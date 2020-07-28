Сегодняшняя власть очень условно "честнее" предыдущей, но явно тупее, - экс-замгенпрокурора Чумак
Бывший заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак раскритиковал теперешнюю ситуацию в Офисе Генерального прокурора.
Виктор Чумак высказал свою позицию в комментариях к посту главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова про кадровые перестановки в офисе Генпрокурора.
Говоря о ситуации в Офисе Генпрокурора, Чумак отметил, что "сегодняшняя власть условно честнее предыдущей, но явно тупее".
Также Чумак заявил, что "Когда был Порошенко, я целый год и три месяца старался ему помочь, пока не понял, что ни ему ни его окружению это не нужно.
Сейчас понимание пришло само через 6 месяцев. Но молчать нельзя в любом случае".
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K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1288158221929263104 1 ч
В суде потерялось дело об силовом разгоне Майдана. 7 лет судили-судили, пока не потеряли. В принципе это всё, что нужно знать об украинском судочинстве. Судебная власть является одним из основополагающих столпов государства. В Украине её просто нет. Как и самого государства.
у зелі буде аналогічна доля.. тільки треба визначитися, кому зеля програє
Ложные высказывания:
1) брехливий - примеры? Только не надо про войну за 2 недели, он этого не обещал.
2) На недосвідченого і тупенького коміка работал весь пропагандистский аппарат двух стран, и настолько эффективно, что люди по инерции навыбирали еще и "зеленых табуреток" в парламент.
ДУМАТЬ я Вас призывать не буду - бесполезно?
А про доллар по 10 можно? Про продажу Рошена? Пр закон о референдуме можно? Или можно задавать только "правильные" вопросы?
По каждому пункту - пожалуйста, подробно.
А криза в країні - не жарти,
Час братись за те, де не треба ума:
Садіть Порошенка! Як бульбу, садіть,
Як Ющенко садить калину,
В годину кріпову і в радості мить,
Садіть у часи карантину!
Нікого із вас ця війна не мине,
Затямте собі хорошенько:
Країна любить не захоче мене,
Якщо не сидить Порошенко!
Садіть Порошенка! За Томос садіть,
За вірус, за чіп, за картину,
За Ілона Маска, за неба блакить,
За мову садіть солов'їну!
За всі висяки двох останніх століть,
За цукор надмірний в "рошенках"...
За кожну тєлєгу Портнова - садіть!
Й садіть не лише Порошенка!
Бо як до правління таланту нема,
А криза в країні - не жарти,
Час братись за те, де не треба ума:
Саджати, саджати й саджати!
Садіть, скільки влізе! Садіть від душі -
Ріффмастера, Дугарь, Стерненка...
Як садять печінку свою алкаші,
Садіть! І садіть - Порошенка! Юрко Космина