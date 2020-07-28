Сегодняшняя власть очень условно "честнее" предыдущей, но явно тупее, - экс-замгенпрокурора Чумак

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак раскритиковал теперешнюю ситуацию в Офисе Генерального прокурора.

Виктор Чумак высказал свою позицию в комментариях к посту главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова про кадровые перестановки в офисе Генпрокурора.

Говоря о ситуации в Офисе Генпрокурора, Чумак отметил, что "сегодняшняя власть условно честнее предыдущей, но явно тупее".

Также Чумак заявил, что "Когда был Порошенко, я целый год и три месяца старался ему помочь, пока не понял, что ни ему ни его окружению это не нужно.

Сейчас понимание пришло само через 6 месяцев. Но молчать нельзя в любом случае".

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