Враг сделал выстрел из подствольного гранатомета вблизи Шумов, воины ОС огонь в ответ не открывали, - пресс-центр
Объединенные силы продолжают выполнять свои основные функции по обороне и защиты Украины от врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, ситуация в районе проведения ООС остается полностью контролируемой.
"С начала текущих суток зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Этот факт имел место вблизи населенного пункта Шумы. Потерь вследствие враждебного выстрела нет. Украинские защитники огонь в ответ не открывали", - сообщили в пресс-центре.
Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.
Однако в течение минувших суток на участках ответственности наших подразделений было зафиксировано три факта нарушения режима прекращения огня.
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Зе- лайно війну вже виграв . .
Тепер з убивцями українців - мір , дрюжба, жвачка . .
Ковалев возмутился тем, что в режиме прекращения огня в Донбассе появилась третья сторона - Трехсторонняя контактная группа (ТКГ), и войска должны ей что-то докладывать. «А у меня вопрос: кто у нас командует войсками? У нас есть верховный главнокомандующий, он должен отдавать приказы, если армия должна в рамках договоренностей что-то выполнить, пусть, не унижайте военных!» - сказал майор ВСУ.
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Ja NeUmerHerwam
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Сейчас власть https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?src=hashtag_click #Зеленского будет на полном"морозе" с обстрелами наших позиций на фронте. Это тактика гебни," повоняют и розойдуться"Вдумайтесть! Этого https://twitter.com/hashtag/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0?src=hashtag_click #тела с понедельника нет на роботе. И фиг его знает где этот нехороший человек редиска. Полный "мороз" на события в Украине!
Про це під час брифінгу https://www.mil.gov.ua/news/2020/07/28/shhodenne-zvedennya-pressluzhbi-minoboroni-ukraini-shhodo-obstanovki-v-rajoni-provedennya-operaczii-obednanih-sil/ повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
"Від початку поточної доби, станом на 12:00, окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил", - йдеться у повідомленні.
"Від початку поточної доби зафіксовано один постріл з підствольного гранатомету з боку збройних формувань Російської Федерації. Цей факт мав місце поблизу населеного пункту Шуми.
Втрат, внаслідок ворожого пострілу, немає. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали."
Врать и то не научились.
Завтра будет залп из рсзо град, но мы же не ответим???