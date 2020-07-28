Враг сделал выстрел из подствольного гранатомета вблизи Шумов, воины ОС огонь в ответ не открывали, - пресс-центр

Объединенные силы продолжают выполнять свои основные функции по обороне и защиты Украины от врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, ситуация в районе проведения ООС остается полностью контролируемой.

"С начала текущих суток зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Этот факт имел место вблизи населенного пункта Шумы. Потерь вследствие враждебного выстрела нет. Украинские защитники огонь в ответ не открывали", - сообщили в пресс-центре.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

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Однако в течение минувших суток на участках ответственности наших подразделений было зафиксировано три факта нарушения режима прекращения огня.