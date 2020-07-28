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Новости Агрессия России против Украины
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Враг сделал выстрел из подствольного гранатомета вблизи Шумов, воины ОС огонь в ответ не открывали, - пресс-центр

Враг сделал выстрел из подствольного гранатомета вблизи Шумов, воины ОС огонь в ответ не открывали, - пресс-центр

Объединенные силы продолжают выполнять свои основные функции по обороне и защиты Украины от врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, ситуация в районе проведения ООС остается полностью контролируемой.

"С начала текущих суток зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Этот факт имел место вблизи населенного пункта Шумы. Потерь вследствие враждебного выстрела нет. Украинские защитники огонь в ответ не открывали", - сообщили в пресс-центре.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

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Однако в течение минувших суток на участках ответственности наших подразделений было зафиксировано три факта нарушения режима прекращения огня.

Автор: 

обстрел (27784) Донбасс (26957) перемирие (1686) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+31
Стыдно этот пораженческий стыд слушать терпилы в Вас стреляют а Вы рапортуете только бодро
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28.07.2020 18:38 Ответить
+26
Який говнокомандувач, такі і рапорти.
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28.07.2020 18:41 Ответить
+24
Даа, Огонь в ответ открывать нельзя а то не будет мира в глазах ***** ...
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28.07.2020 18:37 Ответить
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Даа, Огонь в ответ открывать нельзя а то не будет мира в глазах ***** ...
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28.07.2020 18:37 Ответить
Кадыркин зельцману глаз порвет , моргала выколет !
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28.07.2020 18:44 Ответить
Ворог зробив постріл з підствольного гранатомета поблизу Шумів, воїни ОС вогонь у відповідь не відкривали, - пресцентр - Цензор.НЕТ 5547
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28.07.2020 19:20 Ответить
Стыдно этот пораженческий стыд слушать терпилы в Вас стреляют а Вы рапортуете только бодро
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28.07.2020 18:38 Ответить
Який говнокомандувач, такі і рапорти.
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28.07.2020 18:41 Ответить
Это само собой , но когда вопрос жизни и смерти для военных ,должна же быть хоть капля чести у них и здравого смысла ? Они же не мишени в тире и не скотина на скотобойне
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28.07.2020 18:48 Ответить
Тепер завдячуючи Зе вони мішені.
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28.07.2020 18:50 Ответить
какой он главнокомандующий не похабте это слово применяя его к этому не то к призеденту не то к артисту играющего роль президента в тени ермака и полутени Авакова так лицо занимающее кресло президента по сгласию за вознагражлдение
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28.07.2020 18:54 Ответить
Це відголос як називали Головнокомандуючого зебіли до виборів. Тепер нехай не скиглять. Їхнім же салом та по їхніх мусалах.
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28.07.2020 19:09 Ответить
После вчерашней информации о обстрелах генералы получили тырей от Хомчака. Количество обстрелов резко "снизилось".
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28.07.2020 18:42 Ответить
Враг сделал выстрел из подствольного гранатомета вблизи Шумов, воины ОС огонь в ответ не открывали, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 5759
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28.07.2020 18:42 Ответить
Та розходьтесь вже всі по домах взагалі , чого там сидіти . Армія вже не потрібна .
Зе- лайно війну вже виграв . .
Тепер з убивцями українців - мір , дрюжба, жвачка . .
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28.07.2020 18:45 Ответить
И ,вообще на кой такая армия беззубая ? Предателям с погонами дачи обустраивать?
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28.07.2020 18:51 Ответить
для особо наивных простаков ,а здравомыслящие всегда знали , шут- марионетка ***** -иуда . Троянский конь он и его слуги пришибленные
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28.07.2020 18:55 Ответить
"Майор ВСУ попросил Зеленского не унижать военных" заголовок кацапской ленты,и дальше текст"Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Ковалев в эфире «4 канала» попросил президента страны Владимира Зеленского не унижать военных.

Ковалев возмутился тем, что в режиме прекращения огня в Донбассе появилась третья сторона - Трехсторонняя контактная группа (ТКГ), и войска должны ей что-то докладывать. «А у меня вопрос: кто у нас командует войсками? У нас есть верховный главнокомандующий, он должен отдавать приказы, если армия должна в рамках договоренностей что-то выполнить, пусть, не унижайте военных!» - сказал майор ВСУ.
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28.07.2020 18:45 Ответить
Бред! Получается, что все кто погиб на востоке защищая Украину, отдали свои жизни напрасно.
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28.07.2020 18:48 Ответить
Враг сделал выстрел из подствольного гранатомета вблизи Шумов, воины ОС огонь в ответ не открывали, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 964
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28.07.2020 18:49 Ответить
«В моей ментальности, в моей личной культуре и в моем мозге я окончил войну», - зеленский.
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28.07.2020 19:42 Ответить
Радует что обстрелов намного меньше чем в первый день, раньше всегда было только по нарастающей.
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28.07.2020 18:51 Ответить
Приказ молчать.
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28.07.2020 19:07 Ответить
ішак-прєдатєль і мразь.
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28.07.2020 18:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ORiYGie8NsU
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28.07.2020 18:53 Ответить
https://twitter.com/neumerherwam
https://twitter.com/neumerherwam

Ja NeUmerHerwam

@neumerherwam

·https://twitter.com/neumerherwam/status/1288070287364325377 4 ч

Сейчас власть https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?src=hashtag_click #Зеленского будет на полном"морозе" с обстрелами наших позиций на фронте. Это тактика гебни," повоняют и розойдуться"Вдумайтесть! Этого https://twitter.com/hashtag/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0?src=hashtag_click #тела с понедельника нет на роботе. И фиг его знает где этот нехороший человек редиска. Полный "мороз" на события в Украине!
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28.07.2020 18:56 Ответить
Он с Пыней шампанское пьёт.
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28.07.2020 19:53 Ответить
Бубочка зараз скаже, що один раз - не пи...рас!!!
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28.07.2020 19:00 Ответить
По білоруському ТБ була інформація з передової на Донбасі, -- ще до обіду, про те, що бойовики "валят со всего, что есть..."
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28.07.2020 19:06 Ответить
28 липня, станом на 12:00, російсько-окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил, попри повний та всеосяжний режим припинення вогню.
Про це під час брифінгу https://www.mil.gov.ua/news/2020/07/28/shhodenne-zvedennya-pressluzhbi-minoboroni-ukraini-shhodo-obstanovki-v-rajoni-provedennya-operaczii-obednanih-sil/ повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
"Від початку поточної доби, станом на 12:00, окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил", - йдеться у повідомленні.
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28.07.2020 19:21 Ответить
И вечером эта инфа исчезает с эфира и меняется на:

"Від початку поточної доби зафіксовано один постріл з підствольного гранатомету з боку збройних формувань Російської Федерації. Цей факт мав місце поблизу населеного пункту Шуми.
Втрат, внаслідок ворожого пострілу, немає. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали."

Врать и то не научились.
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28.07.2020 19:23 Ответить
сдохни, лапоть
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28.07.2020 19:24 Ответить
Покажите мне хоть одну армию в мире, которая не отвечает на обстрелы врага....Что может вынудить вражескую армию не стрелять, кроме шквального ответного огня ? Я поражаюсь терпению наших воинов на передовой....Считаю. что граждане Украины должны завалить суды исками к президенту о нарушении конституции Украины и преступном бездействии в защите нашей безопасности и т.д.
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28.07.2020 19:27 Ответить
Действительно стыдно. Я не сторонник войны любым путем, но когда порочат жизни хлопцев, отданые бесцельно за Украину- вот прям зверею... Адекватный Донбасс за Украину, ЕДИНУ!!!!!
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28.07.2020 19:49 Ответить
Молчите, молчите дальше. Домолчитесь. Москальско-лугондонская наглота будет наглеть все больше.
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28.07.2020 19:55 Ответить
вице-премьер обратил внимание на то, что украинские военные привыкли отвечать на огонь и им нужно "научиться реагировать иначе".И сегодня это не сразу, не за один день, с 0:01 объявили и прямо все сразу получается. Конечно, это серьезная кропотливая работа офицеров, объяснение того, что надо научиться иначе реагировать. Потому что случайный шум ночью или треск не значит повод открывать огонь Что ни говори ,а из Кончи виднее ,как нужно воевать
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28.07.2020 19:56 Ответить
Полученец стрельнул из подствольника , в бельій свет , как в копеечку. В надежде , что начнется привьічная стрелкотня. Не началась , а нарушение со стороньі противника задокументировали для ОБСЕ. Что сделано неправильно ?
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28.07.2020 20:02 Ответить
Уверен,что задокументировали? ОБСЕ-это слепо-глухо-немые инвалиды, у которых избирательно возвращаются зрение, обоняние, слух. И чаще не в нашу пользу.
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28.07.2020 23:42 Ответить
Ты поверило своим братухам. Вот шо наверно.
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29.07.2020 00:01 Ответить
"... в ответ огонь не открывали..." ... чтобы проверяющие со страху не ус""""сь
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28.07.2020 20:06 Ответить
Враг принял препарат ,и пусть, может застрелился?
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28.07.2020 20:13 Ответить
Ворог зробив постріл з підствольного гранатомета поблизу Шумів, воїни ОС вогонь у відповідь не відкривали, - пресцентр - Цензор.НЕТ 3744
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28.07.2020 20:32 Ответить
систематический не систематический обстрел
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28.07.2020 22:12 Ответить
Кто не видит "мир" в глазу пуйла, тот порохобот!
Завтра будет залп из рсзо град, но мы же не ответим???
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28.07.2020 22:42 Ответить
это не президент,это ***********
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29.07.2020 00:23 Ответить
У дитинстві ми, діставши стусана від когось старшого й сильнішого, кому ми не могли дати здачі, відбігали і з безпечної відстані показували язика, примовляючи мовою корінних киян: "А мінє нє больна! Куріца давольна!" Тепер впору це саме примовляти всім українським збройним силам. Спасибі нашому головнокомандувачу!
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29.07.2020 13:22 Ответить
 
 