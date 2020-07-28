На Донетчине начальник управления ГНС задержана за систематические поборы с предпринимателей, - ГБР. ФОТО
Правоохранители задержали и сообщили о подозрении в получении взятки одному из руководителей управлений ГУ ГНС в Донецкой области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, чиновница налоговой наладила незаконную схему получения взяток от предпринимателей за несоздание искусственных препятствий осуществлению хозяйственной деятельности. За свои "услуги" требовала до 1 процента от валового оборота предприятий за месяц, что составляет около 1 000 долларов.
В ходе досудебного расследования следователями ГБР задокументированы факты получения взяток на общую сумму более 50 тыс. гривен.
Сейчас проводятся обыски в Славянско-Лиманском управлении ГУ ГНС в Донецкой области и по месту жительства подозреваемой.
В случае доказательства вины взяточнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
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