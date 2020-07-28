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Новости Взяточники
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На Донетчине начальник управления ГНС задержана за систематические поборы с предпринимателей, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении в получении взятки одному из руководителей управлений ГУ ГНС в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

На Донетчине начальник управления ГНС задержана за систематические поборы с предпринимателей, - ГБР 01

По предварительной информации, чиновница налоговой наладила незаконную схему получения взяток от предпринимателей за несоздание искусственных препятствий осуществлению хозяйственной деятельности. За свои "услуги" требовала до 1 процента от валового оборота предприятий за месяц, что составляет около 1 000 долларов.

В ходе досудебного расследования следователями ГБР задокументированы факты получения взяток на общую сумму более 50 тыс. гривен.

На Донетчине начальник управления ГНС задержана за систематические поборы с предпринимателей, - ГБР 02

Сейчас проводятся обыски в Славянско-Лиманском управлении ГУ ГНС в Донецкой области и по месту жительства подозреваемой.

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В случае доказательства вины взяточнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Автор: 

взятка (6182) Госпогранслужба (6572) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Донецкая область (9972) ГБР (3043)


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А СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ они стали потому ,что мусора не работают !
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28.07.2020 18:36 Ответить
якщо олігархи розкрадають державу, то чого їх слугам відставати - от і маємо країну корупції...
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28.07.2020 23:49 Ответить
Когда взяточницу лазареву разоблачите?
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28.07.2020 19:06 Ответить
Какая Донетчина?! Везде, везде по всей стране, в каждом районе налоговики занимаются поборами с предпринимателей!
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28.07.2020 22:00 Ответить
Це результат відбору лайна від нормальних держслужбовців на "конкурсах". Вся вертикаль влади інфікована корупцією.
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29.07.2020 08:12 Ответить
 
 