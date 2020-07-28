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На Днепропетровщине чиновник теробщины задержан на взятке 32 тыс. долл. за решение земельного вопроса, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня, 28 июля, правоохранители задержали на взятке начальника отдела земельных отношений одной из объединенных территориальных общин Днепропетровской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Днепропетровщине чиновник теробщины задержан на взятке 32 тыс. долл. за решение земельного вопроса, - Нацполиция 01

Для получения в собственность земельных участков для ведения сельского хозяйства гражданин обратился в ОТО. Руководитель профильного отдела пообещал удовлетворить его обращение, но для беспрепятственного решения вопроса необходимо было заплатить "взнос" - за один гектар земли 1 000 долларов.

При получении взятки чиновника ОТО задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.. Из его автомобиля правоохранители изъяли 32 тыс. долларов.

На Днепропетровщине чиновник теробщины задержан на взятке 32 тыс. долл. за решение земельного вопроса, - Нацполиция 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине чиновник Госгеокадастра попался на взятке 12 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

На Днепропетровщине чиновник теробщины задержан на взятке 32 тыс. долл. за решение земельного вопроса, - Нацполиция 03

За вымогательство и получение взятки злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

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Автор: 

взятка (6182) Нацполиция (16557) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) чиновник (1560) Днепропетровская область (4068)


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И снова в 155-й раз : где-то там, на какой-то далёкой Днепропетровщине, среди лесов и степей, в неизвестном городе, пгт, селе, задержан НЕКТО. Чтобы потом порешать по тихому можно было, оставшись "неизвестным" и к старому делу вернуться?
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28.07.2020 19:14 Ответить
Чергова дрібнота ,тюлька!! Де корумповані акули !!)))
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28.07.2020 19:35 Ответить
на атлантическом побережье, жирок завязывают.
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28.07.2020 20:14 Ответить
далёкой Днепропетровщине, это как?
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28.07.2020 20:15 Ответить
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28.07.2020 19:19 Ответить
Кое-где задержали кое-кого.
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28.07.2020 20:00 Ответить
кое кто у нас порой чесно жить не хочет.
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28.07.2020 20:13 Ответить
Дожились на взятку настоящих долларов днем с огнем не сыщещь, хорошо что коррупционеры долларов никогда не видели.
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28.07.2020 20:12 Ответить
 
 