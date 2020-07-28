На Днепропетровщине чиновник теробщины задержан на взятке 32 тыс. долл. за решение земельного вопроса, - Нацполиция. ФОТО
Сегодня, 28 июля, правоохранители задержали на взятке начальника отдела земельных отношений одной из объединенных территориальных общин Днепропетровской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Для получения в собственность земельных участков для ведения сельского хозяйства гражданин обратился в ОТО. Руководитель профильного отдела пообещал удовлетворить его обращение, но для беспрепятственного решения вопроса необходимо было заплатить "взнос" - за один гектар земли 1 000 долларов.
При получении взятки чиновника ОТО задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.. Из его автомобиля правоохранители изъяли 32 тыс. долларов.
За вымогательство и получение взятки злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль