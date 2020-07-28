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Улицу Российскую в Киеве переименовали в честь Юрия Литвинского - участника Революции Достоинства и воина "Донбасса", погибшего в 2014 году

Улицу Российскую в Киеве переименовали в честь Юрия Литвинского - участника Революции Достоинства и воина

Киевский городской совет на заседании во вторник принял решение о переименовании улицы Российской в Дарницком районе (жилмассив Новая Дарница) в улицу Юрия Литвинского, а также о присвоении названия новой улицы в Святошинском районе имени Олеся Бердника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Литвинский Юрий Алексеевич - активный участник Революции Достоинства, полковник резерва (посмертно), боец батальона оперативного назначения "Донбасс" Национальной гвардии Украины, участвовал в освобождении территории Донбасса от российских войск. Погиб от пули российского снайпера", - сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Сама улица возникла в начале ХХ века, когда Новая Дарница была дачным поселком, под названием Федоровской. Позже была названа в честь Григория Петровского, во время нацистской оккупации носила название Подлесной. Была названа Российской одновременно с продлением в 1953 году. Имеет преимущественно жилую многоэтажную застройку разных времен от 1950-х гг и позже.

Где расположена новая улица в Святошинском районе, которая названа в честь Бердника, в КГГА не уточняют. "Он является выдающимся украинским писателем-фантастом, автором более 20 романов и повестей, футурологом, художником, композитором.

Член-основатель Украинской Хельсинкской группы, политзаключенный советских лагерей. Проводник гуманистического объединения "Украинская духовная республика", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевсовет переименовал парк Островского и улицу Бойченко

Автор: 

Киев (25668) переименования (740) Донбасс (26957)


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Топ комментарии
+16
Молодці
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28.07.2020 19:27 Ответить
+16
Нічого россійського в Україні не повинно бути !
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28.07.2020 19:48 Ответить
+10
"Литвинский Юрий Алексеевич - активный участник Революции Достоинства, полковник резерва (посмертно), боец батальона оперативного назначения "Донбасс" Национальной гвардии Украины, участвовал в освобождении территории Донбасса от российских войск. Погиб от пули российского снайпера"Источник: https://censor.net/n3210617

Справжній воїн.
Але хіба він думав,що буде в Україні, за яку він боровся з зброєю у руках, через 6 років...
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28.07.2020 19:29 Ответить
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Молодці
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28.07.2020 19:27 Ответить
давно пора
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28.07.2020 19:36 Ответить
Слава настоящему Герою Украины! Отлично
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28.07.2020 20:11 Ответить
"Литвинский Юрий Алексеевич - активный участник Революции Достоинства, полковник резерва (посмертно), боец батальона оперативного назначения "Донбасс" Национальной гвардии Украины, участвовал в освобождении территории Донбасса от российских войск. Погиб от пули российского снайпера"Источник: https://censor.net/n3210617

Справжній воїн.
Але хіба він думав,що буде в Україні, за яку він боровся з зброєю у руках, через 6 років...
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28.07.2020 19:29 Ответить
Україна була, є і буде.
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29.07.2020 10:16 Ответить
+20% к сознательности и достоинству для местных жителей
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28.07.2020 19:31 Ответить
Респект!
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28.07.2020 19:32 Ответить
А Новороссийскую - в честь его сына.
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28.07.2020 19:34 Ответить
Герої, не вмирають....
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28.07.2020 19:35 Ответить
Нічого россійського в Україні не повинно бути !
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28.07.2020 19:48 Ответить
Долго думали....
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28.07.2020 19:55 Ответить
сделайте по украине в городах улицы цифровые-первая улица, вторая и т.д, а то при смене власти опять придется переименовывать, задолбали
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28.07.2020 19:57 Ответить
Надо и россию переименовать. В московию, хотя бы.
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28.07.2020 19:58 Ответить
Шесть лет спустя....Ну у нас и темпы... ( уже президенты сменились, мэр сезон отстоял почти) и вот оно , свершилось.
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28.07.2020 20:27 Ответить
зебилы, шариесосы и мертведчукошлюхи, как обычно против таких переименований
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28.07.2020 20:30 Ответить
Как оперативно:всего седьмой год войны
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28.07.2020 20:35 Ответить
Может и не рано, но и не поздно.
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28.07.2020 23:00 Ответить
...залишилась московська(30)...
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28.07.2020 20:47 Ответить
Чим меньше будуть згадувати мордор тим краще.
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28.07.2020 21:32 Ответить
Сколько детей теперь вырастут на этой многоэтажной улице и будут знать о человеке который отдал жизнь за Украину. Так из мелочей нация и формируется. А на российской улице не дело детей в Киеве растить. Молодцы все таки киевские депутаты, невозможно сразу все переименовать, это постоянный процесс многолетний.
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28.07.2020 21:56 Ответить
Давно пора. Слава герою.
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28.07.2020 22:03 Ответить
И россию отменить нахрен!
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28.07.2020 22:06 Ответить
К тому идёт...
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28.07.2020 23:01 Ответить
Нарешті. Якось (у 2010?) шукав маленьке СТО в тому районі, очманів від назв вулиць: російська, сормовська, крупської... Тьху, совок гребаний.
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29.07.2020 00:41 Ответить
Не пройшло й семи років, як перейменували вулицю з ганебною назвою!
От же ж працює людина схожа на боксера! Аж фуфайка сорочка задерлась.
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29.07.2020 01:13 Ответить
 
 