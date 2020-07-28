СБУ расследует участие 15 иностранцев в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе, - Офис Генпрокурора

Начаты уголовные производства по фактам участия иностранцев в составе незаконных вооруженных формирований РФ в войне на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Прокурорами Департамента надзора относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора начаты уголовные производства по фактам участия наемников в вооруженном конфликте, умышленных действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также участия в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к гибели людей или иным тяжким последствиям (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УКУ)", - говорится в сообщении.

В частности, прокуроры установили, что, начиная с 2014 года и по сегодняшний день, не менее трех граждан Кыргызской Республики, пяти граждан Боснии и Герцеговины и семи граждан Бразилии участвовали в вооруженном конфликте против Украины в составе иррегулярных, не предусмотренных законом вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

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"Иностранные наемники "служили" в составе различных подразделений НВФ РФ. В частности, в так называемых 14-м батальоне территориальной обороны "Призрак", 11-м отдельном мотострелковом полку "Восток", 5-й отдельной мотострелковой бригаде "Оплот", частной военной компании "Вагнер", - уточняется в сообщении.

В соответствии со ст. 47 дополнительного протокола І 1977 года к Женевским конвенции о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия - нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года, отмечают в ОГПУ.

Проведение досудебного расследования этих уголовных правонарушений поручено следователям Главного следственного управления Службы безопасности Украины. Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

В ОГПУ также напоминают, что зарегистрировано уголовное производство в связи с участием 20 граждан Франции и чилийца в войне на Донбассе на стороне оккупантов.

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