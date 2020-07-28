Данилов про перемирие на Донбассе: Мы дали противнику еще одну попытку мирно уйти из нашей страны
Установление режима прекращения огня на востоке Украины происходит в рамках реализации сценария, утвержденного на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины перед парижской встречей лидеров стран "нормандской четверки" в декабре 2019 года.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"5 декабря 2019 года прошло заседание СНБО, на котором рассматривалось 5 сценариев развития событий на территории Донецкой и Луганской области. И мы сей час работаем по первому утвержденному сценарию, с которым ехал Владимир Александрович Зеленский на саммит в Париж 9 декабря. У него за плечами было решение СНБО. Оно является действительным, оно до сих пор в силе", - сказал Данилов.
Данилов напомнил, что Зеленский заявил, что "берет год для того, чтобы решить эту ситуацию". "Год будет истекать 9 декабря. После того, как 9 декабря пройдет, мы будем понимать, что мы будем делать дальше. Мы дали попытку нашему противнику еще раз мирно уйти из нашей страны", - добавил секретарь СНБО.
На вопрос, если по состоянию на 9 декабря 2020 года реализация первого сценария окажется безуспешной, начнет ли реализация второго сценария, Данилов ответил: "Я думаю, что будет дополнительное заседание СНБО, будет доклад всех наших силовых структур, как это происходило 5 декабря, и после этого будет принято решение Совета нацбезопасности Украины. Какой это будет сценарий – это уже зависит от решения Совета".
При этом он подчеркнул, что Украина готова "к любому сценарию". "Еще раз подчеркиваю: у нас их пять этих сценарию, сейчас мы работаем по первому сценарию. Но если враг перейдет внезапно к тем угрозам, которые мы сегодня можем почувствовать во время учений Кавказ-2020, точно так же – сегодня работает больше количество специалистов для того, чтобы этого не случилось", - сказал секретарь СНБО.
Данилов заявил о поддержке Украины странами-партнерами и сообщил о готовящихся учениях, которые будут проходить одновременно с российскими учениями "Кавказ-2020". "Не волнуйтесь – будут учения параллельно "Кавказу-2020", при чем они могут быть в довольно неожиданных местах", - сказал он.
Отвечая на вопрос о возможности нападения РФ на Украину, Данилов сказал, что это РФ будет "очень дорого стоить" и что Украина "не одинока в мире".
"Я хочу сказать, что Украина – это ядерная держава. У нас есть сегодня ядерные реакторы и если Европа этого не понимает – а я понимаю, что они очень внимательно за этим следят – вы понимаете, какие могут быть последствия, если будет большая война? Запорожская атомная, и еще много других атомных объектов. Очень-очень опасно. Для кого? Для Европы точно так же. Поэтому у нас сегодня есть партнеры, у нас сегодня есть понимание", - сказал секретарь СНБО.
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"Не сторона конфликта"
по словам одного причастного к ядерным делам,вопрос 2-3 мес...
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Олекса Моцно Лютий
@tendertorg21
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Зеленський відводить армію, розброює армію, скорочує армію, ослаблює армію. Зеленський не може бути головнокомандувачем. Зеленський здає території, знищує мову, порушує Конституцію. Він не може бути гарантом державного суверенітету.
Об этом подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам 28 июля.
Он также уточнил, что речь идет о дороге Симферополь - Армянск и Симферополь - Джанкой. Пока, по словам Аксенова, прорабатывают технико-экономическое обоснование такого расширения."
Клоун отказался от военного парада, ни разу не проведал раненых в госпитале, сделал не развод, а отвод войск в одностороннем порядке с потерей ранее занятых позиций, разоружил и сделал слепой армию на передке,военные бюджеты не приняты, ракетные программы похерены, МО задолжало поставщикам, программа питания сорвана, агентура КГБ повылазила со всех щелей...
О чем этот Данилов нам рассказывает?
Час - єдиний чесний дядько. Він усе розставить на свої місця.
Інша справа, що він має шанс вивернутися і тут. Як? Єдиний спосіб - довести свою неосудність. Два місяці "на дурочці", а потім - гайда на Мальдіви. І все.
А он, противник, сюда "зашел" случайно, по ошибке, чтобы уйти, но никак не находит выхода???
Данилов открытым текстом Европу шантажирует: не вмешивайтесь, когда луганским все сдадим, а то Запорожская АЭС рванет так, что всю Европу ядерным облаком накроет.
Открытым текстом шантажирует Европу, сс*т с глаза просвещенному мировому человечеству.
А тепер у зелених опініон, простигосподи, мейкерів збурилося цунамі - «А що ваш Порошенко кращим був?». Зокрема, йдеться про те, що у 2015 році Порох теж оголошував режим припинення вогню.
Але, як то йдеться у одному відомому анекдоті, є нюанс.
Диви, продажний green cattle, яка ...фігня:
1. Порох оголошував режим припинення вогню, знаючи, що росія (а він не боявся називати росію ворогом, на відміну від сцикливого артикля) не буде виконувати рівно ніх...я. Це був дипломатичний жест для західної антипутінської коаліції - дивіться, Україна готова до мирної реінтеграції Донбасу, але, на жаль, агресор продовжує ескалацію.
2. Враховуючи фактор російської генетичної підлості, Порох лишав нашим військам право на вогонь у відповідь.
3. Права на розвідку і контр-снайперські операції взагалі ніхто не забирав. Наші коптери літали, наші хлопчики стріляли. І українські реби за спиною наших ніхто не ставив (б....дь, який тільки сюр).
4. Будь-який обстріл з боку окупантів припинявся дуже потужним вогнем зі сторони ЗСУ, про що я з насолодою читав на сепарських ресурсах - там таке виття і стогін стояли, що аж тиск вирівнювався.
Так от.
Те, що зараз творить режим зеленського - це не перемир'я. Це стриножування власної армії і відверта капітуляція. Уже не спідтишка, не поволеньки, а пряма і цілеспрямована.
На жаль. На превеликий жаль(((
https://www.facebook.com/umniyyar/posts/4054588747947078 Ярослав Матюшин
Хіба вони сюди прийшли для того щоби піти? Поверніться на грішну землю тупі малороси! Я розумію, неприємно усвідомлювати, що ти жив у вигаданому світі, що усі твої "цінності" лайно, а те, у що ти вірив, ніколи не було правдою, але... перебуваючи більше року при владі? Маючи усі данні розвідки і давати кацапам якийсь шанс? Точні вірити у подібне... та ви невиліковні!
Источник: https://censor.net/n3210625
Ну что, мировое просвещенное человечество, все поняли?
Это называется "ядерный шантаж".
Устроили Чернобыль, чтобы отстранить украинцев, когда делили нефтяные и газовые вышки СССР, вот с тех пор и понравилось.
Вы же тогда сглотнули, европейцы, верно?
Тогда же было здорово, СССр же ломали, это же украинцы и белорусы дозы радиации получили, а не вы.
А теперь вас предупреждают: не лезьте, обойдутся без вас, будет Кива и ЛДНР на тех условиях в составе Украины, на каких ЛДНР надо.
Вы же проспонсировали выборы "бубочки"?
А придет Кива!
Скотобыдло выберет Киву (и луганских, стоящих за ним), не сомневайтесь.
Вы пожили с донецкими, посмотрим, как вам понравится жить по соседтву с луганскими, и где эти луганские остановятся.
та не переживай...скоро все атомные остановят...и путлу хорошо и ахметову...шмыгаль уже работает над этим.
наглой недостраны - московитской орды.