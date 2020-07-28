Данилов про перемирие на Донбассе: Мы дали противнику еще одну попытку мирно уйти из нашей страны

Установление режима прекращения огня на востоке Украины происходит в рамках реализации сценария, утвержденного на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины перед парижской встречей лидеров стран "нормандской четверки" в декабре 2019 года.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"5 декабря 2019 года прошло заседание СНБО, на котором рассматривалось 5 сценариев развития событий на территории Донецкой и Луганской области. И мы сей час работаем по первому утвержденному сценарию, с которым ехал Владимир Александрович Зеленский на саммит в Париж 9 декабря. У него за плечами было решение СНБО. Оно является действительным, оно до сих пор в силе", - сказал Данилов.

Данилов напомнил, что Зеленский заявил, что "берет год для того, чтобы решить эту ситуацию". "Год будет истекать 9 декабря. После того, как 9 декабря пройдет, мы будем понимать, что мы будем делать дальше. Мы дали попытку нашему противнику еще раз мирно уйти из нашей страны", - добавил секретарь СНБО.

На вопрос, если по состоянию на 9 декабря 2020 года реализация первого сценария окажется безуспешной, начнет ли реализация второго сценария, Данилов ответил: "Я думаю, что будет дополнительное заседание СНБО, будет доклад всех наших силовых структур, как это происходило 5 декабря, и после этого будет принято решение Совета нацбезопасности Украины. Какой это будет сценарий – это уже зависит от решения Совета".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Единичное нарушение перемирия террористами может быть эксцессом исполнителя, - Резников о стрельбе на Донбассе

При этом он подчеркнул, что Украина готова "к любому сценарию". "Еще раз подчеркиваю: у нас их пять этих сценарию, сейчас мы работаем по первому сценарию. Но если враг перейдет внезапно к тем угрозам, которые мы сегодня можем почувствовать во время учений Кавказ-2020, точно так же – сегодня работает больше количество специалистов для того, чтобы этого не случилось", - сказал секретарь СНБО.

Данилов заявил о поддержке Украины странами-партнерами и сообщил о готовящихся учениях, которые будут проходить одновременно с российскими учениями "Кавказ-2020". "Не волнуйтесь – будут учения параллельно "Кавказу-2020", при чем они могут быть в довольно неожиданных местах", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможности нападения РФ на Украину, Данилов сказал, что это РФ будет "очень дорого стоить" и что Украина "не одинока в мире".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Данилов объяснил, почему минские соглашения не работают так, как бы хотелось: "Это совсем другой мир"

"Я хочу сказать, что Украина – это ядерная держава. У нас есть сегодня ядерные реакторы и если Европа этого не понимает – а я понимаю, что они очень внимательно за этим следят – вы понимаете, какие могут быть последствия, если будет большая война? Запорожская атомная, и еще много других атомных объектов. Очень-очень опасно. Для кого? Для Европы точно так же. Поэтому у нас сегодня есть партнеры, у нас сегодня есть понимание", - сказал секретарь СНБО.