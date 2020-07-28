РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11155 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
17 534 177

Данилов про перемирие на Донбассе: Мы дали противнику еще одну попытку мирно уйти из нашей страны

Данилов про перемирие на Донбассе: Мы дали противнику еще одну попытку мирно уйти из нашей страны

Установление режима прекращения огня на востоке Украины происходит в рамках реализации сценария, утвержденного на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины перед парижской встречей лидеров стран "нормандской четверки" в декабре 2019 года.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"5 декабря 2019 года прошло заседание СНБО, на котором рассматривалось 5 сценариев развития событий на территории Донецкой и Луганской области. И мы сей час работаем по первому утвержденному сценарию, с которым ехал Владимир Александрович Зеленский на саммит в Париж 9 декабря. У него за плечами было решение СНБО. Оно является действительным, оно до сих пор в силе", - сказал Данилов.

Данилов напомнил, что Зеленский заявил, что "берет год для того, чтобы решить эту ситуацию". "Год будет истекать 9 декабря. После того, как 9 декабря пройдет, мы будем понимать, что мы будем делать дальше. Мы дали попытку нашему противнику еще раз мирно уйти из нашей страны", - добавил секретарь СНБО.

На вопрос, если по состоянию на 9 декабря 2020 года реализация первого сценария окажется безуспешной, начнет ли реализация второго сценария, Данилов ответил: "Я думаю, что будет дополнительное заседание СНБО, будет доклад всех наших силовых структур, как это происходило 5 декабря, и после этого будет принято решение Совета нацбезопасности Украины. Какой это будет сценарий – это уже зависит от решения Совета".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Единичное нарушение перемирия террористами может быть эксцессом исполнителя, - Резников о стрельбе на Донбассе

При этом он подчеркнул, что Украина готова "к любому сценарию". "Еще раз подчеркиваю: у нас их пять этих сценарию, сейчас мы работаем по первому сценарию. Но если враг перейдет внезапно к тем угрозам, которые мы сегодня можем почувствовать во время учений Кавказ-2020, точно так же – сегодня работает больше количество специалистов для того, чтобы этого не случилось", - сказал секретарь СНБО.

Данилов заявил о поддержке Украины странами-партнерами и сообщил о готовящихся учениях, которые будут проходить одновременно с российскими учениями "Кавказ-2020". "Не волнуйтесь – будут учения параллельно "Кавказу-2020", при чем они могут быть в довольно неожиданных местах", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможности нападения РФ на Украину, Данилов сказал, что это РФ будет "очень дорого стоить" и что Украина "не одинока в мире".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Данилов объяснил, почему минские соглашения не работают так, как бы хотелось: "Это совсем другой мир"

"Я хочу сказать, что Украина – это ядерная держава. У нас есть сегодня ядерные реакторы и если Европа этого не понимает – а я понимаю, что они очень внимательно за этим следят – вы понимаете, какие могут быть последствия, если будет большая война? Запорожская атомная, и еще много других атомных объектов. Очень-очень опасно. Для кого? Для Европы точно так же. Поэтому у нас сегодня есть партнеры, у нас сегодня есть понимание", - сказал секретарь СНБО.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) СНБО (4440) Донбасс (26957) перемирие (1686)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+38
А хто вас просив давати росії цей шанс?
показать весь комментарий
28.07.2020 20:28 Ответить
+34
данилов так говорит, будто противник у них - ВСУ
показать весь комментарий
28.07.2020 20:27 Ответить
+30
Мирно уйти, или мирно остаться - укрепить позиции, продвинуться без боя вперёд и подвезти БК из-за поребрика?
показать весь комментарий
28.07.2020 20:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
значит - нигде..
показать весь комментарий
28.07.2020 21:57 Ответить
Знову ******** the cattle.
показать весь комментарий
28.07.2020 22:02 Ответить
The cattle is basic..
показать весь комментарий
28.07.2020 22:35 Ответить
Так Песков прямо сказал-"их там нет"
"Не сторона конфликта"
показать весь комментарий
28.07.2020 21:35 Ответить
В Украине есть ядерные реакторы способные вырабатывать плутоний , лучшие в мире ракета SS 18 Satan, так в чем дело? За 6 лет уже давно можно было освободить Крым и Донбасс а колорадский свинарник превратить в пепел
показать весь комментарий
28.07.2020 21:35 Ответить
Рбмк закрыты и уже давно згнили,ввр не нарабатывает оружейный плутоний,одна из причин почему настояли закрать чернобыль,и вообще с нашими слепыми пенсами которые остались в этой сфере это разве что весь мир смешить этими угрозами.
показать весь комментарий
29.07.2020 01:54 Ответить
Не совсем точная инфа - плутой могут вырабатывать научно исследовательские реакторы в Киеве и Харькове, которые работают.не надо наоборот никому ничего говорить, а отрицать, а самим по тихоньку вирабативать оружейный уран и плутоний и клепають ракети
показать весь комментарий
29.07.2020 02:38 Ответить
Это где в Киеве,на корчеватах этот научный реактор?
показать весь комментарий
29.07.2020 02:52 Ответить
Я в Одессе живу, так что где в не знаю, что за корчеватых?
показать весь комментарий
29.07.2020 08:23 Ответить
так АТОж...
показать весь комментарий
29.07.2020 09:51 Ответить
не могут. Только попробуют рыпнуться - Украина станет страной-изгоем и никто не будет возражать если Раша начнет войну чтобы остановить разработку ядерных технологий.
показать весь комментарий
29.07.2020 10:10 Ответить
Бред, Америка не заинтересована в проиграше Украины, они такие бабки выложат, чтобы мы только этого не делали, а мы бабки возьмём и сделаем))
показать весь комментарий
29.07.2020 11:01 Ответить
Не пугай пуганых, лучше подумай, что с ордой будет,когда хан в 2021 году отбросит копыта - развал пойдет самопроизвольно и быстро, как в Югославии или в империи с 1917 года. Это будет почище любого ЯО. После гражданской войны 1917...1923 г. империя не досчиталась 30 млн. жителей. А все вопросы, связанные с разработкой украинского ЯО, будут предварительно согласовываться с США и ЕС - украинцы же не УО жители орды.
показать весь комментарий
30.07.2020 18:25 Ответить
а еще Земля налетит на небесную ось.
показать весь комментарий
31.07.2020 01:07 Ответить
Ну, давай поспорим - хан отбросит копыта, или он у вас будет "вечно живой" - вторая мумия в Мавзолее на Красной площади?
показать весь комментарий
31.07.2020 12:41 Ответить
Ничего до 9 декабря не произойдёт. Это всем понятно, только не вам. Хватит всем доказывать что вы придурки
показать весь комментарий
28.07.2020 21:39 Ответить
Или дыбил или предатель, третьего не дано.
показать весь комментарий
28.07.2020 21:48 Ответить
и дебил и предатель
показать весь комментарий
29.07.2020 08:55 Ответить
ООСь він який...
показать весь комментарий
29.07.2020 09:52 Ответить
Понравилось - мы - ядерная держава ,возникла робкая надежда , что сможем сказать - у нас нет Абомбы , но , если надо ,мы ее применим.....
показать весь комментарий
28.07.2020 21:50 Ответить
все у нас есть,и материал(даже несмотря на то что икуновичь отдал "последние "80 кг за подержаться за руку Обамы),и спецы,и производственные мощности.
по словам одного причастного к ядерным делам,вопрос 2-3 мес...
показать весь комментарий
29.07.2020 08:52 Ответить
Какие гнилые отмазки вся вся власть сгнила за такой короткий срок
показать весь комментарий
28.07.2020 21:56 Ответить
https://twitter.com/tendertorg21
https://twitter.com/tendertorg21
https://twitter.com/tendertorg21


https://twitter.com/tendertorg21
https://twitter.com/tendertorg21

Олекса Моцно Лютий

@tendertorg21

·https://twitter.com/tendertorg21/status/1288183202142617601 22 мин

Зеленський відводить армію, розброює армію, скорочує армію, ослаблює армію. Зеленський не може бути головнокомандувачем. Зеленський здає території, знищує мову, порушує Конституцію. Він не може бути гарантом державного суверенітету.
показать весь комментарий
28.07.2020 22:06 Ответить
І це все?Неначе "любить-не любить" на ромашці.Ціна миру занадто висока,аби гадати на ромашці моцно-люто,мов дівчинка в садочку.
показать весь комментарий
28.07.2020 23:01 Ответить
Для танків?-------------------- "Вице-премьер России Марат Хуснуллин, который назначен Кремлем «куратором» по Крыму, поручил подконтрольным Кремлю властям аннексированного Крымского полуострова расширить дорогу до админграницы с Херсонской областью до четырех полос.
Об этом подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам 28 июля.
Он также уточнил, что речь идет о дороге Симферополь - Армянск и Симферополь - Джанкой. Пока, по словам Аксенова, прорабатывают технико-экономическое обоснование такого расширения."
показать весь комментарий
28.07.2020 22:38 Ответить
стратег...
показать весь комментарий
28.07.2020 22:46 Ответить
Глядя на происходящее, с ужасом представляю остальные сценарии.
Клоун отказался от военного парада, ни разу не проведал раненых в госпитале, сделал не развод, а отвод войск в одностороннем порядке с потерей ранее занятых позиций, разоружил и сделал слепой армию на передке,военные бюджеты не приняты, ракетные программы похерены, МО задолжало поставщикам, программа питания сорвана, агентура КГБ повылазила со всех щелей...
О чем этот Данилов нам рассказывает?
показать весь комментарий
28.07.2020 22:57 Ответить
зрада...
показать весь комментарий
29.07.2020 09:53 Ответить
традиция такая врагу давать мирно ходить )) 6 лет назад порошенко галатей и муженко создали ДНР. колонна Гиркина безпрепятстыенно была пропущена из Славянска в Миллионный Донецк.ВСУ был дан приказ огонь не открывать.
показать весь комментарий
28.07.2020 22:59 Ответить
п о р о х у не було, мабуть...а був парашенка...з Рашеном...
показать весь комментарий
29.07.2020 09:54 Ответить
Сколько слов вместо одного - "капитуляция". Сливайте воду, карапузики (((
показать весь комментарий
28.07.2020 23:18 Ответить
"Подуди, а..- Это, когда на пораходе".(с)
показать весь комментарий
28.07.2020 23:24 Ответить
Паскудная отговорка. Очень паскудная. Как-то противно читать что мы ответим на агрессию очередным заседанием СНБО, Да после такого заявления все обосрутся.
показать весь комментарий
28.07.2020 23:53 Ответить
Ай молодці! Дали спробу противнику мирно піти. А нічого, що вже вкотре противник вас послав туди, звідки не вертаються?
показать весь комментарий
29.07.2020 01:16 Ответить
Это Порошенко по договоренности с Путиным выпустил колонну Гиркина и дал войти в Донецк
показать весь комментарий
29.07.2020 08:28 Ответить
Подробности договора можно?
показать весь комментарий
29.07.2020 09:48 Ответить
по факту -они вещь упрямая...
показать весь комментарий
29.07.2020 09:55 Ответить
Демагогия.
показать весь комментарий
29.07.2020 09:59 Ответить
Що я Вам скажу... Не лише гіркінда без проблем випустили. Був ще Іловайськ (за дивним збігом обставин під час оформлення офшорних комбінацій одного чоколядного брехуна). Був ДАП. Було ще Дебальцеве. Були свинарчуки. Був безтямний наказ кораблям пройти через Керченську протоку... Багато чого було.
Час - єдиний чесний дядько. Він усе розставить на свої місця.
показать весь комментарий
29.07.2020 16:08 Ответить
По пленкам Деркача видно, что все мировые лидеры четко восприняли приказ пройти Керченский пролив, как очевидную провокацию Порошенки, чтобы перенести выборы. Еще были 5 взрывов боеприпасов на миллиарды долларов, никто не виноват, какие-то инопланетяне на дронах.
показать весь комментарий
29.07.2020 16:19 Ответить
Абсолютно вірно. Художеств одного чоколядного персонажа вистачає, щоб порушити проти нього десятки кримінальних справ. І ніякої політики! Все в рамках кримінального кодексу.
Інша справа, що він має шанс вивернутися і тут. Як? Єдиний спосіб - довести свою неосудність. Два місяці "на дурочці", а потім - гайда на Мальдіви. І все.
показать весь комментарий
29.07.2020 18:12 Ответить
Неужели главзебил армию в наступление поведет???
показать весь комментарий
29.07.2020 01:31 Ответить
1001-е предупреждение?
показать весь комментарий
29.07.2020 08:45 Ответить
"Данилов про перемирие на Донбассе: Мы дали противнику еще одну попытку мирно уйти из нашей страны" - https://hromadske.ua/posts/v-obsye-zayavili-pro-111-porushen-za-pershu-dobu-vseosyazhnogo-peremirya В ОБСЄ заявили про 111 порушень за першу добу всеосяжного перемир'я на Донбасі
показать весь комментарий
29.07.2020 08:48 Ответить
Идиоты.
А он, противник, сюда "зашел" случайно, по ошибке, чтобы уйти, но никак не находит выхода???
показать весь комментарий
29.07.2020 08:52 Ответить
Да какие же "идиоты", все продумано и просчитано.
Данилов открытым текстом Европу шантажирует: не вмешивайтесь, когда луганским все сдадим, а то Запорожская АЭС рванет так, что всю Европу ядерным облаком накроет.
Открытым текстом шантажирует Европу, сс*т с глаза просвещенному мировому человечеству.
показать весь комментарий
29.07.2020 09:40 Ответить
все, хорошо, прекрасная маркиза....и вместе с ним сгорел маркиз....
показать весь комментарий
29.07.2020 09:56 Ответить
Цыплят по осени считают.
показать весь комментарий
29.07.2020 11:18 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25373638.html Різниця є

А тепер у зелених опініон, простигосподи, мейкерів збурилося цунамі - «А що ваш Порошенко кращим був?». Зокрема, йдеться про те, що у 2015 році Порох теж оголошував режим припинення вогню.
Але, як то йдеться у одному відомому анекдоті, є нюанс.
Данілов про перемир'я на Донбасі: Ми дали противнику ще одну спробу мирно піти з нашої країни - Цензор.НЕТ 1668
Диви, продажний green cattle, яка ...фігня:

1. Порох оголошував режим припинення вогню, знаючи, що росія (а він не боявся називати росію ворогом, на відміну від сцикливого артикля) не буде виконувати рівно ніх...я. Це був дипломатичний жест для західної антипутінської коаліції - дивіться, Україна готова до мирної реінтеграції Донбасу, але, на жаль, агресор продовжує ескалацію.

2. Враховуючи фактор російської генетичної підлості, Порох лишав нашим військам право на вогонь у відповідь.

3. Права на розвідку і контр-снайперські операції взагалі ніхто не забирав. Наші коптери літали, наші хлопчики стріляли. І українські реби за спиною наших ніхто не ставив (б....дь, який тільки сюр).

4. Будь-який обстріл з боку окупантів припинявся дуже потужним вогнем зі сторони ЗСУ, про що я з насолодою читав на сепарських ресурсах - там таке виття і стогін стояли, що аж тиск вирівнювався.

Так от.
Те, що зараз творить режим зеленського - це не перемир'я. Це стриножування власної армії і відверта капітуляція. Уже не спідтишка, не поволеньки, а пряма і цілеспрямована.
На жаль. На превеликий жаль(((
https://www.facebook.com/umniyyar/posts/4054588747947078 Ярослав Матюшин
показать весь комментарий
29.07.2020 08:59 Ответить
Дебіли.
Хіба вони сюди прийшли для того щоби піти? Поверніться на грішну землю тупі малороси! Я розумію, неприємно усвідомлювати, що ти жив у вигаданому світі, що усі твої "цінності" лайно, а те, у що ти вірив, ніколи не було правдою, але... перебуваючи більше року при владі? Маючи усі данні розвідки і давати кацапам якийсь шанс? Точні вірити у подібне... та ви невиліковні!
показать весь комментарий
29.07.2020 09:15 Ответить
""Я хочу сказать, что Украина - это ядерная держава. У нас есть сегодня ядерные реакторы и если Европа этого не понимает - а я понимаю, что они очень внимательно за этим следят - вы понимаете, какие могут быть последствия, если будет большая война? Запорожская атомная, и еще много других атомных объектов. Очень-очень опасно. Для кого? Для Европы точно так же."
Источник: https://censor.net/n3210625

Ну что, мировое просвещенное человечество, все поняли?
Это называется "ядерный шантаж".
Устроили Чернобыль, чтобы отстранить украинцев, когда делили нефтяные и газовые вышки СССР, вот с тех пор и понравилось.
Вы же тогда сглотнули, европейцы, верно?
Тогда же было здорово, СССр же ломали, это же украинцы и белорусы дозы радиации получили, а не вы.
А теперь вас предупреждают: не лезьте, обойдутся без вас, будет Кива и ЛДНР на тех условиях в составе Украины, на каких ЛДНР надо.
Вы же проспонсировали выборы "бубочки"?
А придет Кива!
Скотобыдло выберет Киву (и луганских, стоящих за ним), не сомневайтесь.
Вы пожили с донецкими, посмотрим, как вам понравится жить по соседтву с луганскими, и где эти луганские остановятся.
показать весь комментарий
29.07.2020 09:38 Ответить
Данилов, что курим?
показать весь комментарий
29.07.2020 09:41 Ответить
Я хочу сказать, что Украина - это ядерная держава. У нас есть сегодня ядерные реакторы и если Европа этого не понимает - а я понимаю, что они очень внимательно за этим следят - вы понимаете, какие могут быть последствия, если будет большая война? Запорожская атомная, и еще много других атомных объектов. Очень-очень опасно

та не переживай...скоро все атомные остановят...и путлу хорошо и ахметову...шмыгаль уже работает над этим.
показать весь комментарий
29.07.2020 10:21 Ответить
Ох Данилов! Что вы там дали, если вы не контролируете, не управляете всем процессом? Смешко. Вроде взрослый дядька, а пургу несешь.
показать весь комментарий
29.07.2020 11:03 Ответить
у Эрдогана учитесь как и какие какие шансы давать ботаксному педофильному Шнырю вове и его ПИД,,,рашенскому лепрозорию!!!!
показать весь комментарий
29.07.2020 11:43 Ответить
Эти долбодятлы дали врагу еще одну попытку безнаказанно убивать наших бойцов.
показать весь комментарий
29.07.2020 11:43 Ответить
Порошенко и его секта системно занимаются дестабилизацией Украины изнутри, в военное время, явно в интересах врага
показать весь комментарий
29.07.2020 16:21 Ответить
А ты, поганый ордынский 3,14дар, за бабло ежедневно гадишь на Цензоре по заданию твоей
наглой недостраны - московитской орды.
показать весь комментарий
29.07.2020 17:55 Ответить
Порохошавка, ты не забыл, под каким прокси сегодня?
показать весь комментарий
29.07.2020 21:53 Ответить
Крым чей, путиноид? А как называют в Украине твоего хана?
показать весь комментарий
30.07.2020 13:26 Ответить
Данилко! А оно это надо - путинским бандитам вот так просто уйти из Донбасса? Они там бабло зарабатывают у Путина стрельбой по украинцам.
показать весь комментарий
29.07.2020 17:29 Ответить
Дебилы! Неужели так трудно до сих пор понять, что мирным путём они никогда оттуда не уйдут?
показать весь комментарий
29.07.2020 17:52 Ответить
Собираются силы для прорыва на Донбассе. Приезжай, тебя ждут
показать весь комментарий
29.07.2020 21:52 Ответить
Ти з удмуртами у танку вже там?
показать весь комментарий
29.07.2020 21:57 Ответить
Он в орде на Савушкина,55 трудится - "заробитчанин" х@ев. Когда Путлер откинет копыта - сами ордынские 3,14дары драпанут из Донбасса и Крыма.
показать весь комментарий
30.07.2020 13:30 Ответить
Ви їм дасте ще 101 попитку, бо ви зрадники та капітулянти.
показать весь комментарий
29.07.2020 22:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 