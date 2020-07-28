На замену Кучмы в Трехсторонней контактной группе есть несколько кандидатов - секретарь СНБО
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что сейчас рассматриваются несколько кандидатов вместо Леонида Кучмы в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".
"Я не могу сейчас сказать, кто будет на замену (Кучме), Есть несколько вариаций, до тех пор, пока окончательно не будет решение, я не могу сейчас назвать кандидатуры. Конечно, кандидатуры были с самого начала, потому что с Леонидом Даниловичем договаривались, что будет определенный период, когда он должен уйти ... Сейчас происходит как раз процесс, и поверьте, Украина будет представлена очень прочно, как и до сих пор ", - сказал Данилов.
Он отметил, что Кучма разбирается в многих государственных процессах и в дальнейшем делиться своим опытом.
"Леониду Даниловичу 81 год, это очень опытный человек, очень много понимает процессов, которые происходят не только в отношениях Украина и Россия, но и отношениях, которые происходят вообще в мире ... Понимая государственную позицию Леонида Даниловича, я не верю, что он вообще может отстраниться от этих процессов. Он обязательно будет помогать Владимиру Александровичу Зеленскому ", - сказал секретарь СНБО.
Кучма представлял Украину в ТКГ в 2014-2018 годах, затем по просьбе Зеленского с июня 2019 вновь возглавил украинскую делегацию ТКГ на переговорах в Минске.
В мае Зеленский сообщил, что Кучма обращался к нему с предложением передать его полномочия в ТКГ вице-премьеру Алексею Резникову. Президент отметил, что убедил Кучму дождаться обновления состава делегаций с обеих сторон и затем уже принимать решение.
5 мая Зеленский обновил состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Вместе с тем ее и в дальнейшем возглавил Леонид Кучма.
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Вчора з самого ранку, після 20-хвилинного "всеосяжного перемир'я" і подальшої відмови Хйла дотримуватись його, клоун мав задіяти всі можливі дипломатичні контакти, медійні ресурси і показати, що перемир'я не дотримується "та сторона", попросивши посилити санкції.
Тобто, вчорашній інформаційний день мав бути присвячений зриву перемир'я. Офіційний Київ на чолі з головнокомандувачем і головним дипломатом мав готувати базу для удару по кремлю, як злісному порушнику домовленостей, який не бажає виконувати взяті на себе зобов'язання.
Чому ж був присвячений вчорашній інформаційний день Банкової? Захисту інтересів України? Захисту війська? Атаці на росію?
Ні!
Спочатку Банкова вкинула методички що зрив перемир'я дуже вигідний Порошенку. Не ми обісралися (як завжди), не наш партнер путін нас черговий раз кинув, а знову намагання перевести стрілки на папєрєднікав. Причому такий перевід стрілок - це настільки мерзенно і огидно, що навіть описати важко. Бо такий перевід стрілок на попередників в ситуації коли ти обісрався свідчить про те, що ти вважаєш своїх прихильників кончєними ідіотами, спочатку говорячи їм одне, потім обсираючись і розказуючи інше.
Разом з тим, журналістам 30-рубльової поведінки була дана вказівка називати вчорашній мітинг - мітингом проти миру. Уявляєте рівень дніща моральних уродів, що писали подібні "журналістські" матеріали?
Потім Банкова дістає своє хом'ячьйо і хом'ячьйо, в момент ганебного і непростимого зашквару клоуна, намагається то про медведчука розказувати, то про злочинний мінськ, то про відпустку Порошенка і його зраду мітингувальників.
Нікчемні провладні повії намагаються дорікати Порошенку зрадою мітингувальників)) Це просто пздц
І вінцем цинізму і мерзенності стали звинувачення батька зрадженого Зеленським воїна в тому, що батько, що втратив сина, піариться на його крові.
Тут просто без слів. Бажаю всім тварюкам які відважились на такі слова, такого ж піару.
Підсумовуючи:
Замість атакувати Хйла, який вчора порушив перемир'я і вимагати санкцій за недотримання зобов'язань, тимчасова влада вчора цілий день займалась тим, що переводила стрілки на папєрєднікав, воювала з Порошенком і з вбитим горем батьком, що поховав зрадженого головнокомандувачем сина.
Тому від його проклять вам не дітись нікуди.
І мова тут не тільки про владу, а й про дешевих повій, які в гонитві за 30 рублями, втратили відчуття дна."