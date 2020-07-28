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На замену Кучмы в Трехсторонней контактной группе есть несколько кандидатов - секретарь СНБО

На замену Кучмы в Трехсторонней контактной группе есть несколько кандидатов - секретарь СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что сейчас рассматриваются несколько кандидатов вместо Леонида Кучмы в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Я не могу сейчас сказать, кто будет на замену (Кучме), Есть несколько вариаций, до тех пор, пока окончательно не будет решение, я не могу сейчас назвать кандидатуры. Конечно, кандидатуры были с самого начала, потому что с Леонидом Даниловичем договаривались, что будет определенный период, когда он должен уйти ... Сейчас происходит как раз процесс, и поверьте, Украина будет представлена ​​очень прочно, как и до сих пор ", - сказал Данилов.

Он отметил, что Кучма разбирается в многих государственных процессах и в дальнейшем делиться своим опытом.

"Леониду Даниловичу 81 год, это очень опытный человек, очень много понимает процессов, которые происходят не только в отношениях Украина и Россия, но и отношениях, которые происходят вообще в мире ... Понимая государственную позицию Леонида Даниловича, я не верю, что он вообще может отстраниться от этих процессов. Он обязательно будет помогать Владимиру Александровичу Зеленскому ", - сказал секретарь СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кучма прекращает работу в ТКГ по Донбассу

Кучма представлял Украину в ТКГ в 2014-2018 годах, затем по просьбе Зеленского с июня 2019 вновь возглавил украинскую делегацию ТКГ на переговорах в Минске.

В мае Зеленский сообщил, что Кучма обращался к нему с предложением передать его полномочия в ТКГ вице-премьеру Алексею Резникову. Президент отметил, что убедил Кучму дождаться обновления состава делегаций с обеих сторон и затем уже принимать решение.

5 мая Зеленский обновил состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Вместе с тем ее и в дальнейшем возглавил Леонид Кучма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кучма несколько раз поднимал вопрос Крыма на переговорах в Минске, но та сторона очень резко реагирует, - Резников

Автор: 

Данилов Алексей (1066) Кучма Леонид (1868) СНБО (4440) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+13
Дубинский, Бужанский и Кива?
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28.07.2020 20:32 Ответить
+11
Сівохо? Потап? шарій?
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28.07.2020 20:37 Ответить
+10
Та призначте вже Януковоща - не стидайтесь.
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28.07.2020 20:32 Ответить
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Страница 2 из 2
На заміну Кучми в Тристоронній контактній групі є декілька кандидатів - секретар РНБО - Цензор.НЕТ 3886
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28.07.2020 20:56 Ответить
Сивохо лідирує.
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28.07.2020 20:57 Ответить
Відразу блювати бігцем.На заміну Кучми в Тристоронній контактній групі є декілька кандидатів - секретар РНБО - Цензор.НЕТ 9354
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28.07.2020 20:58 Ответить
це точно......
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28.07.2020 21:01 Ответить
Кравчук, или Ющенко. Можно ещё Януковича.
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28.07.2020 21:01 Ответить
Я за Порошенко.Хто писав-той нехай і домовляється.
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28.07.2020 21:10 Ответить
Я за ахмета - пусть дунет им в гудки...
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28.07.2020 23:01 Ответить
Ахмет не политик-кого поставят с темь и договорится.
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28.07.2020 23:16 Ответить
Марчука назначьте. Во первых бывший сотрудник КГБ СССР, знает как с ПНХ разговаривать Во вторых сотрудник СБУ в прошлом, а так же, грамотный державник и переговорщик отличный
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28.07.2020 21:02 Ответить
Що знов сивуха???
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28.07.2020 21:05 Ответить
На цей раз "по большому".
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29.07.2020 07:57 Ответить
На заміну Кучми в Тристоронній контактній групі є декілька кандидатів - секретар РНБО - Цензор.НЕТ 7415
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28.07.2020 21:23 Ответить
Если бы не знал того случившегося события, подумал бы что на горшке сидит по кайфу и расслабился от облегчения
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29.07.2020 00:09 Ответить
Сівохо? Чи ще якийсь аукраїнофоб.
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28.07.2020 21:37 Ответить
Все потуги по ткг - бессмысленны. Отправьте туда двух забулдыг и пусть они там воду в ступе толкут. Заодно покажут уровень уважения к " той стороне"
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28.07.2020 21:44 Ответить
Mason Lemberg."Не можу сказати, що чекав цього чи на це сподівався... не сподівався і не чекав, але так мало бути.

Вчора з самого ранку, після 20-хвилинного "всеосяжного перемир'я" і подальшої відмови Хйла дотримуватись його, клоун мав задіяти всі можливі дипломатичні контакти, медійні ресурси і показати, що перемир'я не дотримується "та сторона", попросивши посилити санкції.

Тобто, вчорашній інформаційний день мав бути присвячений зриву перемир'я. Офіційний Київ на чолі з головнокомандувачем і головним дипломатом мав готувати базу для удару по кремлю, як злісному порушнику домовленостей, який не бажає виконувати взяті на себе зобов'язання.

Чому ж був присвячений вчорашній інформаційний день Банкової? Захисту інтересів України? Захисту війська? Атаці на росію?

Ні!

Спочатку Банкова вкинула методички що зрив перемир'я дуже вигідний Порошенку. Не ми обісралися (як завжди), не наш партнер путін нас черговий раз кинув, а знову намагання перевести стрілки на папєрєднікав. Причому такий перевід стрілок - це настільки мерзенно і огидно, що навіть описати важко. Бо такий перевід стрілок на попередників в ситуації коли ти обісрався свідчить про те, що ти вважаєш своїх прихильників кончєними ідіотами, спочатку говорячи їм одне, потім обсираючись і розказуючи інше.
Разом з тим, журналістам 30-рубльової поведінки була дана вказівка називати вчорашній мітинг - мітингом проти миру. Уявляєте рівень дніща моральних уродів, що писали подібні "журналістські" матеріали?

Потім Банкова дістає своє хом'ячьйо і хом'ячьйо, в момент ганебного і непростимого зашквару клоуна, намагається то про медведчука розказувати, то про злочинний мінськ, то про відпустку Порошенка і його зраду мітингувальників.
Нікчемні провладні повії намагаються дорікати Порошенку зрадою мітингувальників)) Це просто пздц

І вінцем цинізму і мерзенності стали звинувачення батька зрадженого Зеленським воїна в тому, що батько, що втратив сина, піариться на його крові.
Тут просто без слів. Бажаю всім тварюкам які відважились на такі слова, такого ж піару.

Підсумовуючи:
Замість атакувати Хйла, який вчора порушив перемир'я і вимагати санкцій за недотримання зобов'язань, тимчасова влада вчора цілий день займалась тим, що переводила стрілки на папєрєднікав, воювала з Порошенком і з вбитим горем батьком, що поховав зрадженого головнокомандувачем сина.

Тому від його проклять вам не дітись нікуди.
І мова тут не тільки про владу, а й про дешевих повій, які в гонитві за 30 рублями, втратили відчуття дна."
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28.07.2020 22:52 Ответить
То что он ушел - это плохой знак, видать как он говорил "бегать между каплями дождя" стало очень опасно и лучше отойти в сторону...
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28.07.2020 22:54 Ответить
По його вкрай стривоженому обличчю видно, що Україна на межі.
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29.07.2020 08:02 Ответить
Юзик, Тищенко, Кива?
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28.07.2020 22:56 Ответить
Предлагаю Турчинова и дать ему кулемет)
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28.07.2020 22:57 Ответить
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29.07.2020 00:17 Ответить
С таким лицом как он вышел на фото "красавец", можно пугать не только детей, но и **** из прокуратуры
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29.07.2020 00:05 Ответить
Кучма ботокс вколов, тому такий страшний. Хоча він і до ботокса красунчиком ніколи не був.
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29.07.2020 00:23 Ответить
Щось ху#ло йому чи чимось пригрозило, чи зарплату затримує. А старий щур задарма працювати не буде. Зараз призначать Кравчука, цей знатний підстаркуватий Зебіл зробить ще гірше.
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29.07.2020 00:21 Ответить
Ну да и не дай бог к новому году подобную ёлочную игрушку выпустят тогда COVID покажется детской забавой
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29.07.2020 00:28 Ответить
Мабуть, так воно і буде, але без "елочной игрушки".
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29.07.2020 08:06 Ответить
Досвід і літа дають і беруть своє. "Мінські домовленності"- єдине позитивне в житті цього "державного діяча". І то,без Порошенка-Клімкіна нічого не відбулось би. А от з текстом цих " домовленностей",де досвід Кучми не спрацював ,там багато запитань. Десь по моїм підрахункам близько 21- ого. Тому і Росія гарцує на двух стільцях : "іхтамнєту" та "заблукалих десантників".
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29.07.2020 09:03 Ответить
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