На замену Кучмы в Трехсторонней контактной группе есть несколько кандидатов - секретарь СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что сейчас рассматриваются несколько кандидатов вместо Леонида Кучмы в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Я не могу сейчас сказать, кто будет на замену (Кучме), Есть несколько вариаций, до тех пор, пока окончательно не будет решение, я не могу сейчас назвать кандидатуры. Конечно, кандидатуры были с самого начала, потому что с Леонидом Даниловичем договаривались, что будет определенный период, когда он должен уйти ... Сейчас происходит как раз процесс, и поверьте, Украина будет представлена ​​очень прочно, как и до сих пор ", - сказал Данилов.

Он отметил, что Кучма разбирается в многих государственных процессах и в дальнейшем делиться своим опытом.

"Леониду Даниловичу 81 год, это очень опытный человек, очень много понимает процессов, которые происходят не только в отношениях Украина и Россия, но и отношениях, которые происходят вообще в мире ... Понимая государственную позицию Леонида Даниловича, я не верю, что он вообще может отстраниться от этих процессов. Он обязательно будет помогать Владимиру Александровичу Зеленскому ", - сказал секретарь СНБО.

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Кучма представлял Украину в ТКГ в 2014-2018 годах, затем по просьбе Зеленского с июня 2019 вновь возглавил украинскую делегацию ТКГ на переговорах в Минске.

В мае Зеленский сообщил, что Кучма обращался к нему с предложением передать его полномочия в ТКГ вице-премьеру Алексею Резникову. Президент отметил, что убедил Кучму дождаться обновления состава делегаций с обеих сторон и затем уже принимать решение.

5 мая Зеленский обновил состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Вместе с тем ее и в дальнейшем возглавил Леонид Кучма.

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