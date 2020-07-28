В Керченском проливе оккупанты вторые сутки не могут найти утонувший БРДМ-2
В Керченском проливе оккупанты вторые сутки не могут найти утонувший во время "патриотической акции" БРДМ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Во вторник группа водолазов продолжила искать затонувший БРДМ-2. Был обследован весь квадрат, в котором произошел инцидент, поисковые работы продолжались 4,5 часа. Для поиска спасатели использовали эхолоты и в случае обнаружения предмета, похожего на бронемашину, к нему направлялись водолазы.
Обнаружить "утопленника" на данный момент не удалось. Предполагается, что БРДМ-2 лежит на дне в перевернутом состоянии и его сносит течением.
Напоминаем, напоминаем 25 июля бронемашина БРДМ-2 затонула во время форсирования Керченского пролива в рамках проводимой оккупантами "патриотической" акции.
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Сказано ведь "утонувший во время "патриотической акции""!!! А что может быть патриотичнее, чем отправить на морское дно (к Курску, к станции Мир,.....) что нибудь грандиозное! И чем больше затонувший объект, тем патриотичнее и тем успешнее акция!
Да, малость не доработали, утонул всего один "БРДМ", но ведь главное что старались!
Тоже мне новость...
Хай допоможе.
Хорошая порция глубинных бомб по проливу и броневик сам выскочит из воды.
- Везде уже посмотрел. Нету нифуя!
https://www.kp.kz/daily/27160.5/4259233/
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Ну дуже тяжке сухопутне гівно, яке "не ходить", не плаває, а тоне
Тут это... Кацапам камниснеба в Крым подвезли...
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https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц
https://twitter.com/Shtirlitz53 @Shtirlitz53
Уламок святкового салюту на ДеньВМФ у рф пробив голову російському морпіху з 810-ї ОБрМП. Був у складі окупаційних військ у Крим'у, воював у Syria, але тяжко поранений у голову святковим салютом у м. Сєвероморськ.
БРДМ, управляемый ИИ и роботом федором ушёл в свободное плавание в сторону Турции с секретным спецзаданием.
наши ж водолазы не спроста там в прошлом году усиленно тренировались...
а среди них шо зацеперов )))) думаете нету ? ))))))
Бички з'їли🤪
https://www.facebook.com/MamukaLegion/posts/10224167157233149 2 дні ·
Бойцы АТО отбили вражескую атаку: 3 боевиков взяли в плен.
Вблизи Троицкого этой ночи вражеская группа из двух десятков наемников пошла в наступление, однако наши бойцы отбили атаку - трех взяли в плен, все российские военные.
Факты.ua
То ли амфора большая, то ли БРДМ маленький....