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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В Керченском проливе оккупанты вторые сутки не могут найти утонувший БРДМ-2

В Керченском проливе оккупанты вторые сутки не могут найти утонувший БРДМ-2

В Керченском проливе оккупанты вторые сутки не могут найти утонувший во время "патриотической акции" БРДМ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Во вторник группа водолазов продолжила искать затонувший БРДМ-2. Был обследован весь квадрат, в котором произошел инцидент, поисковые работы продолжались 4,5 часа. Для поиска спасатели использовали эхолоты и в случае обнаружения предмета, похожего на бронемашину, к нему направлялись водолазы.

Обнаружить "утопленника" на данный момент не удалось. Предполагается, что БРДМ-2 лежит на дне в перевернутом состоянии и его сносит течением.

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Напоминаем, напоминаем 25 июля бронемашина БРДМ-2 затонула во время форсирования Керченского пролива в рамках проводимой оккупантами "патриотической" акции.

Автор: 

Керченский пролив (428) Крым (26424)


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Топ комментарии
+44
Утопите еще один и привяжите к нему поплавок
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28.07.2020 20:51 Ответить
+23
https://twitter.com/Shtirlitz53

Тут это... Кацапам камниснеба в Крым подвезли...
................................................................................

https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц

https://twitter.com/Shtirlitz53 @Shtirlitz53


Уламок святкового салюту на ДеньВМФ у рф пробив голову російському морпіху з 810-ї ОБрМП. Був у складі окупаційних військ у Крим'у, воював у Syria, але тяжко поранений у голову святковим салютом у м. Сєвероморськ.
У Керченській протоці окупанти другу добу не можуть знайти БРДМ-2, який потонув - Цензор.НЕТ 4285
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28.07.2020 21:19 Ответить
+22
Унитаз с катера вернете, получите брдм.
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28.07.2020 20:54 Ответить
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Утопите еще один и привяжите к нему поплавок
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28.07.2020 20:51 Ответить
Не , они ж улики свои пытаются найти , а потом скрыть от общественности . Думаю , что похерят как курск .. .
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28.07.2020 21:18 Ответить
ото я тоже так щетаю... тут как подумаю, шо у нас здесь в полтавских степях уже неделю шериф Робин Гуда ищет, аж в бруньках резь...
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28.07.2020 21:24 Ответить
браво) кацапські рукожопи)
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28.07.2020 20:52 Ответить
Почему рукожопы?!
Сказано ведь "утонувший во время "патриотической акции""!!! А что может быть патриотичнее, чем отправить на морское дно (к Курску, к станции Мир,.....) что нибудь грандиозное! И чем больше затонувший объект, тем патриотичнее и тем успешнее акция!
Да, малость не доработали, утонул всего один "БРДМ", но ведь главное что старались!
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29.07.2020 09:40 Ответить
оно утонуло
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28.07.2020 20:53 Ответить
Бронетранспортер важче за воду.
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28.07.2020 21:04 Ответить
Особливо у чужих водах.
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28.07.2020 22:05 Ответить
Неправда! Он был полностью забит тем, что в воде не тонет, так что утонуть не должен был!
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29.07.2020 09:42 Ответить
Нет покоя толпойопам.
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28.07.2020 20:53 Ответить
Унитаз с катера вернете, получите брдм.
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28.07.2020 20:54 Ответить
Може, він утік до Бердянська...
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28.07.2020 21:44 Ответить
Через Стрелковое капитулировал.
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28.07.2020 21:50 Ответить
И не найдут, его бычки доедают.
Тоже мне новость...
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28.07.2020 20:54 Ответить
Та там в затоці мул страшний, засосує все... Власне, через це один із попередніх керченських мостів і розвалився!
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28.07.2020 20:54 Ответить
что интересно БРДМ кацапское дерьмо, но утонуло
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28.07.2020 22:21 Ответить
Але ж ця ж холера ще й потягі пропускає через себе і не падає курва...?!(
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28.07.2020 22:24 Ответить
Дайтє єму врємья))))
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28.07.2020 22:59 Ответить
То ж хочеться ж за це чарку випити )!
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28.07.2020 23:04 Ответить
Усьому свій час, попередні мости там теж не зразу впали - і совєцький, і німецький трохи постояли...
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28.07.2020 23:52 Ответить
Течения,и вязкий песок в проливе.Не найдут до завтра,-уже можно не искать.
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28.07.2020 20:54 Ответить
Плюс ил до 0.5 и больше,и боковой снос в сторону Тамани. Уже не найдут.
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28.07.2020 20:57 Ответить
не переймайся так.
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28.07.2020 22:06 Ответить
оцени рукожопость. 9 месяцев убрать дельфи или 2 дня найти брдм-2 в 5 метров на дне.
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28.07.2020 20:54 Ответить
і батискаф зачмореного ***** не допоміг?
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28.07.2020 21:23 Ответить
Там десь поряд, на острові прєзєдєнт Зє.
Хай допоможе.
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28.07.2020 20:55 Ответить
а это часом не те, что полтавского Рэмбо ловят?
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28.07.2020 20:56 Ответить
Азовські бички розтягнули на запчастини.)))
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28.07.2020 20:56 Ответить
Кацапсиной воняет-даже бычки побрезуют.
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28.07.2020 20:58 Ответить
самый лучший способ утопить в том же месте еще несколько БРДМов . большую кучу легче искать
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28.07.2020 20:58 Ответить
его вытащили солдаты нато, маневрировавшие неподалеку ))
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28.07.2020 20:59 Ответить
Этому орку вновь доверили бронетехнику ?
В Керченском проливе оккупанты вторые сутки не могут найти утонувший БРДМ-2 - Цензор.НЕТ 1924
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28.07.2020 20:59 Ответить
Да в хоре Александрова атрибутом уже..
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28.07.2020 21:00 Ответить
Все правильно! Не на маршрутках же хору Алєксандрова ж їздить.
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28.07.2020 21:03 Ответить
На воблера нужно пробовать ...
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28.07.2020 21:00 Ответить
Надо мыслить творчески!
Хорошая порция глубинных бомб по проливу и броневик сам выскочит из воды.
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28.07.2020 21:03 Ответить
У Керченській протоці окупанти другу добу не можуть знайти БРДМ-2, який потонув - Цензор.НЕТ 3532
- Везде уже посмотрел. Нету нифуя!
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28.07.2020 21:03 Ответить
И амфор тоже нету ???
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28.07.2020 21:09 Ответить
Только черепки амфор со следами протектора БРДМ.
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28.07.2020 21:24 Ответить
Нету. Натовские пиндосы всьо забрали.
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28.07.2020 22:04 Ответить
відео ...он утонул
https://www.kp.kz/daily/27160.5/4259233/

...
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28.07.2020 21:06 Ответить
Та эти кацапские недоумки почти 700 лет свою историю ищут, найти не могут, где уж там им свой БРДМ найти, дблблдь...
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28.07.2020 21:08 Ответить
готов выслушать, что было до москальских рюриковичей. может письмена какие? валюта?
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28.07.2020 22:18 Ответить
Мокшанские болота...
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29.07.2020 00:28 Ответить
"Оно утонуло".
Ну дуже тяжке сухопутне гівно, яке "не ходить", не плаває, а тоне
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28.07.2020 21:10 Ответить
Напевно срака зїла..
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28.07.2020 21:12 Ответить
очень жалко что ни один удмурт не отправился к хору александрова и доктору лизе менгле.
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28.07.2020 21:14 Ответить
Им еще жестянок топить и топить. Потом наверстают.
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28.07.2020 21:31 Ответить
БРДМ-2 потонув тому, що тяжче за воду. Каци, треба розробляти БРДМ, які будуть легше за воду. Світовий океан буде ваш
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28.07.2020 21:16 Ответить
не потому. а потому что чувашский танкъ предназначен для ползания по вечной мерзлоте и болотам мордовии.
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28.07.2020 21:25 Ответить
https://twitter.com/Shtirlitz53

Тут это... Кацапам камниснеба в Крым подвезли...
................................................................................

https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц

https://twitter.com/Shtirlitz53 @Shtirlitz53


Уламок святкового салюту на ДеньВМФ у рф пробив голову російському морпіху з 810-ї ОБрМП. Був у складі окупаційних військ у Крим'у, воював у Syria, але тяжко поранений у голову святковим салютом у м. Сєвероморськ.
У Керченській протоці окупанти другу добу не можуть знайти БРДМ-2, який потонув - Цензор.НЕТ 4285
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28.07.2020 21:19 Ответить
Все, как обещали - камень с неба.
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28.07.2020 21:25 Ответить
Интересно сколько в процессе было обнаружено предметов похожих на бронемашину.
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28.07.2020 21:22 Ответить
Вот будет смеха, если водолазы не всплывут.... А прибьёт их к берегу через неделю.....)))))
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28.07.2020 21:23 Ответить
какое БРДМ, они мозги и совесть потеряли при рождении...
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28.07.2020 21:27 Ответить
А был ли мальчик?
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28.07.2020 21:27 Ответить
ха-ха, брдм торганули, а типа он пропал на учениях... Схема, в общем-то, известная
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28.07.2020 21:30 Ответить
БРДМ = бронированная российская донная машина
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28.07.2020 21:28 Ответить
Пробуйте на выползка или на опарыша-хуйла,БРДМ не лошадь до утра потянет.электроудочкой экипаж подаст сигнал.
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28.07.2020 21:29 Ответить
надеюсь с экипажем???
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28.07.2020 21:33 Ответить
К сожалению, нет. Успели эвакуировать.
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28.07.2020 22:16 Ответить
распил ?
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28.07.2020 21:33 Ответить
У Керченській протоці окупанти другу добу не можуть знайти БРДМ-2, який потонув - Цензор.НЕТ 1409
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28.07.2020 21:34 Ответить
Биндеровцы украли. Украина виновата.
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28.07.2020 21:35 Ответить
И не найдут.
БРДМ, управляемый ИИ и роботом федором ушёл в свободное плавание в сторону Турции с секретным спецзаданием.
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28.07.2020 21:39 Ответить
Открою страшную тайну. Утонувший БРДМ нужно искать на дне.
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28.07.2020 21:41 Ответить
та я вас умоляю...
наши ж водолазы не спроста там в прошлом году усиленно тренировались...
а среди них шо зацеперов )))) думаете нету ? ))))))
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28.07.2020 21:43 Ответить
Уплыл БРДМ, надоело ему в кацапстане.
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28.07.2020 21:48 Ответить
Рукожопость, сэр. Этническая черта москалей.
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28.07.2020 21:50 Ответить
найти то уже не найдут, но может еще что-то утопят
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28.07.2020 21:53 Ответить
У Керченській протоці окупанти другу добу не можуть знайти БРДМ-2, який потонув - Цензор.НЕТ 3167В поисках БРДМ
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28.07.2020 21:54 Ответить
"...В Керченском проливе оккупанты вторые сутки не могут найти утонувший во время "патриотической акции" БРДМ..."

Бички з'їли🤪
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28.07.2020 22:10 Ответить
У Керченській протоці окупанти другу добу не можуть знайти БРДМ-2, який потонув - Цензор.НЕТ 7090
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28.07.2020 22:18 Ответить
https://www.facebook.com/MamukaLegion?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBO-FwaA4AvxV0SJF9qmOfBQE0Kyov5X9xgf_JwdPHjkF3g8NJbyBtikefaGoQ4hajWnP1hEzbRgH9O&hc_ref=ARTSj5i70WU9YwP1brDjV0g_swijLjqCoEFEfDb9z0BMSLk2Ncv4Ok7jSb6DbQ-I2dc&fref=nf Mamuka Mamulashvili
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28.07.2020 22:25 Ответить
нету их там, не участвуют, сам песков сказал
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28.07.2020 22:40 Ответить
Кацапское ЧМО амфору нашёл, а БРДМ нет!
То ли амфора большая, то ли БРДМ маленький....
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28.07.2020 22:30 Ответить
а на борту комсомольцы были?
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28.07.2020 22:41 Ответить
У Керченській протоці окупанти другу добу не можуть знайти БРДМ-2, який потонув - Цензор.НЕТ 7557
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28.07.2020 23:08 Ответить
Мокшi шукають свiй БРДМ:

У Керченській протоці окупанти другу добу не можуть знайти БРДМ-2, який потонув - Цензор.НЕТ 1878

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29.07.2020 01:25 Ответить
"Она утонула"
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29.07.2020 01:55 Ответить
То вони там не БРДМ шукають, а втрачену.....СОВІСТЬ!
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29.07.2020 08:47 Ответить
Шо напрягаются - за год - два с ним ничего не случиться -тогда МЫ и поднимем !
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29.07.2020 08:56 Ответить
 
 