В Керченском проливе оккупанты вторые сутки не могут найти утонувший БРДМ-2

В Керченском проливе оккупанты вторые сутки не могут найти утонувший во время "патриотической акции" БРДМ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Во вторник группа водолазов продолжила искать затонувший БРДМ-2. Был обследован весь квадрат, в котором произошел инцидент, поисковые работы продолжались 4,5 часа. Для поиска спасатели использовали эхолоты и в случае обнаружения предмета, похожего на бронемашину, к нему направлялись водолазы.

Обнаружить "утопленника" на данный момент не удалось. Предполагается, что БРДМ-2 лежит на дне в перевернутом состоянии и его сносит течением.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины направил России ноту протеста из-за проведения оккупантами парада ВМС в Севастополе

Напоминаем, напоминаем 25 июля бронемашина БРДМ-2 затонула во время форсирования Керченского пролива в рамках проводимой оккупантами "патриотической" акции.