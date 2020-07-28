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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Канада просит обнародовать расшифровку записей бортовых самописцев сбитого над Тегераном самолета МАУ, - глава МИД Шампань

Канада просит обнародовать расшифровку записей бортовых самописцев сбитого над Тегераном самолета МАУ, - глава МИД Шампань

Министерство иностранных дел Канады просит обнародовать информацию, полученную при расшифровке французскими экспертами "черных ящиков" сбитого над Тегераном самолета МАУ.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Канада благодарит французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (ВЕА) за завершение анализа "черных ящиков" самолета рейса PS752. Этим анализом теперь следует должным образом поделиться с международным сообществом, чтобы удостовериться в полном, достоверном и прозрачном расследовании безопасности полетов", - отметил глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба подтвердил визит иранской делегации в Украину для переговоров о компенсациях 29-30 июля

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

Также читайте: Во Франции расшифровали два самописца сбитого в Иране самолета МАУ, - Енин

Автор: 

Канада (2099) МИД (6996) черный ящик (90)


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Топ комментарии
+4
Там все очень мутно. Франция отказала Канаде в присутствии их специалистов при расшифровке.
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28.07.2020 21:35 Ответить
+3
Не для того их передавали путинским выкормышам, чтобы обнародовать правду.
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28.07.2020 22:21 Ответить
+3
Коммунофашизмотерроризм надвигается неизбежно и окончательно.
Если наконец не проснется демократический мир и не пересмотрит свою политику в отошении всех этих пуйлов, сиси, макронов...
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28.07.2020 22:29 Ответить
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Там все очень мутно. Франция отказала Канаде в присутствии их специалистов при расшифровке.
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28.07.2020 21:35 Ответить
Иран -- страна-террорист в первом списке . Всем пособникам стране-террористу ; - " нужно ставить на вид " , - а то занесут в " учётную карточку " . .. . Удивительно , как мир не замечает тихого распространения коммунизма ... .
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28.07.2020 22:01 Ответить
Коммунофашизмотерроризм надвигается неизбежно и окончательно.
Если наконец не проснется демократический мир и не пересмотрит свою политику в отошении всех этих пуйлов, сиси, макронов...
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28.07.2020 22:29 Ответить
Пысы: ошиблась - не сиси, а сизиньпиней.
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28.07.2020 22:30 Ответить
Хабаровск немного в пример , где не хотят люди жить под московским протекторатом .
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28.07.2020 23:11 Ответить
К сожалению, в Хабаровске закончится ничем. Мне так кажется (зная на что способен пуйло).
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28.07.2020 23:24 Ответить
В Канаде газет не читают? Уже весь мир знает, что там записано!
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28.07.2020 21:47 Ответить
Этим не МИД должен заниматься а СБУ
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28.07.2020 21:57 Ответить
Не для того их передавали путинским выкормышам, чтобы обнародовать правду.
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28.07.2020 22:21 Ответить
А сколько раз по ним проехал гусеничный трактор или танк? А что обнародовать пуйло уже давно написал макарончику.
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28.07.2020 22:24 Ответить
А Украина ничего не просит и ничего не требует... Нам - пох?
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28.07.2020 23:01 Ответить
Я правильно прочитав: Канада? Не Україна, не МАУ, а саме Канада? Мо я сплю?
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29.07.2020 06:12 Ответить
 
 