Канада просит обнародовать расшифровку записей бортовых самописцев сбитого над Тегераном самолета МАУ, - глава МИД Шампань

Министерство иностранных дел Канады просит обнародовать информацию, полученную при расшифровке французскими экспертами "черных ящиков" сбитого над Тегераном самолета МАУ.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Канада благодарит французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (ВЕА) за завершение анализа "черных ящиков" самолета рейса PS752. Этим анализом теперь следует должным образом поделиться с международным сообществом, чтобы удостовериться в полном, достоверном и прозрачном расследовании безопасности полетов", - отметил глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

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