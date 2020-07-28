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Чиновник Львовского облавтодора задержан на взятке 17 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО
Правоохранители задокументировали факт получения взятки руководителем филиала "Львовского облавтодора".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Львовской области.
По данным следствия, чиновник требовал у местного предпринимателя 17 тыс. грн в качестве "дополнительной" (к официальной) плате за использование транспорта филиала. Речь идет о перевозке песчано-глиняной смеси на земельный участок, который арендует заявитель.
Взяточника задержали в порядке ст.208 УПК Украины во Львове, где проходила встреча фигуранта с пострадавшим.
Действия чиновника квалифицированы по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
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Александр Иванов #442761
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