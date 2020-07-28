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Новости Взяточники
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Чиновник Львовского облавтодора задержан на взятке 17 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задокументировали факт получения взятки руководителем филиала "Львовского облавтодора".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Львовской области.

Чиновник Львовского облавтодора задержан на взятке 17 тыс. грн, - прокуратура 01

По данным следствия, чиновник требовал у местного предпринимателя 17 тыс. грн в качестве "дополнительной" (к официальной) плате за использование транспорта филиала. Речь идет о перевозке песчано-глиняной смеси на земельный участок, который арендует заявитель.

Взяточника задержали в порядке ст.208 УПК Украины во Львове, где проходила встреча фигуранта с пострадавшим.

Чиновник Львовского облавтодора задержан на взятке 17 тыс. грн, - прокуратура 02

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Действия чиновника квалифицированы по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Автор: 

взятка (6182) прокуратура (5033) Укравтодор (663) Львовская область (2932)


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Это несерьезно, да еще и след какой то странный на плитке?
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28.07.2020 22:10 Ответить
С перепугу бывает!
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28.07.2020 22:22 Ответить
мало ша просят,вот и здают те,кому было впадлу давать,либо те,кому хватило,но впадлу...а обиженки те,кому по-мизеру эта падла...
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28.07.2020 22:18 Ответить
Імітація запеклої боротьби з корупцією триває !! Плебсу кинули чергову кістку !!! Та такої дрібноти ,в Україні мают саджати десятками щодня!!! Де корупційни акули ??)))
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28.07.2020 22:22 Ответить
хто ж їх посадить, коли ті, що садять, перебувають на цепку в акул....
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28.07.2020 23:47 Ответить
а сколько НЕ задержала?
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28.07.2020 22:37 Ответить
копейки какие то...
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28.07.2020 22:50 Ответить
Это какой-то позор! А не взятка)))
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28.07.2020 23:12 Ответить
 
 