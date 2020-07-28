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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Репрессии в оккупированном Крыму
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Правозащитники требуют у оккупантов отменить незаконное постановление о сносе храма ПЦУ в Евпатории

Правозащитники требуют у оккупантов отменить незаконное постановление о сносе храма ПЦУ в Евпатории

Правозащитные организации требуют от России и подконтрольных ей властей Крыма "отменить незаконное постановление о сносе храма Православной церкви Украины в Евпатории".

Заявление опубликовано на сайте Центра прав человека ZMINA, информирует Цензор.НЕТ.

"Решение о сносе культового сооружения, вопреки положениям международного права, было принято "крымским судом" за якобы отсутствие у ответчика доказательств, подтверждающих "законность использования земельного участка и здания" религиозной общиной ПЦУ в Евпатории. Этот факт является очередным подтверждение системной политики России с целью уничтожения ПЦУ и украинской культуры на оккупированном полуострове", - говорится в заявлении.

Правозащитники отмечают, что "политика российских властей в оккупированном Крыму в сфере свободы религии является дискриминационной и нетерпимой почти ко всем религиозным конфессиям, кроме Русской православной церкви и Украинской православной церкви Московского патриархата".

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"Препятствуя деятельности ПЦУ и других "нежелательных" в оккупированном Крыму конфессий, Россия нарушает международные обязательства по обеспечению свободы религии и недискриминации (в частности, ст. 9, 14 Европейской конвенции по правам человека; ст. 18, 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, а также положения Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений 1981 года, также Россия нарушает нормы IV Женевской конвенции 1949 года. (ст. 58), которая обязывает государство-оккупанта обеспечить служителям культа право оказывать духовную помощь своим единоверцам", - уточнили правозащитные организации.

Заявление подписали Крымская правозащитная группа, "КримSOS", Центр прав человека ZMINA, Центр гражданских свобод, Объединение родственников политзаключенных Кремля, Центр гражданского просвещения "Альменда", Дом прав человека Крым, Региональный центр прав человека, Украинский Хельсинкский союз по правам человека.

Напомним, подконтрольный России Евпаторийский городской суд обязал Православную церковь Украины снести храм в Евпатории. Сторона защиты намеревалась подать заявление о пересмотре решения суда. Архиепископу Крымской епархии ПЦУ Клименту российские судебные приставы вручили постановление о сносе храма в Евпатории.

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По информации Крым.Реалии, представительство президента Украины в АР Крым, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря), украинский омбудсмен Людмила Денисова осудили решение российского суда в Евпатории.

Автор: 

Евпатория (101) правозащитники (678) церковь (1325) ПЦУ (791)


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Топ комментарии
+11
Никакой реакции 95 квартала, в лице скомороха не слышно и не видно, чтобы узнать, какая реакция должна быть, надо закрыть пару церквей МП в Украине, и москали вас научат.
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28.07.2020 22:49 Ответить
+6
Ау трусик ты где? Защитник веры православный ты наш падриот😷
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28.07.2020 22:39 Ответить
+6
Ось як в росії розбираються з ворожою для них церквою, школами і т.д.
У нас же демократія в саміх її лайняних тонах.
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28.07.2020 22:59 Ответить
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Ау трусик ты где? Защитник веры православный ты наш падриот😷
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28.07.2020 22:39 Ответить
Не пиши бред, Украина - светское государство, церковь отделена.
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29.07.2020 06:55 Ответить
так шлюхобоксер обищаль защищать православную веру
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29.07.2020 07:57 Ответить
Правозащитники требуют у оккупантов отменить незаконное постановление о сносе храма ПЦУ в Евпатории - Цензор.НЕТ 7426
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28.07.2020 22:46 Ответить
Если снесут то в ответ надо снести несколько кацапских свинарников в Украине или выкурить чертей неканонических с украинских святынь.
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29.07.2020 00:20 Ответить
Никакой реакции 95 квартала, в лице скомороха не слышно и не видно, чтобы узнать, какая реакция должна быть, надо закрыть пару церквей МП в Украине, и москали вас научат.
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28.07.2020 22:49 Ответить
ну, не синагога ж....
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28.07.2020 22:53 Ответить
Не закрити, а знести к ...бєнєй матері.
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29.07.2020 06:34 Ответить
Марні надії. Кацапи ще впертіше все руйнуватимуть.
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28.07.2020 22:50 Ответить
Ось як в росії розбираються з ворожою для них церквою, школами і т.д.
У нас же демократія в саміх її лайняних тонах.
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28.07.2020 22:59 Ответить
Хоть один храм МПЦ в Украине снесли? Но только и слышны вопли о том, что бандеровцы ущемляют православных. А на деле кацапы как рушили церкви сто лет назад, так и рушат сейчас безнаказанно. Только других в ущемлении обвиняют.
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28.07.2020 23:03 Ответить
Украинцы боятся сносить храмы УПЦ МП.
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28.07.2020 23:04 Ответить
Храми,в яких зараз сидять гундяєвці,наші,українські.Тому зносити їх не можна.Треба попів московського сатанату звідти вигнати,храми освятити і повернути законній українській церкві.
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29.07.2020 00:24 Ответить
Звичайно, будівлі храмів зносити не треба. Але українці навіть бояться попів московського сатанату так називати.
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29.07.2020 00:30 Ответить
А в Євпаторії є Кенасса, Мечеть Джума-Джамі (я там був), церкви Миколи та Іллі. Тобто ПЦУ свідомо виживають з Євпаторії, щоб не було конкуренції.
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28.07.2020 23:05 Ответить
Щоб не було конкуренції, а ще й російського пропагандистського впливу на українське населення під час збройної агресії Росії, треба позносити сотні московських церков. Тоді не буде й заворушень біля їхніх храмів.
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29.07.2020 06:43 Ответить
 
 