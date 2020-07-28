Правозащитники требуют у оккупантов отменить незаконное постановление о сносе храма ПЦУ в Евпатории

Правозащитные организации требуют от России и подконтрольных ей властей Крыма "отменить незаконное постановление о сносе храма Православной церкви Украины в Евпатории".

Заявление опубликовано на сайте Центра прав человека ZMINA, информирует Цензор.НЕТ.

"Решение о сносе культового сооружения, вопреки положениям международного права, было принято "крымским судом" за якобы отсутствие у ответчика доказательств, подтверждающих "законность использования земельного участка и здания" религиозной общиной ПЦУ в Евпатории. Этот факт является очередным подтверждение системной политики России с целью уничтожения ПЦУ и украинской культуры на оккупированном полуострове", - говорится в заявлении.

Правозащитники отмечают, что "политика российских властей в оккупированном Крыму в сфере свободы религии является дискриминационной и нетерпимой почти ко всем религиозным конфессиям, кроме Русской православной церкви и Украинской православной церкви Московского патриархата".

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"Препятствуя деятельности ПЦУ и других "нежелательных" в оккупированном Крыму конфессий, Россия нарушает международные обязательства по обеспечению свободы религии и недискриминации (в частности, ст. 9, 14 Европейской конвенции по правам человека; ст. 18, 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, а также положения Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений 1981 года, также Россия нарушает нормы IV Женевской конвенции 1949 года. (ст. 58), которая обязывает государство-оккупанта обеспечить служителям культа право оказывать духовную помощь своим единоверцам", - уточнили правозащитные организации.

Заявление подписали Крымская правозащитная группа, "КримSOS", Центр прав человека ZMINA, Центр гражданских свобод, Объединение родственников политзаключенных Кремля, Центр гражданского просвещения "Альменда", Дом прав человека Крым, Региональный центр прав человека, Украинский Хельсинкский союз по правам человека.

Напомним, подконтрольный России Евпаторийский городской суд обязал Православную церковь Украины снести храм в Евпатории. Сторона защиты намеревалась подать заявление о пересмотре решения суда. Архиепископу Крымской епархии ПЦУ Клименту российские судебные приставы вручили постановление о сносе храма в Евпатории.

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По информации Крым.Реалии, представительство президента Украины в АР Крым, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря), украинский омбудсмен Людмила Денисова осудили решение российского суда в Евпатории.