Мощные ливни на Закарпатье вызвали опасные оползни, которые разрушили несколько домов, - ОГА
После июньских ливней в поселке Ясиня на Закарпатье начались опасные оползневые процессы: в урочище Ропша, из-за оползня, было повреждено несколько зданий. Людей, чьи дома находятся в зоне оползня, отселены. Сейчас они живут у родных.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Закарпатская ОГА.
В сообщении отмечается: "Первые 30 млн от правительства на ликвидацию последствий паводка область получила, 7 млн перечисляют людям, чьи дома пострадали от стихии. Один из владельцев поврежденного дома в Ясиня уже получил 300 000 гривен. Однако, человек говорит, этих средств не хватит для приобретения нового жилья, в последнее время в поселке цены на жилье выросли".
"Также есть более глобальная опасность. Сдвиги продолжаются, есть угроза схода грунта в реку Черная Тиса. Закарпатские и ивано-франковские эксперты изучали динамику движения почв, однако пока технического решения, как остановить оползни, нет.
Руководитель области будет привлекать ученых к решению этой проблемы, которые, возможно, предложат мировые практики борьбы с аналогичными оползневыми процессами", - отмечается в тексте.
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Когда они леса рубили на вывоз - со мной не делились баблом..