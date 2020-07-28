Мощные ливни на Закарпатье вызвали опасные оползни, которые разрушили несколько домов, - ОГА

После июньских ливней в поселке Ясиня на Закарпатье начались опасные оползневые процессы: в урочище Ропша, из-за оползня, было повреждено несколько зданий. Людей, чьи дома находятся в зоне оползня, отселены. Сейчас они живут у родных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Закарпатская ОГА.

В сообщении отмечается: "Первые 30 млн от правительства на ликвидацию последствий паводка область получила, 7 млн перечисляют людям, чьи дома пострадали от стихии. Один из владельцев поврежденного дома в Ясиня уже получил 300 000 гривен. Однако, человек говорит, этих средств не хватит для приобретения нового жилья, в последнее время в поселке цены на жилье выросли".

"Также есть более глобальная опасность. Сдвиги продолжаются, есть угроза схода грунта в реку Черная Тиса. Закарпатские и ивано-франковские эксперты изучали динамику движения почв, однако пока технического решения, как остановить оползни, нет.

Руководитель области будет привлекать ученых к решению этой проблемы, которые, возможно, предложат мировые практики борьбы с аналогичными оползневыми процессами", - отмечается в тексте.