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Мощные ливни на Закарпатье вызвали опасные оползни, которые разрушили несколько домов, - ОГА

Мощные ливни на Закарпатье вызвали опасные оползни, которые разрушили несколько домов, - ОГА

После июньских ливней в поселке Ясиня на Закарпатье начались опасные оползневые процессы: в урочище Ропша, из-за оползня, было повреждено несколько зданий. Людей, чьи дома находятся в зоне оползня, отселены. Сейчас они живут у родных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Закарпатская ОГА.

В сообщении отмечается: "Первые 30 млн от правительства на ликвидацию последствий паводка область получила, 7 млн перечисляют людям, чьи дома пострадали от стихии. Один из владельцев поврежденного дома в Ясиня уже получил 300 000 гривен. Однако, человек говорит, этих средств не хватит для приобретения нового жилья, в последнее время в поселке цены на жилье выросли".

"Также есть более глобальная опасность. Сдвиги продолжаются, есть угроза схода грунта в реку Черная Тиса. Закарпатские и ивано-франковские эксперты изучали динамику движения почв, однако пока технического решения, как остановить оползни, нет.

Руководитель области будет привлекать ученых к решению этой проблемы, которые, возможно, предложат мировые практики борьбы с аналогичными оползневыми процессами", - отмечается в тексте.

Автор: 

дожди (229) оползни (62) стихия (822) Закарпатская область (2608)


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Топ комментарии
+5
Пилите лес дальше
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28.07.2020 23:22 Ответить
+1
Зебедоносец...
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28.07.2020 23:05 Ответить
+1
вот я отказываюсь что бы за мои налоги им компенсировали разрушенное жилье..
Когда они леса рубили на вывоз - со мной не делились баблом..
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28.07.2020 23:10 Ответить
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сама природа учит...
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28.07.2020 23:04 Ответить
Зебедоносец...
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28.07.2020 23:05 Ответить
вот я отказываюсь что бы за мои налоги им компенсировали разрушенное жилье..
Когда они леса рубили на вывоз - со мной не делились баблом..
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28.07.2020 23:10 Ответить
нужно какие то отводы делать воды бетонные и глубокие. дешевле будет какие то коммуникации построить, чем каждый раз туда вбахивать огромные деньги на востановления от последствий затопления.
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28.07.2020 23:14 Ответить
А там делать уже нечего. Еще лет 5 такой рубки лесов и пол Закарпатья уйдет с водой.
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28.07.2020 23:34 Ответить
Пилите лес дальше
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28.07.2020 23:22 Ответить
Пилите Шура пилите . .
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28.07.2020 23:49 Ответить
лес дурни дорубуйте и сами ********.. будет там апокалипсес
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29.07.2020 00:02 Ответить
Переседять зливи на пеньках. У пеньків сильне коріння яке чіпляєься за грунт.
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29.07.2020 07:20 Ответить
Пилите деревья «Шура», они «золотые».
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29.07.2020 07:26 Ответить
куда леса дели??? стопили в печках???
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29.07.2020 07:38 Ответить
 
 