Обстрелы на Донбассе являются нарушением режима тишины, а не режима перемирия, - Резников

Зафиксированные после полуночи 27 июля обстрелы украинских позиций - это нарушения именно режима тишины, в отношении них проводится соответствующее расследование, но еще не означают нарушения перемирия как такового.

Такое мнение высказал во время вебинара "Минский процесс: умеренный успех или политический тупик?" вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день много критики относительно того, что уже было несколько случаев нарушения этого режима тишины с использованием стрелкового оружия. Идет обсуждение, нарушение ли это перемирия, или нарушение режима тишины. Я убежден, что это является нарушением режима тишины, а не режима перемирия, потому что как раз комплекс дополнительных мер предусматривает проведение соответствующей проверки, исследования действий со стороны нарушителей и информирования об этом СММ ОБСЕ, которая, в свою очередь, должна проинформировать Трехстороннюю контактную группу по поводу причины такого нарушения, факта восстановления огня", - отметил Резников.

Он сообщил, что сегодня должно состояться внеочередное заседание рабочей группы по вопросам безопасности в составе ТКГ, участники которой должны обсудить случаи обстрелов украинских позиций, о которых 27 июля сообщил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

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Резников отметил, что сегодня утром оперативные доклады засвидетельствовали отсутствие убитых или раненых среди украинских защитников, что является обнадеживающим признаком объявленного режима тишины. "Сегодня мы получили сводку, в которой написано: убитых - 0, раненных - 0. Ни один украинский защитник сегодня не погиб и не получил ранения", - сказал Резников.

Он добавил, что эти данные касаются всего фронта на восточной границе Украины, всех 400 километров линии соприкосновения, которая появилась после агрессии Российской Федерации в 2014 году, началась с оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь и была распространена на часть территории Донецкой и Луганской областей.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

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Однако в течение минувших суток на участках ответственности наших подразделений было зафиксировано три факта нарушения режима прекращения огня.