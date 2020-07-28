Подконтрольные РФ хакеры пытались получить информацию о деятельности представительства президента Украины в Крыму, - пресс-служба

Обезврежена кибератака на представительство президента Украины в АРК. Подконтрольные ФСБ РФ хакеры пытались получить информацию о деятельности представительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу представительства.

"В рамках межведомственного сотрудничества и координации Представительством президента Украины в Автономной Республике Крым и Главным управлением СБ Украины в АР Крым обезвредили и устранили целенаправленную кибератаку на представительство, организованную хакерским группировкам, подконтрольным ФСБ РФ. Кибератака была направлена ​​на получение информации о деятельности представительства. Представительство и Главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым будут продолжать межведомственное сотрудничество и координацию, направленную не только на защиту ежедневной работы государственных органов по вопросам Крыма, но и защита прав и интересов наших граждан, пострадавших от оккупации", - говорится в сообщении.

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