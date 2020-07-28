Подконтрольные РФ хакеры пытались получить информацию о деятельности представительства президента Украины в Крыму, - пресс-служба
Обезврежена кибератака на представительство президента Украины в АРК. Подконтрольные ФСБ РФ хакеры пытались получить информацию о деятельности представительства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу представительства.
"В рамках межведомственного сотрудничества и координации Представительством президента Украины в Автономной Республике Крым и Главным управлением СБ Украины в АР Крым обезвредили и устранили целенаправленную кибератаку на представительство, организованную хакерским группировкам, подконтрольным ФСБ РФ. Кибератака была направлена на получение информации о деятельности представительства. Представительство и Главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым будут продолжать межведомственное сотрудничество и координацию, направленную не только на защиту ежедневной работы государственных органов по вопросам Крыма, но и защита прав и интересов наших граждан, пострадавших от оккупации", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В "новой команде" столько упоротых ватников и кацапских жополизов, что эта информация будет у ***** без помощи хакеров.
Это что?! Дача Зеленского в Крыму?