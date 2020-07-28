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Подконтрольные РФ хакеры пытались получить информацию о деятельности представительства президента Украины в Крыму, - пресс-служба

Подконтрольные РФ хакеры пытались получить информацию о деятельности представительства президента Украины в Крыму, - пресс-служба

Обезврежена кибератака на представительство президента Украины в АРК. Подконтрольные ФСБ РФ хакеры пытались получить информацию о деятельности представительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу представительства.

"В рамках межведомственного сотрудничества и координации Представительством президента Украины в Автономной Республике Крым и Главным управлением СБ Украины в АР Крым обезвредили и устранили целенаправленную кибератаку на представительство, организованную хакерским группировкам, подконтрольным ФСБ РФ. Кибератака была направлена ​​на получение информации о деятельности представительства. Представительство и Главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым будут продолжать межведомственное сотрудничество и координацию, направленную не только на защиту ежедневной работы государственных органов по вопросам Крыма, но и защита прав и интересов наших граждан, пострадавших от оккупации", - говорится в сообщении.

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Подконтрольные РФ хакеры пытались получить информацию о деятельности представительства президента Украины в Крыму, - пресс-служба 01

Автор: 

киберпреступление (762) Крым (26424) СБУ (20023) хакер (1191) представительство (76)


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Зачем такие сложности?
В "новой команде" столько упоротых ватников и кацапских жополизов, что эта информация будет у ***** без помощи хакеров.
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28.07.2020 23:35 Ответить
Надеюсь перед этими хакерами извинились. А то невдобно якось в период перемирия.
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28.07.2020 23:43 Ответить
То там такая деятельность такая деятельность. Глава представительства женился вот не малюле'))))))
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28.07.2020 23:58 Ответить
Хакеры и кибервойска - это самое мощное вооружение в мире сейчас! Украина может создать сильные хакерские войска! Хакеры могут взламывать критическую инфраструктуру врага, могут взламывать счета вражеского правительства и оборонной промышленности, можно взламывать энергосети и отключать их, можно взламывать разведку врага и получать данные и можно взламывать вообще все, что угодно и получать любые данные, как персональные, так и организаций и государства. И делать это можно все даже незамеченным. Можно любые данные доставать. И можно даже грабить врага. Любые чертежи можно своровать и любые технологии и военного назначения и не военного и промышленного и вообще любого и с любой сферы. Сильные кибервойска - это мощнейшее вооружение! смотрел интервью с создателем антивируса - McAfee - Джоном Макафи и он рассказывает, что можно взломать энергосистему врага, распределить электричество так, чтобы все трансформаторы страны вышли из строя, а без электроэнергии, как их ремонтировать, все инструменты работают от сети! И это только начало, без электричества предприятия больше не смогут производить, консервировать, и доставлять продукты питания, и будет нечего есть! Без электричества больше невозможно будет делать горючие из сырой нефти, будет нечем заправлять бензобаки! Не будет света и отопления, рабочих больниц, экстренных служб. Полное уничтожение страны! Все страны вкладывают сейчас огромные средства в кибервойска! Это самое мощное вооружение! Хакеры - это уже не оружие будущего, это одно из мощнейших вооружений настоящего времени! У кого есть войска хакеров, те сильнейшие Армии мира! Если создать сильные кибервойска хакеров, то можно уничтожить Россию и это будет хуже ядерной зимы! И можно сделать так, что они и не поймут, что случилось!
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29.07.2020 01:21 Ответить
Сдуру можно и член себе сломать.
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29.07.2020 13:34 Ответить
"представительства президента Украины в Крыму"
Это что?! Дача Зеленского в Крыму?
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29.07.2020 09:27 Ответить
 
 