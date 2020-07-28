Россия не посредник, а сторона конфликта на Донбассе, - глава Европейской службы внешней деятельности Мора

Российская Федерация является стороной конфликта на Донбассе и должна стать "частью решения" если хочет, чтобы Европейский союз снял санкции.

Об этом заявил генеральный секретарь Европейской службы внешней деятельности, политический директор Энрике Мора, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Комментируя заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Россия не может гарантировать соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, поскольку не является стороной конфликта, Мора заявил: "Для нас роль России понятна. Она не посредник в этом конфликте, а его сторона" .

Он также отметил, что РФ "должна стать частью решения" конфликта на Востоке Украины, "если хочет, чтобы ЕС снял санкции, которые были на нее наложены после незаконной аннексии Крыма и перед началом военных действий на Донбассе".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У России нет шансов вернуться в G7, пока существует проблема Крыма и Донбасса, - Маас

"Это наша позиция, и она остается неизменной до тех пор, пока мы не увидим четкого прогресса в этом вопросе", - подчеркнул Мора.

Представитель ЕС отметил, что несмотря на нарушение режима "тишины" на Донбассе не было зафиксировано человеческих жертв, то есть договоренность "более-менее работает".

Также читайте: Обстрелы на Донбассе не носят системного характера, режим прекращение огня работает, - Офис Президента