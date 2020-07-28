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Новости Агрессия России против Украины
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Россия не посредник, а сторона конфликта на Донбассе, - глава Европейской службы внешней деятельности Мора

Россия не посредник, а сторона конфликта на Донбассе, - глава Европейской службы внешней деятельности Мора

Российская Федерация является стороной конфликта на Донбассе и должна стать "частью решения" если хочет, чтобы Европейский союз снял санкции.

Об этом заявил генеральный секретарь Европейской службы внешней деятельности, политический директор Энрике Мора, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Комментируя заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Россия не может гарантировать соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, поскольку не является стороной конфликта, Мора заявил: "Для нас роль России понятна. Она не посредник в этом конфликте, а его сторона" .

Он также отметил, что РФ "должна стать частью решения" конфликта на Востоке Украины, "если хочет, чтобы ЕС снял санкции, которые были на нее наложены после незаконной аннексии Крыма и перед началом военных действий на Донбассе".

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"Это наша позиция, и она остается неизменной до тех пор, пока мы не увидим четкого прогресса в этом вопросе", - подчеркнул Мора.

Представитель ЕС отметил, что несмотря на нарушение режима "тишины" на Донбассе не было зафиксировано человеческих жертв, то есть договоренность "более-менее работает".

Также читайте: Обстрелы на Донбассе не носят системного характера, режим прекращение огня работает, - Офис Президента

Автор: 

россия (96139) Донбасс (26957) Евросоюз (17265) перемирие (1686)


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Топ комментарии
+17
Такое вряд ли повторит наш нынешний президент, премьер или спикер...
Печальная действительность.
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28.07.2020 23:41 Ответить
+16
Щас. Это "та сторона". И вообще "ихтамнет". Клован лучше знает.
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28.07.2020 23:41 Ответить
+14
Представитель ЕС отметил, что несмотря на нарушение режима "тишины" на Донбассе не было зафиксировано человеческих жертв, то есть договоренность "более-менее работает". - во дятлы эти ***** еврогеи !!! капец !!!
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28.07.2020 23:39 Ответить
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Кацапів брехливих злочинців в крематорій, їх уже 13000 шт .туди відправилось від ковіду.
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29.07.2020 07:15 Ответить
Цитата - Кремлівські мудреці розглядають Зеленського як недосвідченого хлопчиська.
Гіршого за Макрона, меншого за Макрона, слабшого за Макрона у багато разів.
Якого можна, відмішурити, обійти, спокусити. Я думаю, що на якомусь моменті ваш президент це зрозумів. Спочатку не зрозумів… Ну домовляємося ж чесно, очі в очі. «Як ви сказали? Чесно? Яке слово ви сказали? Чесно домовляємося? Ха-ха, молодий президент».
Він же дуже кмітливий, як я зрозумів. І пішов в іншу крайність. У відмову. У «нєсознанку». Абсолютно вірно. І зупинив ось це все. У цьому сенсі є плюс: він росте. Є мінус в тому, що нічого не рухається. І тому у вас виникають фобії (можливо, виправдані) про те, що зараз [Росія] піде на Маріуполь. Зеленський, звісно, росте, але не так швидко, як хочеться вашим громадянам.
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29.07.2020 05:10 Ответить

А "какая разніца" для зеленого профана це терра інкогніто. "Нада что би пєрєсталі стрєдлять і усьо". Таке враження, що Зеленський це миша-малолітка, яка потрапила в лапи загребущого старого кремлівського кота, який трішки придушить недосвідчене мишеня і трішки відпустить, коли надоїсть гратись з профаном.
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29.07.2020 07:15 Ответить
Є розуміння чия кицька сало з*їла, але обмежуються лише зверненнями кухаря до кота Васьки.
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29.07.2020 07:15 Ответить
Клоун уединился и пишет сценарий, как бы возразить Мору, но при этом чтобы ничего не было. Задача сложная. Но есть шефир и остальной квартал. Придумают что-нибудь.
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29.07.2020 08:45 Ответить
с каждым годом всё больше и больше слепцов генеральных секретарей начинают прозревать
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29.07.2020 10:16 Ответить
это топовая новость
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29.07.2020 11:11 Ответить
"Він також наголосив, що РФ "повинна стати частиною рішення" конфлікту на Сході України, "якщо хоче, щоб ЄС зняв санкції, які були на неї накладені після незаконної анексії Криму та перед початком військових дій на Донбасі" Джерело: https://censor.net/ua/n3210645"
Тобто ЕС натякає, що за будь - яку участь в припиненні війни в ордло - вони знімуть санкції за Крим?
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29.07.2020 11:11 Ответить
Вы это ваЗЕлиновскому нарко.Дегенерату расскажите, который увидел в ж...е ботаксного педофильного Шныря "желание" мира.....
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29.07.2020 11:40 Ответить
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