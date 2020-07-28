Россия не посредник, а сторона конфликта на Донбассе, - глава Европейской службы внешней деятельности Мора
Российская Федерация является стороной конфликта на Донбассе и должна стать "частью решения" если хочет, чтобы Европейский союз снял санкции.
Об этом заявил генеральный секретарь Европейской службы внешней деятельности, политический директор Энрике Мора, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Комментируя заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Россия не может гарантировать соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, поскольку не является стороной конфликта, Мора заявил: "Для нас роль России понятна. Она не посредник в этом конфликте, а его сторона" .
Он также отметил, что РФ "должна стать частью решения" конфликта на Востоке Украины, "если хочет, чтобы ЕС снял санкции, которые были на нее наложены после незаконной аннексии Крыма и перед началом военных действий на Донбассе".
"Это наша позиция, и она остается неизменной до тех пор, пока мы не увидим четкого прогресса в этом вопросе", - подчеркнул Мора.
Представитель ЕС отметил, что несмотря на нарушение режима "тишины" на Донбассе не было зафиксировано человеческих жертв, то есть договоренность "более-менее работает".
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Гіршого за Макрона, меншого за Макрона, слабшого за Макрона у багато разів.
Якого можна, відмішурити, обійти, спокусити. Я думаю, що на якомусь моменті ваш президент це зрозумів. Спочатку не зрозумів… Ну домовляємося ж чесно, очі в очі. «Як ви сказали? Чесно? Яке слово ви сказали? Чесно домовляємося? Ха-ха, молодий президент».
Він же дуже кмітливий, як я зрозумів. І пішов в іншу крайність. У відмову. У «нєсознанку». Абсолютно вірно. І зупинив ось це все. У цьому сенсі є плюс: він росте. Є мінус в тому, що нічого не рухається. І тому у вас виникають фобії (можливо, виправдані) про те, що зараз [Росія] піде на Маріуполь. Зеленський, звісно, росте, але не так швидко, як хочеться вашим громадянам.
А "какая разніца" для зеленого профана це терра інкогніто. "Нада что би пєрєсталі стрєдлять і усьо". Таке враження, що Зеленський це миша-малолітка, яка потрапила в лапи загребущого старого кремлівського кота, який трішки придушить недосвідчене мишеня і трішки відпустить, коли надоїсть гратись з профаном.
Тобто ЕС натякає, що за будь - яку участь в припиненні війни в ордло - вони знімуть санкції за Крим?