Украина обратилась к Генсеку ООН из-за парада РФ в оккупированном Крыму, - Кислица

Украина обратилась к Генеральному секретарю ООН относительно противоправных действий России и очередного нарушения ею международного права в связи с проведением "морского парада" в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина рассматривает проведение этого мероприятия во временно оккупированном городе Севастополе без согласия украинской стороны как очередное нарушение Российской Федерацией норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН, а также законодательства Украины", - отмечается в письме к Генсеку ООН.

В этой связи украинская сторона назвала действия России "сознательными шагами", направленными на эскалацию напряженности в украинском-российских отношениях.

Постоянный представитель Украины при ООН подчеркнул, что Киев осуждает противоправное демонстрацию РФ военной силы, а также милитаризацию Россией временно оккупированных территорий Крыма и города Севастополя. Это "составляет существенную угрозу региональной безопасности", отмечается в обращении к Генсеку ООН.

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"Украина требует от Российской Федерации немедленно прекратить международные противоправные действия против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять комплексные меры по деоккупации части суверенной территории Украины", - подчеркивается в обращении.

По просьбе Украины, письмо, адресованное генеральному секретарю, будет распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

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