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Новости Агрессия России против Украины
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Украина обратилась к Генсеку ООН из-за парада РФ в оккупированном Крыму, - Кислица

Украина обратилась к Генсеку ООН из-за парада РФ в оккупированном Крыму, - Кислица

Украина обратилась к Генеральному секретарю ООН относительно противоправных действий России и очередного нарушения ею международного права в связи с проведением "морского парада" в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина рассматривает проведение этого мероприятия во временно оккупированном городе Севастополе без согласия украинской стороны как очередное нарушение Российской Федерацией норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН, а также законодательства Украины", - отмечается в письме к Генсеку ООН.

В этой связи украинская сторона назвала действия России "сознательными шагами", направленными на эскалацию напряженности в украинском-российских отношениях.

Постоянный представитель Украины при ООН подчеркнул, что Киев осуждает противоправное демонстрацию РФ военной силы, а также милитаризацию Россией временно оккупированных территорий Крыма и города Севастополя. Это "составляет существенную угрозу региональной безопасности", отмечается в обращении к Генсеку ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины направил России ноту протеста из-за проведения оккупантами парада ВМС в Севастополе

"Украина требует от Российской Федерации немедленно прекратить международные противоправные действия против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять комплексные меры по деоккупации части суверенной территории Украины", - подчеркивается в обращении.

По просьбе Украины, письмо, адресованное генеральному секретарю, будет распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

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Автор: 

Крым (26424) ООН (4191) россия (96139) Кислица Сергей (179)


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Топ комментарии
+5
Пффф, та їм по цимбалам. Це ж імпотентна Організація Обдурених Націй.
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29.07.2020 00:06 Ответить
+4
Разозлят козлят.
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29.07.2020 00:16 Ответить
+3
https://www.youtube.com/watch?v=9cS-J2ljFnI Антон Мухарский -"Заповіт Нестора Махна"
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29.07.2020 00:11 Ответить
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Пффф, та їм по цимбалам. Це ж імпотентна Організація Обдурених Націй.
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29.07.2020 00:06 Ответить
Ще Озабочєнних Наций ))
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29.07.2020 00:42 Ответить
Ахрінітельна новина. Пожалітись в НАТО і в черговий раз оголосити звіздец яке перемир"я . Де логіка?
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29.07.2020 00:08 Ответить
в ООН , там і НАТО таке ж
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29.07.2020 00:09 Ответить
Глубокая озабоченность и давайте жить дружно
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29.07.2020 00:10 Ответить
Власть тупых дЗебилов ...
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29.07.2020 00:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9cS-J2ljFnI Антон Мухарский -"Заповіт Нестора Махна"
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29.07.2020 00:11 Ответить
Да только разозлят этим мелкими бессмысленными жалобами. Подумаешь, парад. Он там всегда был.
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29.07.2020 00:11 Ответить
Разозлят козлят.
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29.07.2020 00:16 Ответить
Ну так надо, шоб этого гей-парада там больше не было.
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29.07.2020 00:26 Ответить
правильно... главное - не разозлить. Надо, как бубочка, в глаз заглядывать и называть "ту сторону" той стороной... тогда придет мир. А ежели, к тому же, разоружить первый эшелон, прекратить стрелять и брезгливо не отвечать на провокации (фи, подумаешь, стреляют), тогда мир станет всеобъемлющим...
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29.07.2020 08:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EIXctSrNxWA КОЗАЦЬКИЙ МАРШ
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29.07.2020 00:15 Ответить
стоим мы на посту повзводно и поротно - спокойны как огонь, надёжны как гранит! и никакого внешнего управления
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29.07.2020 00:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=v35N8gYJlPE Украина обратилась к Генсеку ООН из-за парада РФ в оккупированном Крыму, - Кислица - Цензор.НЕТ 6689 https://www.youtube.com/watch?v=v35N8gYJlPE Запорізький марш
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29.07.2020 00:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-v16B6sGuaQ

https://www.youtube.com/watch?v=bRF9D0EGhIQ Марш Українського війська "Зродились ми великої години"
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29.07.2020 00:25 Ответить
Украина обратилась к Генсеку ООН из-за парада РФ в оккупированном Крыму, - Кислица - Цензор.НЕТ 1362
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29.07.2020 00:34 Ответить
Перший раз бачу живу фекалію.
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29.07.2020 01:12 Ответить
Шановні, що взагалі відбувається......... На українському телебаченні кгб-патріарх мерзота, вітає українських глядачів з Днем Хрещення Ау-у-у, Баканов. Ти де?
Украина обратилась к Генсеку ООН из-за парада РФ в оккупированном Крыму, - Кислица - Цензор.НЕТ 2469
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29.07.2020 00:42 Ответить
112 - це мертвечуківський канал?
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29.07.2020 00:48 Ответить
"Новым владельцем телеканала "112 Украина" стал народный депутат от "оппозиционного блока" Тарас Козак": https://delo.ua/business/telekanal-112-ukraina-smenil-sobstvennika-348645/
https://tsn.ua/ru/********/novym-vladelcem-kanala-112-stal-oppoblokovec-i-soratnik-medvedchuka-1265643.html
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29.07.2020 01:00 Ответить
https://file.liga.net/persons/kozak-taras Т арас Козак депутат от Опозиционной платформы подставное лицо доставшего всех Медведчука просто используется для для отвода глаз лохотората от Медведчука.

https://biz.liga.net/ekonomika/reklama-marketing/article/novostnoy-nokaut-za-20-mln-zachem-medvedchuk-skupaet-telekanaly

Украина обратилась к Генсеку ООН из-за парада РФ в оккупированном Крыму, - Кислица - Цензор.НЕТ 2538
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29.07.2020 05:51 Ответить
Додано: https://www.youtube.com/watch?v=_xzwxh2zRa8&t=2s
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29.07.2020 00:49 Ответить
Ерзя вітає нащадків русичів. Ха-ха-ха-ха!
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29.07.2020 01:03 Ответить
Они один народ с украинцамиhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1219650605053693&set=p.1219650605053693&type=3&av=100010262946037&eav=AfZFAhu_SwFL_EFpkjyqpmaEHoUKOufae-8a_MvEu_Lex-yT9KEJbLoRp-QF2gW7__E&__cft__[0]=AZXG59Uat6PhSwTmIs7gwqIJi72LYTcat_KvJmjHUHy8X32hfAMbSVYQTMjSIu6DVx_aWQKMpEHB7ldDuqk-jGJGLvcG9SoM4osEqueWzIYO0MIbNZVfGM-cHyHoIs7d3UA&__tn__=R]-R Украина обратилась к Генсеку ООН из-за парада РФ в оккупированном Крыму, - Кислица - Цензор.НЕТ 1846.
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29.07.2020 02:38 Ответить
ЯБВДЛ...
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29.07.2020 08:04 Ответить
Їм вже відписали чергового листа з великими озабоченностями ?
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29.07.2020 06:41 Ответить
Какое позорище! Вместо того что бы защищать свою землю, мы жалобы пишем. Просто детский сад, а может агрессора воспитатель в угол поставит?
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29.07.2020 09:26 Ответить
Спроси воспитательницу - она тебе объяснит.
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29.07.2020 10:32 Ответить
 
 