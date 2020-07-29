Дорогу к админгранице в оккупированном Крыму расширят до четырехполосной, - марионетка Кремля Аксенов

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, назначенный Кремлем "куратором" по Крыму, поручил подконтрольным властям оккупированного полуострова расширить до четырех полос дорогу до админграницы с Херсонской областью.

Об этом подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам 28 июля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Он также уточнил, что речь идет о дороге Симферополь - Армянск и Симферополь - Джанкой. Пока, по словам Аксенова, прорабатывают технико-экономическое обоснование такого расширения.

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