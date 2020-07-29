РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13430 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
8 219 53

Дорогу к админгранице в оккупированном Крыму расширят до четырехполосной, - марионетка Кремля Аксенов

Дорогу к админгранице в оккупированном Крыму расширят до четырехполосной, - марионетка Кремля Аксенов

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, назначенный Кремлем "куратором" по Крыму, поручил подконтрольным властям оккупированного полуострова расширить до четырех полос дорогу до админграницы с Херсонской областью.

Об этом подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам 28 июля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Он также уточнил, что речь идет о дороге Симферополь - Армянск и Симферополь - Джанкой. Пока, по словам Аксенова, прорабатывают технико-экономическое обоснование такого расширения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина обратилась к Генсеку ООН из-за парада РФ в оккупированном Крыму, - Кислица

Автор: 

дороги (2512) Крым (26424) Аксенов Сергей (361)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
Лучше на границе с Китаем забором займитесь, точно скоро пригодится
показать весь комментарий
29.07.2020 01:02 Ответить
+10
Ті полоси артилерія перекопає як два пальці об асфальт. Єслі шо.
показать весь комментарий
29.07.2020 00:57 Ответить
+8
Пусть строят, после освобождения всё пригодится.
показать весь комментарий
29.07.2020 01:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ті полоси артилерія перекопає як два пальці об асфальт. Єслі шо.
показать весь комментарий
29.07.2020 00:57 Ответить
Если бубочка разрешит.
показать весь комментарий
29.07.2020 01:15 Ответить
Если кацапы решатся на нападение,то никакая артилерия не поможет.
показать весь комментарий
29.07.2020 09:00 Ответить
да, смешаем вонючих рузькэ с землей
показать весь комментарий
29.07.2020 09:45 Ответить
не сци, рузькэ, пойди опохмелись
показать весь комментарий
29.07.2020 09:46 Ответить
большая стройка?
показать весь комментарий
29.07.2020 01:01 Ответить
Лучше на границе с Китаем забором займитесь, точно скоро пригодится
показать весь комментарий
29.07.2020 01:02 Ответить
Плакать или радоваться?
показать весь комментарий
29.07.2020 01:07 Ответить
Пусть строят, после освобождения всё пригодится.
показать весь комментарий
29.07.2020 01:12 Ответить
так кацапы строят дороги через ж,нужео еще уметь)
показать весь комментарий
29.07.2020 02:04 Ответить
За колбасой двух полос мало???
показать весь комментарий
29.07.2020 06:34 Ответить
Странно-подозрительные провокации, придумали очередную подлянку...
показать весь комментарий
29.07.2020 06:37 Ответить
От Джанкоя до админграницы еще добрых полчаса ехать. От Армянска до Красного Чабана километров 5. Про какую админграницу оно гаварить?
показать весь комментарий
29.07.2020 06:38 Ответить
Погодили з києвскімі властямі ?
Наше Зе теж якраз на Херсонщині дороги будує.
Може скооперуються ?
показать весь комментарий
29.07.2020 06:39 Ответить
Админграница с Крымом должна быть закрыта. Для желающих в Крым есть путинский мост.
показать весь комментарий
29.07.2020 06:44 Ответить
Щоби більше танків могло проїхати???
показать весь комментарий
29.07.2020 08:05 Ответить
А з нашої ...залишити поки лише стежку і то за-багатсько!
показать весь комментарий
29.07.2020 08:43 Ответить
"Дорогу к админгранице в оккупированном Крыму расширят до четырехполосной"? Какой смысл расширять дорогу до четырехполосной в сторону Украины? Возможно, это расширение ФРОНТАЛЬНОЙ дороги? При миролюбивом СССР все дороги и строились в первую очередь для переброски войск: фронтальные - из тыла к фронту; рокадные - параллельно линия фронта... Т.н. БАМ и строился для переброски войск к границе с Китаем... Это принуждение к миру на условиях Кремля? И в первую очередь принуждение открыть воду в Крым?
показать весь комментарий
29.07.2020 09:26 Ответить
Щоби танкові колони вільно пройти могли.
показать весь комментарий
29.07.2020 09:35 Ответить
Раньше писали, что ежедневно до 10 тысяч граждан Украины пересекает границу. Поток желающих увеличился что ли?
показать весь комментарий
29.07.2020 09:59 Ответить
https://rt.rbc.ru/tatarstan/16/07/2020/5f0ee2869a794722dbfd3f68 Новая артерия: аналитики оценили проект трассы Казань - Екатеринбург... Трассу от Казани до Екатеринбурга, которую анонсировал к 2030 году Марат Хуснуллин, не удастся построить за счет бюджета без средств инвесторов, считают ... параллельные дороги, которые действуют сейчас. Алабужские тезисы Хуснуллина 10 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил главе правительства России Михаилу Мишустину продлить новую ...

Общество, 14 июл, 16:19
https://www.rbc.ru/society/14/07/2020/5*********************** Мост через Лену предложили достроить на год быстрее... скорректированы после поступления уточняющей информации от пресс-службы вице-премьера Марата Хуснуллина. В то же время пресс-служба главы Якутии сообщила, что ... только прорабатывается. «В соответствии с ранее данным поручением вице-премьера Марата Хуснуллина правительство Якутии совместно с Минтрансом прорабатывает финансовую модель ускоренного строительства ...

Общество, 13 июл, 11:58
https://www.rbc.ru/society/13/07/2020/5f0c1dc79a794743bcc33283 Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос... условий нормальной жизни человека и российской семьи. Отвечая вице-премьеру Марату Хуснуллину, который заявил о том, что к 2026 году жилье смогут ... ». [РБК] Путин предложил определить общенациональные задачи на следующие 10 лет Хуснуллин в свою очередь отметил, что для увеличения объема жилищного строительства ...

10 июл, 13:53
https://rt.rbc.ru/tatarstan/10/07/2020/5f0847499a79478af4d9046d Мишустин в РТ объявил о старте строительства трассы М-12 Москва - Казань... - Западный Китай». В нем приняли участие вице-премьеры Антон Силуанов, Марат Хуснуллин, главы миндортранса Евгений Дитрих, минпромторга Денис Мантуров, президент РТ Рустам ... валового регионального продукта на 146 млрд руб. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что объемы строительства из-за коронавируса не сокращали. До ... Шали в Пестречинском районе РТ до села Соколка. По словам Марата Хуснуллина, также в бюджете страны заложены средства на строительства обхода Набережных ...

Общество, 29 июн, 12:09
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ef9a1219a7947014cc75af6 Хуснуллин пообещал сдать трассу Европа - Западный Китай за 4 года... удорожанию проекта. Об этом говорится в сообщении аппарата вице-премьера Марата Хуснуллина, поступившем в РБК. «Недавно мы облетели всю трассу этой дороги ... проект предусматривает около 870 пересечений с линиями сетей», - отметил Хуснуллин. [РБК] Хуснуллин сообщил о планах ускорить строительство трассы Москва - Казань Изначально с ... с новым мостовым переходом через Волгу. В мае 2020 года Хуснуллин заявил, что лично взялся за проект и поставил задачу построить ...

Общество, 29 июн, 10:04
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ef98cb49a7947f722a722ed Открылось движение по участку ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе... Новорижского шоссе. Об этом говорится в сообщении аппарата вице-премьера Марата Хуснуллина, поступившем в РБК. «Сегодня с опережением контрактного срока на шесть ... мы открываем участок ЦКАДа от Новорижского до Можайского шоссе», - отметил Хуснуллин на церемонии открытия. Он пообещал, что и на других участках ... км и реконструированной части А-107 в 11 км. [РБК] Хуснуллин заявил о недовольстве строительством ЦКАД ЦКАД - новое дорожное кольцо вокруг ...

25 июн, 13:57
показать весь комментарий
29.07.2020 10:21 Ответить
Ну и на кой хрен ты тут это выложил?
показать весь комментарий
29.07.2020 11:57 Ответить
Кто такой этот Хабабуллин
показать весь комментарий
29.07.2020 12:23 Ответить
И вот что удивительно?!
Когда из Крыма через перешеек попрут российские танки, бмп, бтры, полетят вертушки и самолеты и за 2 дня оккупируют всю Херсонскую вместе с Энергодаром, из Киева мы услышим привычное: "...никто не мог предположить, ...мы не ожидали такого коварства... ничто не предвещало ...это было неожиданно" и тому подобный бред.
показать весь комментарий
29.07.2020 11:06 Ответить
основное воровство денег идет со строительства автодорог...пусть строят. но качественно...Украине пригодится
показать весь комментарий
29.07.2020 12:39 Ответить
 
 