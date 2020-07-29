Дорогу к админгранице в оккупированном Крыму расширят до четырехполосной, - марионетка Кремля Аксенов
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, назначенный Кремлем "куратором" по Крыму, поручил подконтрольным властям оккупированного полуострова расширить до четырех полос дорогу до админграницы с Херсонской областью.
Об этом подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам 28 июля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Он также уточнил, что речь идет о дороге Симферополь - Армянск и Симферополь - Джанкой. Пока, по словам Аксенова, прорабатывают технико-экономическое обоснование такого расширения.
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+16 Serg KS #461672
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+8 Игорь Сергеев #472292
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Наше Зе теж якраз на Херсонщині дороги будує.
Може скооперуються ?
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Общество, 29 июн, 10:04
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25 июн, 13:57
Когда из Крыма через перешеек попрут российские танки, бмп, бтры, полетят вертушки и самолеты и за 2 дня оккупируют всю Херсонскую вместе с Энергодаром, из Киева мы услышим привычное: "...никто не мог предположить, ...мы не ожидали такого коварства... ничто не предвещало ...это было неожиданно" и тому подобный бред.