Из-за роста количества случаев COVID-19 в Одессе перепрофилируют отделение больницы второго этапа, - горсовет

Если темпы распространения COVID-19 в Одесской области сохранятся, через 10 дней городская клиническая инфекционная больница будет полностью загружена.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесского городского совета, 28 июля в связи с ростом заражения коронавирусом и увеличившимся количеством летальных случаев, вызванных COVID-19, прошло внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС.

На нем приняли решение расширить сеть медицинских учреждений первой волны - развернуть работу отделения на базе городской больницы № 5. Там 120 койко-мест и 24 койки интенсивной терапии.

В больницу будут поступать все пациенты с пневмонией. В случае положительного результата после проведения ПЦР-теста пациент будет направляться в инфекционную больницу, в случае отрицательного - в другие стационары города.

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"Сегодня в Одессу прибывает огромное количество туристов, работают развлекательные учреждения, заведения общепита, однако карантинные меры соблюдаются недостаточно. Если так будет продолжаться и дальше, то нас ожидают закрытие региона для туристов и дистанционное обучение детей в школах. В связи с этим в очередной раз призываю одесситов и отдыхающих к соблюдению карантинных мер, чтобы не допустить попадания Одессы в "красную зону", - заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.