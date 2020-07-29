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Новости Коронавирус и карантин
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Из-за роста количества случаев COVID-19 в Одессе перепрофилируют отделение больницы второго этапа, - горсовет

Из-за роста количества случаев COVID-19 в Одессе перепрофилируют отделение больницы второго этапа, - горсовет

Если темпы распространения COVID-19 в Одесской области сохранятся, через 10 дней городская клиническая инфекционная больница будет полностью загружена.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесского городского совета, 28 июля в связи с ростом заражения коронавирусом и увеличившимся количеством летальных случаев, вызванных COVID-19, прошло внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС.

На нем приняли решение расширить сеть медицинских учреждений первой волны - развернуть работу отделения на базе городской больницы № 5. Там 120 койко-мест и 24 койки интенсивной терапии.

В больницу будут поступать все пациенты с пневмонией. В случае положительного результата после проведения ПЦР-теста пациент будет направляться в инфекционную больницу, в случае отрицательного - в другие стационары города.

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"Сегодня в Одессу прибывает огромное количество туристов, работают развлекательные учреждения, заведения общепита, однако карантинные меры соблюдаются недостаточно. Если так будет продолжаться и дальше, то нас ожидают закрытие региона для туристов и дистанционное обучение детей в школах. В связи с этим в очередной раз призываю одесситов и отдыхающих к соблюдению карантинных мер, чтобы не допустить попадания Одессы в "красную зону", - заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Призывы ничему не приведут, маршрутки ходят забитые с моря по вечерам, особенно 168 - никто маски не носит
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29.07.2020 02:47 Ответить
Який блін коронавірус. Під підкриттям лжекоронавірусу йде розпил бабла. Йде закручування гайок на фоні незадоволення громадян.
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29.07.2020 08:32 Ответить
Пока не закроют регион от отдыхающих с каждым днём рост будет всё больше и больше. Где Вы видели или кого Вы видели на берегу моря в маске ? Пляжи забиты, дистанцию ни кто не соблюдает, подстилки в притык о каких мерах можно тут говорить. Ко мне в город на пляж двумя, тремя туристическими автобусами приезжают из Одессы Ж/М "Седьмое небо" в Одессе пляжи забиты. В дворовых парковках не найдешь номера ВН разные есть СЕ,ВХ,ВК,ВС,АС из столицы много и все они живут на квартирах. Раньше говорили о статистике сколько и где появились то сейчас об этом молчат потому ,что городские власти боятся срыва сезона и потерю денег, бабки и дедки которые сдают квартиры хотят подзаработать потому, что пенсии маленькие, а кто и поднакопить деньжат. И подумайте как выйти из этого положения?
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29.07.2020 10:02 Ответить
 
 