Крупнейший в мире термоядерный реактор начали собирать во Франции. Это совместный проект Китая, ЕС, Индии, Японии, Южной Кореи, США и РФ, начатый еще в 1970-х
На юге Франции начался сбор крупнейшего в мире термоядерного реактора ITER (Международный экспериментальный термоядерный реактор). В случае успеха проект откроет человечеству новый эффективный и безопасный источник энергии.
Международный экспериментальный термоядерный реактор - это совместный проект , пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske. Каждая из стран-участниц финансирует его строительство. История ITER началась еще в конце 1970-х, когда большинство упомянутых участников объединились в группу под эгидой МАГАТЭ с целью изучения новых способов добычи ядерной энергии.
Первый макет установки был создан в начале 1980-х, а в 1988-м был официально начат проект ITER. Сначала инженеры участников проекта определяли место и необходимые параметры будущей установки, после чего был принят его бюджет - по состоянию на 2006 год это было 10 млрд евро.
Сначала начало построения термоядерного реактора запланировали на 2015 год, но его пришлось отложить минимум на шесть лет. За это время изменились как условия (пандемия коронавируса), так и бюджет проекта - он вырос до 20 млрд евро. ITER занимает площадь в 42 гектара, а для его работы уже сейчас задействованы 2300 сотрудников.
ITER - это термоядерный реактор типа "токамак". Токамаком называют установку для удержания плазмы. Ее применяют в ядерных реакторах в качестве среды осуществления термоядерного синтеза - то есть сочетание двух атомов. Плазма служит средой для этой реакции.
В отличие от большинства реакторов, где энергия высвобождается за счет расщепления ядра радиоактивных элементов, этот проект будет применять экологически безопасную технологию ядерного синтеза. Она обеспечивает высвобождение энергии, но при этом практическое отсутствие радиации.
Главная цель ITER - доказать, что получение энергии путем ядерного синтеза может быть эффективным и прежде всего коммерчески выгодным. Тогда человечество окончательно сможет отказаться от нефти и каменного угля. Однако ученым пока не удалось показать, что ядерный синтез может дать достаточно энергии.
Планируется, что строительство ITER завершится до 2025 года. Уже тогда он начнет вырабатывать энергию за счет ядерного синтеза. Впрочем, как отмечает Le Figaro, ожидать, что ядерный синтез себя окупит, стоит не раньше 2060 года.
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Это совместный проект Китая, ЕС, Индии, Японии, Южной Кореи, США и РФ
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Що, кацапи задіяні? Все, хмизда півдню Франції.
Чекаємо на іграшку Le S.T.A.L.Q.U.E.R
Один из проектов вечного двигателя в современной обертке.
Но дурачье ведется и финансирует.
А вот невозможность управляемого термояда теоретически доказана еще в 1953 году.
Хз может пи-дят.
Вопрос.....для чего нужно строить еще один? Если есть уже построенные????
О темпах строительства просто молчу,. они были просто немыслимые для нас, имеющих лазерные нивелиры,рулетки, сматфоны, жепеэс, болгарки,груши и бетононасосы.
Работающий прототип чудо-машины наглядно представлен в виде вращающегося над поверхностью https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F земного диска Солнца. Правда запилить именно такую же мы не можем: чтобы водород смог в термоядерную реакцию сам, без обвеса, его нужно много. Нет, МНОГО. 80 масс Юпитера или больше. Но https://lurkmore.to/%D0%9C%D1%8B_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BC мы работаем над этим .
Давай, посри ещё про поля солнечных батарей Порошенко!
а ваще это новость не не новость ваще для тех кто в теме
Да и само понятие ядерной энергетики такое расплывчатое.... Есть разные подходы...
В теории Чернобыля тоже не должно было быть Реактор должен был глохнуть сам
Ничего "смотреть" не надо. Термоядерный реактор безопасен по принципу действия. Выключил питание - реакйция прекратилась. Радиоактивных изотопов нет. "Светить" нечему.
Поэтому давайте дождемся чего-то реально работающего, а не гипотетически теоритического
наведённая радиоактивность в материалах установки в результате облучения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD нейтронами ;
радиоактивная пыль, образующаяся в результате воздействия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0_(%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5) плазмы на первую стенку;
радиоактивные продукты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F коррозии , которые могут образовываться в системе охлаждения.
Аксиома, говорите
СССР в своё время занимался термоядом, вроде в Дубне? и там даже возникло некоторое международное сотрудничество.
Отсутствие известной нам радиации!
Ну радіація там буде - нейтрони 16 Мев + гамма випромінювання ніхто не відміняв.
https://medium.com/starts-with-a-bang/the-e-cat-cold-fusion-or-scientific-fraud-624f15676f96
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"Стоимость $ пятьсот долларов USA генератор мощностью пять киловатт.
Стоимость энергии один цент за киловатт час.
https://censor.net/video_news/95964/alternativnoe_toplivo_ukrainskie_gruzoviki_nauchilis_ezdit_na_drovah_video
https://d262ilb51hltx0.cloudfront.net/max/906/1*K8wFA9Z0v2N1vyJ-sbbNvw.jpeg
Для этих реакций не нужен уран и другие трансурановые элементы.
""""можно переходить на новую, приближенную к потребителю безопасную энергетику, для которой в Украине есть все как для производства,
так и для эксплуатации.Конечно,
при этом миллиардеров в стране будет меньше,
но жить, по-видимому, станет и лучше, и веселее.
Эта же дилемма встанет скоро и перед всем миром. Пришло время решать, куда мы пойдем?
https://www.youtube.com/watch?v=V8_r3TZben8
Инженер из Италии Андреа Росси.Andrea Rossi; нар.3 червня 1950, Мілан, Італія) -
Правильно недавно сказал ученый и крупный изобретатель, автор более 100 изобретений среди которых первый в мире плоский телевизор, импульсный блок питания, самый легкий на тот момент сварочный аппарат, это Буденный Анатолий Павлович, ставший нищим и бомжом..