Крупнейший в мире термоядерный реактор начали собирать во Франции. Это совместный проект Китая, ЕС, Индии, Японии, Южной Кореи, США и РФ, начатый еще в 1970-х

На юге Франции начался сбор крупнейшего в мире термоядерного реактора ITER (Международный экспериментальный термоядерный реактор). В случае успеха проект откроет человечеству новый эффективный и безопасный источник энергии.

Международный экспериментальный термоядерный реактор - это совместный проект , пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske. Каждая из стран-участниц финансирует его строительство. История ITER началась еще в конце 1970-х, когда большинство упомянутых участников объединились в группу под эгидой МАГАТЭ с целью изучения новых способов добычи ядерной энергии.

Первый макет установки был создан в начале 1980-х, а в 1988-м был официально начат проект ITER. Сначала инженеры участников проекта определяли место и необходимые параметры будущей установки, после чего был принят его бюджет - по состоянию на 2006 год это было 10 млрд евро.

Сначала начало построения термоядерного реактора запланировали на 2015 год, но его пришлось отложить минимум на шесть лет. За это время изменились как условия (пандемия коронавируса), так и бюджет проекта - он вырос до 20 млрд евро. ITER занимает площадь в 42 гектара, а для его работы уже сейчас задействованы 2300 сотрудников.

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ITER - это термоядерный реактор типа "токамак". Токамаком называют установку для удержания плазмы. Ее применяют в ядерных реакторах в качестве среды осуществления термоядерного синтеза - то есть сочетание двух атомов. Плазма служит средой для этой реакции.

В отличие от большинства реакторов, где энергия высвобождается за счет расщепления ядра радиоактивных элементов, этот проект будет применять экологически безопасную технологию ядерного синтеза. Она обеспечивает высвобождение энергии, но при этом практическое отсутствие радиации.

Главная цель ITER - доказать, что получение энергии путем ядерного синтеза может быть эффективным и прежде всего коммерчески выгодным. Тогда человечество окончательно сможет отказаться от нефти и каменного угля. Однако ученым пока не удалось показать, что ядерный синтез может дать достаточно энергии.

Планируется, что строительство ITER завершится до 2025 года. Уже тогда он начнет вырабатывать энергию за счет ядерного синтеза. Впрочем, как отмечает Le Figaro, ожидать, что ядерный синтез себя окупит, стоит не раньше 2060 года.

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