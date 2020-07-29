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Крупнейший в мире термоядерный реактор начали собирать во Франции. Это совместный проект Китая, ЕС, Индии, Японии, Южной Кореи, США и РФ, начатый еще в 1970-х

Крупнейший в мире термоядерный реактор начали собирать во Франции. Это совместный проект Китая, ЕС, Индии, Японии, Южной Кореи, США и РФ, начатый еще в 1970-х

На юге Франции начался сбор крупнейшего в мире термоядерного реактора ITER (Международный экспериментальный термоядерный реактор). В случае успеха проект откроет человечеству новый эффективный и безопасный источник энергии.

Международный экспериментальный термоядерный реактор - это совместный проект , пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske. Каждая из стран-участниц финансирует его строительство. История ITER началась еще в конце 1970-х, когда большинство упомянутых участников объединились в группу под эгидой МАГАТЭ с целью изучения новых способов добычи ядерной энергии.

Первый макет установки был создан в начале 1980-х, а в 1988-м был официально начат проект ITER. Сначала инженеры участников проекта определяли место и необходимые параметры будущей установки, после чего был принят его бюджет - по состоянию на 2006 год это было 10 млрд евро.

Сначала начало построения термоядерного реактора запланировали на 2015 год, но его пришлось отложить минимум на шесть лет. За это время изменились как условия (пандемия коронавируса), так и бюджет проекта - он вырос до 20 млрд евро. ITER занимает площадь в 42 гектара, а для его работы уже сейчас задействованы 2300 сотрудников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утверждение о "дешевой" атомной генерации является мифом, - Буславец

ITER - это термоядерный реактор типа "токамак". Токамаком называют установку для удержания плазмы. Ее применяют в ядерных реакторах в качестве среды осуществления термоядерного синтеза - то есть сочетание двух атомов. Плазма служит средой для этой реакции.

В отличие от большинства реакторов, где энергия высвобождается за счет расщепления ядра радиоактивных элементов, этот проект будет применять экологически безопасную технологию ядерного синтеза. Она обеспечивает высвобождение энергии, но при этом практическое отсутствие радиации.

Главная цель ITER - доказать, что получение энергии путем ядерного синтеза может быть эффективным и прежде всего коммерчески выгодным. Тогда человечество окончательно сможет отказаться от нефти и каменного угля. Однако ученым пока не удалось показать, что ядерный синтез может дать достаточно энергии.

Планируется, что строительство ITER завершится до 2025 года. Уже тогда он начнет вырабатывать энергию за счет ядерного синтеза. Впрочем, как отмечает Le Figaro, ожидать, что ядерный синтез себя окупит, стоит не раньше 2060 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Атомная энергетика самая "зеленая", которую только можно придумать - почитайте в интернете, - Скороход. ВИДЕО

Автор: 

Франция (3541) атомная энергетика (294)


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Топ комментарии
+33
А не можна московитів викинути?
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29.07.2020 01:56 Ответить
+28
По проекту они должны быть истопниками в реакторе. Без них никак.
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29.07.2020 02:05 Ответить
+28
https://censor.net/user/146683 Йди на пляшку,московите.
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29.07.2020 02:21 Ответить
Комментировать
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Страница 2 из 2
Так во Франции в отличии от Германии нет же акционеров Газпрома и лучшего друге Путена типо Шредера и Штанмаера. Да и СП-2 во Францию не тянут. А лоббировали закрытие АЕС в Европе именно акционеры Газпрома. а все *зеленые* и *екологи* ето ручные проститутки работающие на крупные концерны и промышленных магнатов.
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29.07.2020 08:47 Ответить
Як не дивно, але тут може бути відповідь чому Іран (має свої ядерні напрацювання) передав чорні скриньки у Францію. Можлива була якась таємна взаємовигідна умова.
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29.07.2020 04:23 Ответить
Крупнейший в мире термоядерный реактор начали собирать на юге Франции.
Это совместный проект Китая, ЕС, Индии, Японии, Южной Кореи, США и РФ

...
Що, кацапи задіяні? Все, хмизда півдню Франції.
Чекаємо на іграшку Le S.T.A.L.Q.U.E.R
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29.07.2020 05:40 Ответить
РФ разработала и поставляет туда часть систем: сверхпроводящие магниты, устройства нагрева плазмы, бланкеты и другое оборудование
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29.07.2020 06:41 Ответить
Ось власне через це й очково
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29.07.2020 06:51 Ответить
О, пилят.
Один из проектов вечного двигателя в современной обертке.
Но дурачье ведется и финансирует.
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29.07.2020 05:57 Ответить
Раньше не думали, что на луну долетят, а сейчас уже пятую ракету на Марс запустили
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29.07.2020 08:30 Ответить
Ну, прям таки, еще Мюнхаузен и Жуль Верн летали на Луну.
А вот невозможность управляемого термояда теоретически доказана еще в 1953 году.
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29.07.2020 08:40 Ответить
Существуют две принципиальные схемы осуществления управляемого термоядерного синтеза, разработки которых продолжаются в настоящее время (2017):Квазистационарные системы ({\displaystyle \tau \geq 1c,n\geq 10^{14}cm^{-3}}Найбільший у світі термоядерний реактор почали збирати у Франції. Це спільний проєкт Китаю, ЄС, Індії, Японії, Південної Кореї, США і РФ, розпочатий ще в 1970-х - Цензор.НЕТ 6151), в которых нагрев и удержание плазмы осуществляется магнитным полем при относительно низком давлении и высокой температуре. Для этого применяются реакторы в виде https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA токамаков , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 стеллараторов (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD торсатронов ) и https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1 зеркальных ловушек , которые отличаются конфигурацией магнитного поля. К квазистационарным реакторам относится реактор https://ru.wikipedia.org/wiki/ITER ITER , имеющий конфигурацию токамака.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7 Импульсные системы ({\displaystyle \tau \sim 10^{-8}c,n\geq 10^{22}cm^{-3}}Найбільший у світі термоядерний реактор почали збирати у Франції. Це спільний проєкт Китаю, ЄС, Індії, Японії, Південної Кореї, США і РФ, розпочатий ще в 1970-х - Цензор.НЕТ 6151). В таких системах управляемый термоядерный синтез осуществляется путём кратковременного нагрева небольших мишеней, содержащих https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9 дейтерий и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9 тритий , сверхмощными https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80 лазерными лучами или пучками высокоэнергичных частиц (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD ионов , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD электронов ). Такое облучение вызывает последовательность термоядерных микровзрывовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7#cite_note-10 [10] .

Хз может пи-дят.
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29.07.2020 10:52 Ответить
Я також вважаю що треба посадити мільйон бидла на лісапеди, підключити дроти, і хай крутять виробляють енергію. Хочь щось корисне буде. Замість того щоб ходити і протестувати за зелену енергію - нехай реально попрацюють.
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29.07.2020 10:12 Ответить
Вы фсье проводите отпуск на крупнейшем ядерном реакторе. Это пирамида Хеопса. Именно она и синтезировала дейтерий и тритий ....из обычной воды Нила.
Вопрос.....для чего нужно строить еще один? Если есть уже построенные????
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29.07.2020 06:10 Ответить
Эффективность пирамид была настолько высокой, что производство воды....мертвой воды Осириса составляло основу экономики древнего Египта. По миру расходились тысячи багдадских батареек ...наполненых этой водой. Это видно даже на барельефах. Это были автономные источники питания и основа строительства....в масштабах планеты!!!
О темпах строительства просто молчу,. они были просто немыслимые для нас, имеющих лазерные нивелиры,рулетки, сматфоны, жепеэс, болгарки,груши и бетононасосы.
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29.07.2020 06:48 Ответить
Піраміду Хеопса збудували не єгиптяни а та цивілізація, міста якої зараз знаходять на глибині 200 м навколо всіх континентів. Зорієнтована піраміда Хеопса на північний полюс якого вже не їснує, бо за 50 тис років він перемістився.
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29.07.2020 10:21 Ответить
Рен-ТВ пересмотрел?
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29.07.2020 21:50 Ответить
Якщо у результаті електрика для людей не стане дешевша то до дупи цей проект
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29.07.2020 07:13 Ответить
довольно мощная штука. Из кружки воды можно добыть енергии, что б покрыть половину потребности на всей земле. Правда я не знаю насколько опасная, знаю что термоядерный взрыв это не ядерный.
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29.07.2020 08:11 Ответить
Ага. И сколько трития ты добудешь из чашки воды, умник?
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29.07.2020 12:40 Ответить
Россияне там ручки "Новичком" красят или чай с полонием заваривают? Хотя, радиацию за границей в мирное время они применили, ОВ применили, осталось биологическое оружие, ибо моральных барьеров к его применению у них нет. Не их ли работа пандемия ковид-19?
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29.07.2020 07:41 Ответить
https://censor.net/news/3210651/krupneyishiyi_v_mire_termoyadernyyi_reaktor_nachali_sobirat_vo_frantsii_eto_sovmestnyyi_proekt_kitayaДесь я це вже чув. А здається так говорили про третій реактор Чорнобильської АЕС.
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29.07.2020 08:06 Ответить
А что там с проектом большой адронный коллайдер? Тоже всем миром впрягались за него.
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29.07.2020 08:10 Ответить
а что с ним не так? Эксперемент удался, доказали что бозон хиггса существует.
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29.07.2020 08:13 Ответить
Те, кто участвовал в распиле бвбла, утверждают, что эксперимент удался, а те, кто нет - говорят, что распил не являлся единственной целью этого эксперимента.
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29.07.2020 08:38 Ответить
Термоядерный синтез (термояд, управляемый термоядерный синтез, УТС) - старый, но всё ещё действующий метод https://lurkmore.to/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB распила бюджетного https://lurkmore.to/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE бабла в глобальных масштабах, способный дать в качестве побочного результата источник сотен энергии, звездолёты и прочие https://lurkmore.to/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%80 кошерные вещи.
Работающий прототип чудо-машины наглядно представлен в виде вращающегося над поверхностью https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F земного диска Солнца. Правда запилить именно такую же мы не можем: чтобы водород смог в термоядерную реакцию сам, без обвеса, его нужно много. Нет, МНОГО. 80 масс Юпитера или больше. Но https://lurkmore.to/%D0%9C%D1%8B_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BC мы работаем над этим .
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29.07.2020 08:27 Ответить
Статья не несет никакой полезной информации. Есть ли действующая модель? Какова ее эффективность? Какие побочные эфекты?
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29.07.2020 08:35 Ответить
Моделей токомаков полно. Но "бублик" сверхгорячей плазмы оказалось крайне сложно удержать в магнитном поле, чтобы экономически приемлемое количество ядер дейтерия и трития слились с образованием энергии. Во Франции строят мега-токомак. Физики решили взять объёмом. Идея логична.
Найбільший у світі термоядерний реактор почали збирати у Франції. Це спільний проєкт Китаю, ЄС, Індії, Японії, Південної Кореї, США і РФ, розпочатий ще в 1970-х - Цензор.НЕТ 8111
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29.07.2020 09:44 Ответить
То пшик і тільки й всього. Треба людей зайняти і гроші викачати з банків, "ось така фігня малята".
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29.07.2020 10:01 Ответить
есть видео церемонии - https://youtu.be/2-7GyVLKE6A
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29.07.2020 08:38 Ответить
Ахаха, забавно что ниодного порохобота в коментариях. Они же утверждают что Европа закрывает АЕС и переходит на ветряные мельницы. А у нас порохосрань и Ахметовские дрочеры утверждают что АЕС ето прошлое а ветряные мельницы и РАБ тарифы ето будущее которое Украину подымит промышленный бум и обеспечит население енергией. Правда забывают сказать что самой дорогой и недоступной в мире. Но то такое...
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29.07.2020 08:43 Ответить
Термоядерный реактор крайне отличается от того что в АЕС, я бы даже не сравнивал.
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29.07.2020 10:56 Ответить
Йому тамада з членів слуги все пояснить на пальці... на 21-шому.
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29.07.2020 10:58 Ответить
Ой, говоряшее гавно - вот это прикол!
Давай, посри ещё про поля солнечных батарей Порошенко!
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29.07.2020 12:42 Ответить
пецюне бы попилить стока, ммммм,
а ваще это новость не не новость ваще для тех кто в теме
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29.07.2020 08:43 Ответить
Кацапы для того,чтоб бухла на открытие привезти,на балалайке слобать и сувениры продавать в день открытия?
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29.07.2020 09:21 Ответить
Хорошо строють.... далєко!
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29.07.2020 09:32 Ответить
Цей реактор є виманювання грошей в тих в кого вони є. Як будують, так і ліквідовувати будуть, людям зайнятість і тільки й всього. То є пшик.
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29.07.2020 09:48 Ответить
А как же зеленая энергетика??? Мы же против этой плохой и грязной ядерной энергетики? Или уже нет?
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29.07.2020 09:51 Ответить
Ядерная энергетика - будущее человечества. Ветряные мельницы и ловля солнечных зайчиков - прошлое, иногда входящее в моду как ретро.
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29.07.2020 10:03 Ответить
Нє-а, ядерна то смерть людства. Майбутнє за вічними двигунами, гравітаційними, магнітними і дальше по списку.
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29.07.2020 10:16 Ответить
Смотрю никак не успокоешься, вечнодвигунщик!
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29.07.2020 16:35 Ответить
Писати грамотно навчись.
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29.07.2020 17:38 Ответить
Никто не знает в чем будущее, а в чем прошлое. Одновременно развивается такое множество технологий... Лично я бы не рискнул сказать где будущее

Да и само понятие ядерной энергетики такое расплывчатое.... Есть разные подходы...
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29.07.2020 13:59 Ответить
термоядерная энергия абсолютно чистая. Никаких радиоактивных выбросов.
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29.07.2020 10:07 Ответить
Хто тобі таке сказав?
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29.07.2020 10:17 Ответить
высшее образование.
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29.07.2020 10:26 Ответить
А треба мати высшее соображение.
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29.07.2020 10:29 Ответить
Смешно Давайте пусть сначала построят, запустят, тогда посмотрим

В теории Чернобыля тоже не должно было быть Реактор должен был глохнуть сам
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29.07.2020 13:51 Ответить
Если ты в школе прогуливал физику, то тебе много вещей будут казаться смешными.
Ничего "смотреть" не надо. Термоядерный реактор безопасен по принципу действия. Выключил питание - реакйция прекратилась. Радиоактивных изотопов нет. "Светить" нечему.
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29.07.2020 13:53 Ответить
Опять же, может я слишком старый, но где-то я уже это все слышал

Поэтому давайте дождемся чего-то реально работающего, а не гипотетически теоритического
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29.07.2020 15:24 Ответить
нечего дожидаться. Термоядерная энергия не может быть источником радиоактивного загрязнения. Это аксиома.
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29.07.2020 15:28 Ответить
Есть несколько источников возможного радиоактивного загрязнения: радиоактивный изотоп водорода - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9 тритий ;
наведённая радиоактивность в материалах установки в результате облучения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD нейтронами ;
радиоактивная пыль, образующаяся в результате воздействия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0_(%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5) плазмы на первую стенку;
радиоактивные продукты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F коррозии , которые могут образовываться в системе охлаждения.
Аксиома, говорите
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29.07.2020 15:48 Ответить
Это все ничтожно мало по сравнению с Чернобылем или Фукусимой. Та же зола с угольных ТЭС несет больше радиоактивного загрязнения.
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29.07.2020 15:55 Ответить
Є дуже багато зацікавлених людей в викачуванні мільярдів з чужих банків і мало зацікавлених в екологічно чистій енергетиці. А тим часом для виготовлення сонячних панелів напр. спалюється більше палива ніж би його спалилось для тих же кіловатів ел. енергії.
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29.07.2020 09:55 Ответить
Всі питання зводяться до грошей і хто їх заробить.
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29.07.2020 09:57 Ответить
Боян!Тони Старк такой в груди носил)
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29.07.2020 10:00 Ответить
Зря они кацапских саботажников взяли, те будут только гадить втихаря.
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29.07.2020 10:02 Ответить
В 2012 році, як і прогнозував календар майя, стався сонячний протуберанець який сягнув земної орбіти. Землянам повезло, бо планета пройшла те місце місяцем раніше. Сонце якраз і є термоядерним реактором.
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29.07.2020 10:25 Ответить
Нє-а, не є таким як ти собі уявляєш, а зовсім іншим.
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29.07.2020 10:30 Ответить
Якби Сонце було таким реактором як обі розказали, а ти повірив, то вже давно би згасло, палива йому б вистачило на 50 млн. років. Давно підраховано.
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29.07.2020 10:36 Ответить
московиты там только для того, что бы саботировать проэкт
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29.07.2020 11:53 Ответить
Кароче, подвожу итог - одни долбоё....... невигласы.
СССР в своё время занимался термоядом, вроде в Дубне? и там даже возникло некоторое международное сотрудничество.
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29.07.2020 12:47 Ответить
но при этом практическое отсутствие радиации

Отсутствие известной нам радиации!
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29.07.2020 13:13 Ответить

Ну радіація там буде - нейтрони 16 Мев + гамма випромінювання ніхто не відміняв.
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29.07.2020 13:31 Ответить
Пам'ятаю ще зі школи - при злитті ядер атомів речовини ( синтезі тобто ,, наприклад , перетворенню водню в гелій , як на Сонці ) , радіація не виділяється , тільки тепло ,, фантастична , неймовірна його кількість . Радіацію породжуть інші процеси .
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29.07.2020 16:20 Ответить
А холодный синтез будет в миллион раз д е ш е в л е для Граждан Земли !

https://medium.com/starts-with-a-bang/the-e-cat-cold-fusion-or-scientific-fraud-624f15676f96
*****

"Стоимость $ пятьсот долларов USA генератор мощностью пять киловатт.

Стоимость энергии один цент за киловатт час.
Найбільший у світі термоядерний реактор почали збирати у Франції. Це спільний проєкт Китаю, ЄС, Індії, Японії, Південної Кореї, США і РФ, розпочатий ще в 1970-х - Цензор.НЕТ 8089
https://censor.net/video_news/95964/alternativnoe_toplivo_ukrainskie_gruzoviki_nauchilis_ezdit_na_drovah_video

https://d262ilb51hltx0.cloudfront.net/max/906/1*K8wFA9Z0v2N1vyJ-sbbNvw.jpeg Найбільший у світі термоядерний реактор почали збирати у Франції. Це спільний проєкт Китаю, ЄС, Індії, Японії, Південної Кореї, США і РФ, розпочатий ще в 1970-х - Цензор.НЕТ 1458
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29.07.2020 22:58 Ответить
https://zn.ua/energy_market/buduschee-uzhe-nastupilo-no-my-etogo-ne-zametili-i-s-azartom-stremimsya-v-proshloe-315338_.html
Для этих реакций не нужен уран и другие трансурановые элементы.
""""можно переходить на новую, приближенную к потребителю безопасную энергетику, для которой в Украине есть все как для производства,
так и для эксплуатации.Конечно, при этом миллиардеров в стране будет меньше,
но жить, по-видимому, станет и лучше, и веселее.
Эта же дилемма встанет скоро и перед всем миром. Пришло время решать, куда мы пойдем?
https://www.youtube.com/watch?v=V8_r3TZben8
Инженер из Италии Андреа Росси.Andrea Rossi; нар.3 червня 1950, Мілан, Італія) -
Найбільший у світі термоядерний реактор почали збирати у Франції. Це спільний проєкт Китаю, ЄС, Індії, Японії, Південної Кореї, США і РФ, розпочатий ще в 1970-х - Цензор.НЕТ 6198Правильно недавно сказал ученый и крупный изобретатель, автор более 100 изобретений среди которых первый в мире плоский телевизор, импульсный блок питания, самый легкий на тот момент сварочный аппарат, это Буденный Анатолий Павлович, ставший нищим и бомжом..
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30.07.2020 10:59 Ответить
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