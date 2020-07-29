В первый день "тишины" спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в Донецкой области 111 нарушений режима прекращения огня

По состоянию состоянию на 19:30 27 июля 2020 года наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений режима "тишины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в ежедневном отчете № 178/2020, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 28 июля 2020 года.

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, во время которой была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня начиная с 00:01 27 июля, СММ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня - все в Донецкой области (включая 21 взрыв).

Миссия продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. Беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия зафиксировал присутствие людей на участках разведения в районах Золотого и Петровского в вечернее и ночное время", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что миссия зафиксировала 22 единицы вооружения, размещенные в нарушение линий отвода; из них все кроме одной зафиксированы на аэродроме в неподконтрольном правительству Переможном Луганской области.

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"СММ содействовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности проведения ремонта и технического обслуживания на жизненно важных объектах гражданской инфраструктуры.

Миссия продолжала наблюдать за ситуацией, в которой на фоне вспышки COVID-19 оказалось гражданское население, в том числе на контрольных пунктах въезда-выезда и соответствующих блокпостах в Донецкой и Луганской областях.

СММ по-прежнему сталкивалась с ограничениями свободы передвижения", - говорится в сообщении спецмиссии ОБСЕ.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.