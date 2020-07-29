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Новости Агрессия России против Украины
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В первый день "тишины" спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в Донецкой области 111 нарушений режима прекращения огня

В первый день

По состоянию состоянию на 19:30 27 июля 2020 года наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений режима "тишины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в ежедневном отчете № 178/2020, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 28 июля 2020 года.

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, во время которой была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня начиная с 00:01 27 июля, СММ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня - все в Донецкой области (включая 21 взрыв).

Миссия продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. Беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия зафиксировал присутствие людей на участках разведения в районах Золотого и Петровского в вечернее и ночное время", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что миссия зафиксировала 22 единицы вооружения, размещенные в нарушение линий отвода; из них все кроме одной зафиксированы на аэродроме в неподконтрольном правительству Переможном Луганской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": О всех случаях нарушения перемирия будут оповещены ОБСЕ и международные партнеры, - представитель Киева в ТКГ Костин

"СММ содействовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности проведения ремонта и технического обслуживания на жизненно важных объектах гражданской инфраструктуры.

Миссия продолжала наблюдать за ситуацией, в которой на фоне вспышки COVID-19 оказалось гражданское население, в том числе на контрольных пунктах въезда-выезда и соответствующих блокпостах в Донецкой и Луганской областях.

СММ по-прежнему сталкивалась с ограничениями свободы передвижения", - говорится в сообщении спецмиссии ОБСЕ.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

ОБСЕ (4883) обстрел (27807) Донбасс (26957) перемирие (1686)


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Топ комментарии
+17
Он там шутил насчет Украины-порноактрисы и русские не пересекают границу а немножко её отодвигают? И мне не верится про то что он был в Краматорске! об этом квартал-говно-ньюс рассказал?
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29.07.2020 07:30 Ответить
+17
https://ibigdan.livejournal.com/25372906.html Пролетая над гнездом

Как сказал один скрипач: «весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю» ... напомнил мне случай из советской психиатрии.

Дело было так. Однажды в дурдом наряд милиции привёз пожилого господина. Причиной этого послужило то, что дедушка регулярно вызывал милиционеров потому как мальчишки со двора били стекла в его квартире.
Ну и где же здесь психическое отклонение? Спросите вы. А все очень просто. Жил дедушка на 15 этаже. Но стёкла были разбиты и как только вставлялись новые, разбивались опять.

Дедушку в психиатрической больнице принялись обследjвать, проводить тесты и беседы, наблюдали. И ничего. Полностью здоровый человек кроме этой обсессии (навязчивой идеи). И решили его оставить на некоторое время. Мало ли.

Однако в дальнейшем выяснилось следующее. Аккурат над дедушкой, на 16 этаже жила женщина-шизофреничка которая регулярно лежала в той самой психбольнице. У женщины наблюдался параноидный бред. Так вот, она решила, что дедушка живущий снизу посылает в квартиру лазерные лучи, которые медленно её убивают. По этой причине она периодически выходила на балкон и привязав к длинной бельевой веревке маленькую гирьку путём совершения механических колебаний (маятника) разбивала стёкла в квартире соседа снизу (нашего дедушки).

Восстановив картину произошедшего, дедушку из больницы немедленно выпустили. И врач, зафиксировавший этот случай сделал гениальный вывод. Звучит он так: «если сверху нас е@анутые, нам всем приходиться жить в дурдоме...».
Это я про текущую политическую обстановку в стране, если что.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2645306102378353&id=100006969665091 Ігор Німченко
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29.07.2020 09:05 Ответить
+16
Согласно версии Офиса Президента это 111 НЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ обстрелов и они не являются нарушением перемирия.
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29.07.2020 07:23 Ответить
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что-то подсказывает, что картинка это как показатель уровеня его интеллектуального развития или просто заявка на наличие лишней хромосомы.
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29.07.2020 10:17 Ответить
В огороде бузина...
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29.07.2020 08:13 Ответить
У перший день "тиші" спецмісія ОБСЄ зафіксувала в Донецькій області 111 порушень режиму припинення вогню - Цензор.НЕТ 7933
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29.07.2020 09:09 Ответить
Порох в пердаке - это класс!!!
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29.07.2020 10:59 Ответить
Давай еще расскажи о полезности того, как колонну Дыркина из Славянска в Донецк запустили.
Если не дай бог что-то подобное теперь произошло, да вы б дерьмом своим захлебнулись от возмущения, а тогда нормалек был, никакой капитуляции!
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29.07.2020 08:36 Ответить
Так Славянск освободили в чем тут капитуляция?
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29.07.2020 08:47 Ответить
Славянск освободили, Донецк сдали...
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29.07.2020 09:11 Ответить
А с кем на окраинах "не сданного" Донецка с мая воевали?
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29.07.2020 11:41 Ответить
Это вы про "взятие Метро"? Ну то так местные развлекались.

В принципе в то время то же самое было в Харькове, правда там "новоОТСОСам" быстро ласты завернули, вытащили из обладминистрации, положили мордой в асфальт и ВСЁ!

Но на Даунбассе друг и партнер Пети Рыжий Гудок решил провернуть по-своему, помните "Донбасс не слышат", это когда он своих рабов освобождал от работы и сгонял на митинги и ставил на блокпосты. А потом и "специалисты" Дыркина подтянулись.
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29.07.2020 11:58 Ответить
Нет, про всякие мелкие столкновения, вроде боев за ДАП. Может слышал про такие?
Вот тебе карта 20.04.2014, найдешь мне "не сданный" Донецк:
У перший день "тиші" спецмісія ОБСЄ зафіксувала в Донецькій області 111 порушень режиму припинення вогню - Цензор.НЕТ 8414

А вот тебе карта перед "освобождением Славянска и сдачей Донецка". Ой, Порох его уже сдал:
У перший день "тиші" спецмісія ОБСЄ зафіксувала в Донецькій області 111 порушень режиму припинення вогню - Цензор.НЕТ 3288
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29.07.2020 12:11 Ответить
20.05.2014*
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29.07.2020 12:12 Ответить
Неравноценный обменчик.
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29.07.2020 09:12 Ответить
У перший день "тиші" спецмісія ОБСЄ зафіксувала в Донецькій області 111 порушень режиму припинення вогню - Цензор.НЕТ 8124
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29.07.2020 09:07 Ответить
У перший день "тиші" спецмісія ОБСЄ зафіксувала в Донецькій області 111 порушень режиму припинення вогню - Цензор.НЕТ 3545
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29.07.2020 09:10 Ответить
Петя на репетиции в 12 часов ночи.
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29.07.2020 09:13 Ответить
TyTa:

У перший день "тиші" спецмісія ОБСЄ зафіксувала в Донецькій області 111 порушень режиму припинення вогню - Цензор.НЕТ 3561
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29.07.2020 09:14 Ответить
Гораздо хуже, чем за эти пару дней. Об этом говорит статистика в отчёте ОБСЕ.
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29.07.2020 09:11 Ответить
Никакой конкретики. Может перепутали с звуками животных?
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29.07.2020 07:35 Ответить
Ага. З пердінням кацапів.
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29.07.2020 08:17 Ответить
Всё расписано конкретно до мелочей в https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/458335 ежедневном отчете № 178/2020 ОБСЕ. Ссылка вверху в статье, да и я тут в некоторых постах дал более конкретную инфу. Смотрите выше.
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29.07.2020 08:52 Ответить
ну ОБСЕ то таке, що гнусавий каже? Не встиг відосик збацати?
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29.07.2020 08:20 Ответить
Посібники терористів, рашкованські підсоси з АБиСиЙе нарахували 111 вибухів, поки сиділи в саунах з динирявими бл@д@ми.
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29.07.2020 08:21 Ответить
Если бы вы читали не только заголовки, то увидели б что взрывов было 21.
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29.07.2020 08:39 Ответить
Там есть подробный отчёт на 12 страницах и на 11-й таблица, но для зехейтеров это - уму не растяжимо. Они ведь так много никогда не читали.
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29.07.2020 08:48 Ответить
111 нарушений, а не вибухів.
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29.07.2020 08:49 Ответить
111 нарушений (от не отвода техники до БПЛА)
а сколько было выстрелов ?
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29.07.2020 08:53 Ответить
111 нарушений прекращения ВЕДЕНИЯ ОГНЯ, долбодятел, А 21 вибух -- це без пострілу -- просто кацапи "перднули"?
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29.07.2020 09:03 Ответить
Взрывы и обстрелы не одно и тоже. Читайте подробный отчёт ОБСЕ.
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29.07.2020 09:07 Ответить
милая леди, читайте чуть дальше заглавия
если бы было 111 нарушений именно прекращения огня, то это перемирие можно было бы уже обосновано прекращать (а так было 111 нарушений, не выстрелов... и 21 взрыв это не обязательно выстрелы, это могло быть утилизацией боеприпасов, например, или неосторожное обращение с ними же или еще что-то...я не собираюсь кого-то оправдывать)
но как объяснили в офисе преЗЕдента нарушение режима тишины и нарушение режима прекращения огня - это две большие (с их точки зрения) разницы...
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29.07.2020 09:18 Ответить
зачем ботов кормить? просто спамь их или бань
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29.07.2020 10:22 Ответить
чукча не читатель? Парой постов выше приводили цитату про обстрелы. Бери читай,не?

Хотя кому я это говорю, тут вас целая команда номерных пришла. И нам сейчас доказывает, что выстрелов не было...
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29.07.2020 10:10 Ответить
нечукча тоже не внимательный читатель...
но как объяснили в офисе преЗЕдента нарушение режима тишины и нарушение режима прекращения огня - это две большие (с их точки зрения) разницы...

про 3 выстрела 27 числа я знаю, более того, мое мнение - даже один единичный - это уже и нарушение режима тишины и конец перемирию... но зеко-***** считает по другому...
но я не могу (как может и вы) найти логику в их объяснениях - когда что считается, а когда нет
а по поводу 111 нарушений - спорить бесполезно, так как если были нарушения то почему никто не наказан...
и да...начинать свой коммент с оскорблений оппонента - это не лучший аргумент (но то такэ)
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29.07.2020 10:29 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25372906.html Пролетая над гнездом

Как сказал один скрипач: «весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю» ... напомнил мне случай из советской психиатрии.

Дело было так. Однажды в дурдом наряд милиции привёз пожилого господина. Причиной этого послужило то, что дедушка регулярно вызывал милиционеров потому как мальчишки со двора били стекла в его квартире.
Ну и где же здесь психическое отклонение? Спросите вы. А все очень просто. Жил дедушка на 15 этаже. Но стёкла были разбиты и как только вставлялись новые, разбивались опять.

Дедушку в психиатрической больнице принялись обследjвать, проводить тесты и беседы, наблюдали. И ничего. Полностью здоровый человек кроме этой обсессии (навязчивой идеи). И решили его оставить на некоторое время. Мало ли.

Однако в дальнейшем выяснилось следующее. Аккурат над дедушкой, на 16 этаже жила женщина-шизофреничка которая регулярно лежала в той самой психбольнице. У женщины наблюдался параноидный бред. Так вот, она решила, что дедушка живущий снизу посылает в квартиру лазерные лучи, которые медленно её убивают. По этой причине она периодически выходила на балкон и привязав к длинной бельевой веревке маленькую гирьку путём совершения механических колебаний (маятника) разбивала стёкла в квартире соседа снизу (нашего дедушки).

Восстановив картину произошедшего, дедушку из больницы немедленно выпустили. И врач, зафиксировавший этот случай сделал гениальный вывод. Звучит он так: «если сверху нас е@анутые, нам всем приходиться жить в дурдоме...».
Это я про текущую политическую обстановку в стране, если что.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2645306102378353&id=100006969665091 Ігор Німченко
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29.07.2020 09:05 Ответить
У перший день "тиші" спецмісія ОБСЄ зафіксувала в Донецькій області 111 порушень режиму припинення вогню - Цензор.НЕТ 9352
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29.07.2020 09:06 Ответить
В первый день "тишины" спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в Донецкой области 111 нарушений режима прекращения огня

Йбать, кто бы мог подумать
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29.07.2020 09:50 Ответить
111 нарушений только по Донецкой области без учета Луганской.
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29.07.2020 10:23 Ответить
Та ві шьто ???
А наше зе не вірить , що фуйло його надув !
Просто він ще не встиг донести інформацію про припинення вогня до кожного сєпарьониша,тому вони пострілюють.
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29.07.2020 10:17 Ответить
Я вважаю, що за оці ігрища зелі має бути імпічмент і посадка на 10 років.
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29.07.2020 10:18 Ответить
Как ты это прокомментируешь, бубочка *************?
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29.07.2020 11:02 Ответить
аргументы известны:
... носили не системный характер
... неосторожное обращение с оружием
... перемирие не нарушено, нарушен режим тишины
... вы все порохоботы
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29.07.2020 11:43 Ответить
111 единичных нарушений режима прекращения огня.
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29.07.2020 11:46 Ответить
Это называется по другому "системные нарушение" и "полное игнорирование договоренностей"- Ну и что дальше... это позор уже какой то..
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29.07.2020 11:23 Ответить
Та вы шо! Невже таки стріляють!? Надо перестать стрелять! (с)
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29.07.2020 11:41 Ответить
Перемирие считается нарушеным уже после первого выстрела, к чему этот цирк?
Это как девственность. Если было, то было - тут нельзя на пол-шишечки.
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29.07.2020 11:45 Ответить
Азабоченость вже виразили?
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29.07.2020 13:17 Ответить
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