В первый день "тишины" спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в Донецкой области 111 нарушений режима прекращения огня
По состоянию состоянию на 19:30 27 июля 2020 года наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений режима "тишины".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в ежедневном отчете № 178/2020, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 28 июля 2020 года.
"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, во время которой была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня начиная с 00:01 27 июля, СММ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня - все в Донецкой области (включая 21 взрыв).
Миссия продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. Беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия зафиксировал присутствие людей на участках разведения в районах Золотого и Петровского в вечернее и ночное время", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что миссия зафиксировала 22 единицы вооружения, размещенные в нарушение линий отвода; из них все кроме одной зафиксированы на аэродроме в неподконтрольном правительству Переможном Луганской области.
"СММ содействовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности проведения ремонта и технического обслуживания на жизненно важных объектах гражданской инфраструктуры.
Миссия продолжала наблюдать за ситуацией, в которой на фоне вспышки COVID-19 оказалось гражданское население, в том числе на контрольных пунктах въезда-выезда и соответствующих блокпостах в Донецкой и Луганской областях.
СММ по-прежнему сталкивалась с ограничениями свободы передвижения", - говорится в сообщении спецмиссии ОБСЕ.
Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.
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Если не дай бог что-то подобное теперь произошло, да вы б дерьмом своим захлебнулись от возмущения, а тогда нормалек был, никакой капитуляции!
В принципе в то время то же самое было в Харькове, правда там "новоОТСОСам" быстро ласты завернули, вытащили из обладминистрации, положили мордой в асфальт и ВСЁ!
Но на Даунбассе друг и партнер Пети Рыжий Гудок решил провернуть по-своему, помните "Донбасс не слышат", это когда он своих рабов освобождал от работы и сгонял на митинги и ставил на блокпосты. А потом и "специалисты" Дыркина подтянулись.
Вот тебе карта 20.04.2014, найдешь мне "не сданный" Донецк:
А вот тебе карта перед "освобождением Славянска и сдачей Донецка". Ой, Порох его уже сдал:
а сколько было выстрелов ?
если бы было 111 нарушений именно прекращения огня, то это перемирие можно было бы уже обосновано прекращать (а так было 111 нарушений, не выстрелов... и 21 взрыв это не обязательно выстрелы, это могло быть утилизацией боеприпасов, например, или неосторожное обращение с ними же или еще что-то...я не собираюсь кого-то оправдывать)
но как объяснили в офисе преЗЕдента нарушение режима тишины и нарушение режима прекращения огня - это две большие (с их точки зрения) разницы...
Хотя кому я это говорю, тут вас целая команда номерных пришла. И нам сейчас доказывает, что выстрелов не было...
но как объяснили в офисе преЗЕдента нарушение режима тишины и нарушение режима прекращения огня - это две большие (с их точки зрения) разницы...
про 3 выстрела 27 числа я знаю, более того, мое мнение - даже один единичный - это уже и нарушение режима тишины и конец перемирию... но зеко-***** считает по другому...
но я не могу (как может и вы) найти логику в их объяснениях - когда что считается, а когда нет
а по поводу 111 нарушений - спорить бесполезно, так как если были нарушения то почему никто не наказан...
и да...начинать свой коммент с оскорблений оппонента - это не лучший аргумент (но то такэ)
Как сказал один скрипач: «весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю» ... напомнил мне случай из советской психиатрии.
Дело было так. Однажды в дурдом наряд милиции привёз пожилого господина. Причиной этого послужило то, что дедушка регулярно вызывал милиционеров потому как мальчишки со двора били стекла в его квартире.
Ну и где же здесь психическое отклонение? Спросите вы. А все очень просто. Жил дедушка на 15 этаже. Но стёкла были разбиты и как только вставлялись новые, разбивались опять.
Дедушку в психиатрической больнице принялись обследjвать, проводить тесты и беседы, наблюдали. И ничего. Полностью здоровый человек кроме этой обсессии (навязчивой идеи). И решили его оставить на некоторое время. Мало ли.
Однако в дальнейшем выяснилось следующее. Аккурат над дедушкой, на 16 этаже жила женщина-шизофреничка которая регулярно лежала в той самой психбольнице. У женщины наблюдался параноидный бред. Так вот, она решила, что дедушка живущий снизу посылает в квартиру лазерные лучи, которые медленно её убивают. По этой причине она периодически выходила на балкон и привязав к длинной бельевой веревке маленькую гирьку путём совершения механических колебаний (маятника) разбивала стёкла в квартире соседа снизу (нашего дедушки).
Восстановив картину произошедшего, дедушку из больницы немедленно выпустили. И врач, зафиксировавший этот случай сделал гениальный вывод. Звучит он так: «если сверху нас е@анутые, нам всем приходиться жить в дурдоме...».
Это я про текущую политическую обстановку в стране, если что.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2645306102378353&id=100006969665091 Ігор Німченко
Йбать, кто бы мог подумать
А наше зе не вірить , що фуйло його надув !
Просто він ще не встиг донести інформацію про припинення вогня до кожного сєпарьониша,тому вони пострілюють.
... носили не системный характер
... неосторожное обращение с оружием
... перемирие не нарушено, нарушен режим тишины
... вы все порохоботы
Это как девственность. Если было, то было - тут нельзя на пол-шишечки.