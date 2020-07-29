США и Россия начали трехдневные переговоры по контролю над ядерными вооружениями

В Вене начались трехдневные переговоры между США и Россией по контролю над ядерными вооружениями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

В ходе первого раунда в прошлом месяце стороны обсудили последнее действующее двустороннее соглашение – договор СНВ-3. Он ограничивает число развернутых ядерных боеголовок большой дальности и количество их носителей, которые может иметь каждая страна.

После переговоров 22-23 июня в Вене спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил на пресс-конференции, что он и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков достигли достаточного прогресса. Стороны надеются заменить договор СНВ до его истечения в феврале новым соглашением.

Эксперт Международного Университета штата Флориды Александр Краутер отмечает, что переговоры между Вашингтоном и Москвой являются важным фактором международной безопасности. Однако и США, и Россия по-разному подходят к международным соглашениям.

"C американской точки зрения, мы – страна верховенства закона. Поэтому мы верим в создание многосторонних организаций, где мы все можем договориться о чем-то и работать над этим сообща. После Второй мировой войны Соединенные Штаты отстаивали свои позиции, стремясь держать все под контролем. Россия же старается ограничить нас, что хорошо с их точки зрения. Потому что у них просто нет денег, чтобы конкурировать с нами. Новый договор по СНВ представляет интерес для Москвы. Вероятно, они нарушат его. Но я думаю, что это хорошая идея, по крайней мере, иметь концептуальное ограничение на количество ядерных боеголовок в мире. И, честно говоря, это означает, что мы должны также привлечь к переговорам и Китай", – считает Александр Краутер.

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Марк Симаковски - эксперт Атлантического совета отмечает, что второй раунд переговоров свидетельствует о том, что Белый дом не принял окончательного решения по СНВ-3.

"Я думаю, что администрация еще не решила, хочет ли она продлить существующее соглашение. Она также пытается проверить можно ли подписать трехсторонний договор между Россией, Китаем и Соединенными Штатами, которое бы привязало Китай к договору о сокращении ядерных вооружений. Однако то, что это произойдет в нынешних условиях маловероятно. В Конгрессе существует двухпартийная поддержка продления нового договора СНВ", – отметил он.

Переговоры начались после однодневного диалога по космической безопасности – впервые с 2013 года. Соединенные Штаты предложили правила ответственного поведения в космосе, которые будут смоделированы на основе существующих правил ведения войны, основанных на принципах соразмерности и гуманности.

"Это еще один случай, когда нам нужно, чтобы Пекин участвовал в переговорах по этой теме. Я думаю, что создание США Космического командования напугало россиян. Они обеспокоены тем, что мы могли бы начать гонку вооружений в космосе, а они не могут позволить себе конкурировать", – отметил Александр Краутер.

Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению ядерного оружия. Крис Форд заявил на пресс-конференции 24 июля, что Соединенные Штаты надеются, что встреча позволит сторонам "изучить пути повышения безопасности и стабильности в космическом пространстве, а также продвинуть разработку норм ответственного поведения".

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Он также сказал, что Москва и Пекин уже превратили космос в "область военных действий".

США и Великобритания обвиняют Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия в космосе.