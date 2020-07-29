Ракетная программа Украины "продвигается очень мощно" и не останавливалась ни на один день, - Данилов
Украина возрождает военный флот и развивает ракетную программу для того, чтобы дать отпор возможной российской агрессии с моря.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24".
"Вы знаете, что большую часть флота Российская Федерация, к сожалению, во время оккупации Крыма оставила себе. Но наш флот возрождается, есть новый командующий нашими Военно-морскими силами, есть целая программа для того, чтобы мы развивали свой флот", - заявил он.
Данилов также напомнил, что у Украины есть большая ракетная программа, которая "продвигается очень мощно".
"То, что мы сегодня имеем на побережье по защите наших морских границ, - это очень опасное оружие для наших врагов. Это я о ракетном вооружении, в частности о ракете "Нептун". Наша ракетная программа ни дня не останавливалась, как бы кому-то не хотелось", - отметил секретарь СНБО.
Также Данилов заявил, что президент Владимир Зеленский определил главные акценты в оборонной сфере Украины - "это космос, ракеты, самолетостроение - три фундаментальных направления".
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Героям Слава!
Україна понад усе!
Ти це забула,чи не знала Sophia-Maria Duglass.
Лижут зад как на рашке хутину прям.
Головне щоб бубочка не взяв під свій контроль ці напрямки.
" президент Владимир Зеленский определил главные акценты в оборонной сфере Украины - "это космос, ракеты, самолетостроение - три фундаментальных направления"
Бедный Зеля.....
Как гуманитарий по образованию он испытывает некоторый трепет перед "космос, ракеты, самолетостроение "....
Гагарин на пыльных тропинках его детства таки оставил свои следы....
Тридцать лет Украина из последних сил дует на догорающие обломки СССРовских "космос, ракеты, самолетостроение", пытаясь раздуть погасший костёр.....
ОНИ ВСЕ ДАВНО УМЕРЛИ, и только очередной Урусский министр под крики о возрождении былого величия будет усмехаясь пилить бюджетные бабки...
Сраный украинский спутник тридцать лет мусолят, деньги пропали - результат - НОЛЬ !!!!!!!!!!!!!
А перед нашим щыросердным гуманитарием они будут и дальше развёртывать грандиозные перспективы и потрясать протоколами о намерениях, типа совместного завода АНов с саудитами....
Увы, боюсь ещё не родился тот президент Украины, который наберётся смелости констатировать смерть пациента!