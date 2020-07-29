СOVID-19: за сутки в мире умерли более 5,5 тыс. человек. Общее число жертв превысило 663,5 тыс., инфицированных - 16,8 млн

По состоянию на утро 29 июля в мире зарегистрировали 16,8 млн инфицированных коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 569 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 16 897 208 случаев инфицирования и 663 523 смерти из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 152 320 (+ 1245 за сутки), заболевших - 4 498 343 (+ 64 729 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 2 484 649 инфицированных (+ 41 169 за сутки) и 88 634 (+ 955 за сутки) летальных случая.

Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 1 532 135 человек (+ 49 632 за сутки), количество смертей - 34 224 (+ 776 за сутки).

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В России 823 515 заболевших (+ 5 395 за сутки) и 13 504 летальных случаев (+ 150 за сутки).

Южная Африка занимает пятое место по числу инфицированных коронавирусом: количество заболевших там достигло 459 761 человек (+ 7 232 за сутки), количество смертей - 7 257 (+ 190 за сутки).