За сутки на Львовщине выявили 149 новых случаев COVID-19, всего 9 248 инфицированных и 249 умерших
За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 149 новых случаев заболевания коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.
В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 9 248 человек, 249 человек умерли, 2185 пациентов выздоровели.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1055 ПЦР-тестов, из них 149 - положительные. Среди них львовян - 52.
Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 28 июля в Украине зафиксировали 919 новых случаев COVID-19, умерли 13 человек, всего - 66 575 инфицированных
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