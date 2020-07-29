За сутки на Львовщине выявили 149 новых случаев COVID-19, всего 9 248 инфицированных и 249 умерших

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 149 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 9 248 человек, 249 человек умерли, 2185 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1055 ПЦР-тестов, из них 149 - положительные. Среди них львовян - 52.

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Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 28 июля в Украине зафиксировали 919 новых случаев COVID-19, умерли 13 человек, всего - 66 575 инфицированных