За сутки в Украине выявили 1022 новых случая COVID-19, умер 21 человек, всего - 67 597 инфицированных. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 29 июля в Украине лабораторно подтверждены 1022 новых случая заболевания коронавирусом, 21 человек умер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды 67 597 человек, выздоровевших – 37 394, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 650 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 28 553 человека.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (132) и во Львовской области (149).

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