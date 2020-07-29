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Новости Коронавирус и карантин
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"Есть четко прописанный алгоритм": Степанов рассказал, что делать украинцам, вернувшимся из "красных" зон

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал как действовать украинцам, которые возвращаются из стран, где сложная эпидемиологическая ситуация. Накануне Минздрав расширил список "красной зоны".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Максим Степанов рассказал в эфире "Сниданка с 1+1".

По его словам, люди, которые прилетают из красной зоны должны придерживаться четко прописанного алгоритма действий.

"Минздрав определяет перечень стран, вошедших в "красную" или "зеленую" зону. Там очень четкий показатель по заболеваемости, уровню активных больных. Четко прописан алгоритм, что делают люди, которые прилетают из "красной" зоны. На пограничной службе они должны установить приложение "Дій вдома", для удобства наших граждан мы ввели дополнительную опцию - сделать ПЦР-Тест, перечень лабораторий есть на сайте Минздрава. Сразу эта информация передается в полицию, и человек снимается с контроля в приложении "Дій вдома",- сказал Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мутация COVID-19 влияет на изготовление вакцины и ее эффективность, - Степанов

Также он добавил, что в обновленный список "красной зоны" попала Болгария, Румыния и Албания.

Напомним, Украина изменила критерии, по которым страны делятся на "красные" и "зеленые" по уровню распространения коронавируса.

карантин (16729) Минздрав (4903) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Вы зелёные бырыги на крови ,гнойные уроды и есть сплошная красная зона
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29.07.2020 09:11 Ответить
алгоритм - идитите у сраку
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29.07.2020 10:41 Ответить
Степашка, в першу чергу, цей чіткий алгоритм дій, повинні контролювати відповідні органи,
без цього, всі твої висери до громадської свідомості, черговий пук, як і вся світова істерія, пов'язана з ковід....
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29.07.2020 09:23 Ответить
Україна - єдина в світі країна, де держава не надала допомоги своїм громадянам під час карантину, а самі карантинні заходи проводить виключно за рахунок обмеження конституційних прав і свобод громадян, а також використовує гроші Фонду по боротьбі з пандемією не за призначенням. Колись вся це Кодло(с) буде нести відповідальність перед законом.
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29.07.2020 09:27 Ответить
С таким населением 74% быдла , поверевшим в членограя-голобородька - никогда
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29.07.2020 09:31 Ответить
Говорят говностепашку пинком под зад - недостаточно мощно Ульяну гавном поливал!
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29.07.2020 10:31 Ответить
 
 