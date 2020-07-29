"Есть четко прописанный алгоритм": Степанов рассказал, что делать украинцам, вернувшимся из "красных" зон

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал как действовать украинцам, которые возвращаются из стран, где сложная эпидемиологическая ситуация. Накануне Минздрав расширил список "красной зоны".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Максим Степанов рассказал в эфире "Сниданка с 1+1".

По его словам, люди, которые прилетают из красной зоны должны придерживаться четко прописанного алгоритма действий.

"Минздрав определяет перечень стран, вошедших в "красную" или "зеленую" зону. Там очень четкий показатель по заболеваемости, уровню активных больных. Четко прописан алгоритм, что делают люди, которые прилетают из "красной" зоны. На пограничной службе они должны установить приложение "Дій вдома", для удобства наших граждан мы ввели дополнительную опцию - сделать ПЦР-Тест, перечень лабораторий есть на сайте Минздрава. Сразу эта информация передается в полицию, и человек снимается с контроля в приложении "Дій вдома",- сказал Степанов.

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Также он добавил, что в обновленный список "красной зоны" попала Болгария, Румыния и Албания.

Напомним, Украина изменила критерии, по которым страны делятся на "красные" и "зеленые" по уровню распространения коронавируса.