Зеленский поздравил воинов ССО с профессиональным праздником: Вас по праву называют военной элитой

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины поздравил воинов-спецназовцев и ветеранов подразделения с профессиональным праздником.

Как информирует Цензор.НЕТ, поздравление глава государства опубликовал на странице в сети Facebook.

"Силы специальных операций по праву называют военной элитой Украины, ведь они профессионально выполняют сложные и опасные боевые задания. Воины-спецназовцы всегда придерживаются своего кредо - преимущество качества над количеством. Я поздравляю воинов-спецназовцев и ветеранов подразделения с профессиональным праздником - Днем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. О ваших подвигах не говорят открыто, а ваши лица всегда остаются скрытыми, но мы все уверены в высоком уровне вашей подготовки, закалки, несокрушимости духа, смелости и решительности", - говорится в сообщении.

Также Зеленский упомянул защитников-спецназовцев, погибших в боях за независимость и суверенитет Украины.

"Вечная им память! Все мы благодарим воинов в серых беретах за достойное выполнение своей миссии по защите территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины! Слава Силам специальных операций Вооруженных сил Украины! Слава Украине!" - подытожил президент.

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