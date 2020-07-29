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Зеленский поздравил воинов ССО с профессиональным праздником: Вас по праву называют военной элитой

Зеленский поздравил воинов ССО с профессиональным праздником: Вас по праву называют военной элитой

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины поздравил воинов-спецназовцев и ветеранов подразделения с профессиональным праздником.

Как информирует Цензор.НЕТ, поздравление глава государства опубликовал на странице в сети Facebook.

"Силы специальных операций по праву называют военной элитой Украины, ведь они профессионально выполняют сложные и опасные боевые задания. Воины-спецназовцы всегда придерживаются своего кредо - преимущество качества над количеством. Я поздравляю воинов-спецназовцев и ветеранов подразделения с профессиональным праздником - Днем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. О ваших подвигах не говорят открыто, а ваши лица всегда остаются скрытыми, но мы все уверены в высоком уровне вашей подготовки, закалки, несокрушимости духа, смелости и решительности", - говорится в сообщении.

Также Зеленский упомянул защитников-спецназовцев, погибших в боях за независимость и суверенитет Украины.

"Вечная им память! Все мы благодарим воинов в серых беретах за достойное выполнение своей миссии по защите территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины! Слава Силам специальных операций Вооруженных сил Украины! Слава Украине!" - подытожил президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20849) поздравление (1062) ССО (532)


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Топ комментарии
+34
Лицемір довбаний.
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29.07.2020 09:18 Ответить
+30
А цього хлопця ти вже поздоровив, Шмарклекомандувач!
Зеленский поздравил воинов ССО с профессиональным праздником: Вас по праву называют военной элитой - Цензор.НЕТ 6241
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29.07.2020 09:20 Ответить
+28
А парень который написал гимн этой элите сидит у тебя почти год в СИЗО без всяких доказательств.
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29.07.2020 09:18 Ответить
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Лицемір довбаний.
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29.07.2020 09:18 Ответить
Членограй позорный , ты не имеешь никагого права гундосить , предатель превративший ,военных в мишень для рашистов
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29.07.2020 09:24 Ответить
А парень который написал гимн этой элите сидит у тебя почти год в СИЗО без всяких доказательств.
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29.07.2020 09:18 Ответить
Зеленский поздравил воинов ССО с профессиональным праздником: Вас по праву называют военной элитой - Цензор.НЕТ 3671
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29.07.2020 09:22 Ответить
Гурт Riffmaster спільно із командуванням ССО виклали на розсуд публіки пісню-гімн сил спеціальних операцій України.

https://youtu.be/IpVTAJ-kfd4
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29.07.2020 09:25 Ответить
Зеля подоровив... щось велике в лісі здохло. Поздоровив армійців. Відосик записав? Чи на камеру по ТВ?
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29.07.2020 09:19 Ответить
Уважает боится.
Знает на что они способны. Никакая охрана не поможет.)
Ракетчиков не поздравлял, проигнорировал.
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29.07.2020 09:22 Ответить
Все-таки поздравил.
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29.07.2020 09:44 Ответить
Таке поздравлєніе , на фоні нищення армії ,, скоріше - портолив !
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29.07.2020 09:20 Ответить
А цього хлопця ти вже поздоровив, Шмарклекомандувач!
Зеленский поздравил воинов ССО с профессиональным праздником: Вас по праву называют военной элитой - Цензор.НЕТ 6241
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29.07.2020 09:20 Ответить
зеленский не хочет объяснить почему за 14 месяцев своего бездарного правления он ни разу не был в госпитале ВСУ, который в 10 минутах от его охфиса?! тогда объясню Я! просто квартальная скотина воююет на стороне ********* и лугандонов, а на украинских воинов ему насрать!
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29.07.2020 09:25 Ответить
я объясню проще - не хочет получить костылем (или уткой)
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29.07.2020 09:26 Ответить
100%!!!
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29.07.2020 09:31 Ответить
Та нє, напевне "А шо радная вата падумает ? Еще рейтинг абвалится, падумают шо я за бендер "
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29.07.2020 09:32 Ответить
Якщо бути обьєктивним і не стьобатися, то причина очевидна: Бубочка ранима людина, він боїться крові, зброї і вигляду покалічених людей, тому вся його політика передбачає уникати контакту з цими проявами. Іншими словами Зеленський уникає ревльності, щоб не травмувати собі психіку. Як казав О.Арестович - артисти ненавидять військових(с).
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29.07.2020 09:33 Ответить
Поздравление от пустомели?
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29.07.2020 09:25 Ответить
Уклонист -нарик и 73% предателей иуд
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29.07.2020 09:26 Ответить
Непорозуміння яке не має уяви про військову службу - говнокомандувач зебілів.
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29.07.2020 09:28 Ответить
Четырежды отклонившийся ху#мкомандувач шлет приветы армии? Смешно.
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29.07.2020 09:28 Ответить
Лицемер пустой наглый ссцыкливый обидчевый
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29.07.2020 09:29 Ответить
Цинік, ***... Якщо еліта то створи елітні умови, забезпечення, навчання, а то дальше буде повторюватись як із загиблими Журавлем та Іліним від рук підлих москалів , ніхто не знав що і як робити.
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29.07.2020 09:30 Ответить
Зеленський привітав воїнів ССО із професійним святом: Вас по праву називають військовою елітою - Цензор.НЕТ 621
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29.07.2020 09:30 Ответить
От же ж хуцпата мразота!
Це теж саме, якби ватажок ІДІЛ привітав би морську піхоту США..
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29.07.2020 09:33 Ответить
ішак, ізиді нх.
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29.07.2020 09:35 Ответить
На х..й пішов зелене лайно.
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29.07.2020 09:37 Ответить
Предатель всех интересов наобещал а теперь живёт как брежнев на люди выйти боится..какой никчёмный оказался на деле
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29.07.2020 09:39 Ответить
Цинізм та наглість цього гидкого зрадника та боягуза просто перейшов всі червоні лінії. Мерзенне та підле яке заслугової вічної ганьби "воно".....
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29.07.2020 09:41 Ответить
Вава, ты враг Украины. И не суй свой хоботок туда, к чему ты вообще не имеешь ни малейшего отношения. ССО вообще не твоя заслуга.
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29.07.2020 09:43 Ответить
С какого очередного курорта этот не на шутку уставший "чревовещатель" прогугнявил свои лицемерные поздравления?
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29.07.2020 09:45 Ответить
Взагалі-то, справжній Президент теж привітав.

Зеленський привітав воїнів ССО із професійним святом: Вас по праву називають військовою елітою - Цензор.НЕТ 1003
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29.07.2020 09:45 Ответить
Не маєш права ти, осел оманський, до Воїнів звертатись, після твоїх дій на знищення боєздатності армії
Твоє відношення до воїнів ми побачили на прикладі порятунку сержанта морпіха.
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29.07.2020 09:48 Ответить
ЗЕлене Гавно ще має лице до військових виходити?
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29.07.2020 09:59 Ответить
Пацан 4 дня от ран умирал, а ты где был, говнокомандующий??????

Брехун и уклонист!
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29.07.2020 10:06 Ответить
Поздравление от гниды уклониста не принимаются . Это также как хэйло или кадырявый поздравил бы.
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29.07.2020 10:09 Ответить
Поздравления от четырежды уклониста, - дорогого стоят!
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29.07.2020 10:18 Ответить
Я вас вітаю ЗеДебіли, вашого преЗедента ніхто серйозно не сприймає.
Один добрий знайомий пару місяців ходив зі словами "зараз Зеленський їм всім дасть", тепер чекає наступних виборів.
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29.07.2020 10:22 Ответить
Шмаркля ВСУ під особистий контроль взяв? Тоді капець.
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29.07.2020 10:32 Ответить
Нащо ти їх осліпив та оглушив???
зрадник - малорос...
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29.07.2020 10:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xLJ5PHHqpwk "Широкий лан" і 3-й полк - "Пісня Хоробрих"
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29.07.2020 10:38 Ответить
Навіть картинку не зміг з себе видавити. Навіть тупе селфі в сірій сорочці чи на сірому асфальті...
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29.07.2020 10:39 Ответить
Антоненко поздравил или нет ? он ведь тоже бывший боец ССО
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29.07.2020 10:44 Ответить
Под поздравлением пороха размещенным два часа назад 12.5 тысяч "лайков"
Под поздравлением бубочки размещенным полтора часа назад 2.1 тысячи "лайков"
"Зеподдержка" как она есть

Зеленський привітав воїнів ССО із професійним святом: Вас по праву називають військовою елітою - Цензор.НЕТ 8690
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29.07.2020 10:50 Ответить
Всіх причетних! А бубочці по Лесю- конхфету тузик Зеленський привітав воїнів ССО із професійним святом: Вас по праву називають військовою елітою - Цензор.НЕТ 7561
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29.07.2020 10:56 Ответить
"порошенка марадьор! развалил армию" кричат зебараны.
Известный челендж. Теперь и от бойца ССО

Зеленський привітав воїнів ССО із професійним святом: Вас по праву називають військовою елітою - Цензор.НЕТ 5375
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29.07.2020 11:16 Ответить
Бубочка мразь! Чтоб ты сдохла от передоза.
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29.07.2020 10:59 Ответить
А тебя, гнида, по-праву можно называть ГОВНЮКОМ и это будет истинная правда.
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29.07.2020 11:06 Ответить
а какое у него на это есть моральное право?
главнокомандующий , который обескровливает собственную армию ... на кого он работает и кому служит?
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29.07.2020 11:53 Ответить
Ріфмайстра Андрія Антоненка також привітав? Персонально? Його ж легше вього знайти...
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29.07.2020 11:58 Ответить
 
 