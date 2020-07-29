Зеленский поздравил воинов ССО с профессиональным праздником: Вас по праву называют военной элитой
Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины поздравил воинов-спецназовцев и ветеранов подразделения с профессиональным праздником.
Как информирует Цензор.НЕТ, поздравление глава государства опубликовал на странице в сети Facebook.
"Силы специальных операций по праву называют военной элитой Украины, ведь они профессионально выполняют сложные и опасные боевые задания. Воины-спецназовцы всегда придерживаются своего кредо - преимущество качества над количеством. Я поздравляю воинов-спецназовцев и ветеранов подразделения с профессиональным праздником - Днем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. О ваших подвигах не говорят открыто, а ваши лица всегда остаются скрытыми, но мы все уверены в высоком уровне вашей подготовки, закалки, несокрушимости духа, смелости и решительности", - говорится в сообщении.
Также Зеленский упомянул защитников-спецназовцев, погибших в боях за независимость и суверенитет Украины.
"Вечная им память! Все мы благодарим воинов в серых беретах за достойное выполнение своей миссии по защите территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины! Слава Силам специальных операций Вооруженных сил Украины! Слава Украине!" - подытожил президент.
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https://youtu.be/IpVTAJ-kfd4
Уважаетбоится.
Знает на что они способны. Никакая охрана не поможет.)
Ракетчиков не поздравлял, проигнорировал.
Це теж саме, якби ватажок ІДІЛ привітав би морську піхоту США..
Твоє відношення до воїнів ми побачили на прикладі порятунку сержанта морпіха.
Брехун и уклонист!
Один добрий знайомий пару місяців ходив зі словами "зараз Зеленський їм всім дасть", тепер чекає наступних виборів.
зрадник - малорос...
Под поздравлением бубочки размещенным полтора часа назад 2.1 тысячи "лайков"
"Зеподдержка" как она есть
Известный челендж. Теперь и от бойца ССО
главнокомандующий , который обескровливает собственную армию ... на кого он работает и кому служит?