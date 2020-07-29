За сутки в Киеве выявлено 132 новых случая COVID-19, два человека умерли, всего - 7 932, - СНБО. ИНФОГРАФИКА (обновлено)

По состоянию на утро 29 июля в Киеве зафиксировали 132 новых случая заболевания коронавирусом, два человека умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

На сегодняшний день в столице уже 7932 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 132 киевлян (+2 за сутки). Преодолели болезнь 2 877 жителей столицы.

Вместе с тем, заболевание коронавирусом подозревают у 16 858 человек.

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Как позже сообщил мэр Киева Виталий Кличко, среди заболевших: 54 женщины в возрасте от 22 до 77 лет, 66 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 6 девочек от 5 до 17 лет и 6 мальчиков от 1 года до 17.

Заболели в том числе и трое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 29 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 47 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 22, Дарницком - 19, в Соломенском районе - 16 случаев.

"В медучреждения столицы за весь период пандемии были госпитализированы более 2080 больных COVID-19. Дольше всего коронавирус в стационаре лечили 41 день. Быстрее же выздоравливают дети и молодые люди.

У нас есть и приятные рекорды. Недавно коронавирус преодолела женщина, которой 93 года. Ее на днях выписали из больницы. А немного раньше вылечилась киевлянка, которой 95 лет", - отметил мэр Киева.