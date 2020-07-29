За сутки COVID-19 заболели 59 детей и 74 медика, всего 4 781 ребенок и 8 509 медработников, - Степанов

С начала пандемии COVID-19 в Украине заболели 4 781 ребенок и 8 509 медицинских работников.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 1 022 человека. Из них 59 детей, а также 74 медицинских работника. Были госпитализированы 230 человек. За прошедшие сутки зафиксирован 21 летальный случай", - отметил глава Минздрава.

В то же время, выздоровели после болезни 650 пациентов.

"За все время пандемии в Украине заболели 67 597 человек. Из них 4 781 ребенок, а также 8 509 медработников. Всего выздоровели 37 394 человек, а летальных случаев - 1 650", - добавил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве выявлено 132 новых случая COVID-19, два человека умерли, всего - 7 932, - СНБО. ИНФОГРАФИКА