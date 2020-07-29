За сутки COVID-19 заболели 59 детей и 74 медика, всего 4 781 ребенок и 8 509 медработников, - Степанов
С начала пандемии COVID-19 в Украине заболели 4 781 ребенок и 8 509 медицинских работников.
Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 1 022 человека. Из них 59 детей, а также 74 медицинских работника. Были госпитализированы 230 человек. За прошедшие сутки зафиксирован 21 летальный случай", - отметил глава Минздрава.
В то же время, выздоровели после болезни 650 пациентов.
"За все время пандемии в Украине заболели 67 597 человек. Из них 4 781 ребенок, а также 8 509 медработников. Всего выздоровели 37 394 человек, а летальных случаев - 1 650", - добавил Степанов.
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показать весь комментарий29.07.2020 09:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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