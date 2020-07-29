Степанов о желании депутатов отправить его в отставку: Уволить хотят те, с последствиями чьих действий сталкиваюсь
Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал зарегистрированный в Верховной Раде проект постановления о его отставке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в эфире "Сніданку з 1+1" он заявил, что отставку инициировали депутаты "Голоса", которые "имели прямое отношение к развалу медицины".
"Мне кажется, как только мы начинаем делать какие-то серьезные действия по "спасению медицины", сразу начинается активизация людей, которые имели прямое отношение к развалу этой медицины, и являются сейчас депутатами партии "Голос", которая стала инициатором этих событий. С последствиями, в частности, и их действий, я сейчас сталкиваюсь. Свою работу не могу назвать безупречной, но я считаю, что достаточно много сделано за этот период. У нас есть четкие планы, что мы будем делать дальше", - заявил глава Минздрава.
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Зато Минздрав через посредника закупил костюмы в Китае. Ожидание поставки костюмов продолжалось более двух месяцев.
Министерство не ответило на запрос Центра журналистских расследований о качестве закупленных костюмов. Поэтому пришлось искать таинственные костюмы самостоятельно.
Государственное предприятие https://www.facebook.com/uamedpro/ «Медичні закупівлі України» заключило 14 апреля 2020 года договор с известным отечественным производителем - https://tk-group.ua/novini/tekstil-kontakt-zapustiv-u-virobnictvo-zaxisni-kostyumi/ компанией «Текстиль-контакт» на закупку 90 000 защитных костюмов стоимостью 245 гривен за единицу.
Вместо то, чтобы порадоваться и докупить комбинезонов на сэкономленные 14 млн гривен, МЗ заблокировало договор - якобы из-за несоответствующего качества отечественных костюмов, а через сутки сообщило о своей закупке - в Китае, через посредника и более дорогих - по 488 гривен за каждый. Центр журналистских расследований писал об этом в статье https://investigator.org.ua/ua/publication/225190/ «Костюмована корупція в МОЗ» .http://argumentua.com/stati/neprozrachnye-kostyumy-chto-pytaetsya-skryt-minzdrav