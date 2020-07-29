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Степанов о желании депутатов отправить его в отставку: Уволить хотят те, с последствиями чьих действий сталкиваюсь

Степанов о желании депутатов отправить его в отставку: Уволить хотят те, с последствиями чьих действий сталкиваюсь

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал зарегистрированный в Верховной Раде проект постановления о его отставке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в эфире "Сніданку з 1+1" он заявил, что отставку инициировали депутаты "Голоса", которые "имели прямое отношение к развалу медицины".

"Мне кажется, как только мы начинаем делать какие-то серьезные действия по "спасению медицины", сразу начинается активизация людей, которые имели прямое отношение к развалу этой медицины, и являются сейчас депутатами партии "Голос", которая стала инициатором этих событий. С последствиями, в частности, и их действий, я сейчас сталкиваюсь. Свою работу не могу назвать безупречной, но я считаю, что достаточно много сделано за этот период. У нас есть четкие планы, что мы будем делать дальше", - заявил глава Минздрава.

Читайте также: Нардепы зарегистрировали в Раде проект постановления за отставку министра здравоохранения Степанова

Минздрав (4903) увольнение (2685) Степанов Максим (2062) Голос партия (500)


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Топ комментарии
+4
стіпанов-самовлюбльонний, нєзамєнімий ідіот.
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29.07.2020 10:06 Ответить
+4
Спаситель медицины Степанов 🤣
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29.07.2020 10:07 Ответить
+3
опять папередники? ну надо тебе.... власть импотентов
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29.07.2020 09:59 Ответить
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опять папередники? ну надо тебе.... власть импотентов
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29.07.2020 09:59 Ответить
Следует заметить, что "Голос" - это даже не папередники. Приходит на ум история о танцоре, который хороший отец.
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29.07.2020 11:33 Ответить
стіпанов-самовлюбльонний, нєзамєнімий ідіот.
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29.07.2020 10:06 Ответить
Спаситель медицины Степанов 🤣
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29.07.2020 10:07 Ответить
Ему не надо быть врачом, как Супрун, потому что он из кадровых воров налоговой инспекции.
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29.07.2020 14:09 Ответить
помимо вирусобесия ответственность за медицину несет и винницкий мыролюбец, и его подельница фельдшер смерть супрунша.
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29.07.2020 10:08 Ответить
"Голос" молчать не будет!
Степанов о желании депутатов отправить его в отставку: Уволить хотят те, с последствиями чьих действий сталкиваюсь - Цензор.НЕТ 2751
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29.07.2020 10:08 Ответить
"достаточно много сделано за этот период" - вот пример безупречного отчета о проделанной работе.
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29.07.2020 10:18 Ответить
Степанов честно держится за своё кресло . Его подельники из кодлана Коломойского вначале кричат Не нужно мне ваше кресло! А когда их выгоняют судятся и гневно разоблачают Коломойского с Зеленским.
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29.07.2020 10:22 Ответить
Убирать Степанова нужно обязательно, чтобы не разгребать потом его последствия.
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29.07.2020 10:30 Ответить
В Стєпанова тіки - тіки жіночка розкручуватись з медичним бізнесом почала, а ви звільняти зібрались... - це несправедливо...
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29.07.2020 10:31 Ответить
В апреле 2020 года только что назначенный министр здравоохранения Максим Степанов попал в скандал, который сам себе и организовал. Минздрав заблокировал выполнение заключенного госпредприятием «Медицинские закупки Украины» контракта на закупку защитных костюмов для медиков от отечественного производителя и с экономией в 40%.
Зато Минздрав через посредника закупил костюмы в Китае. Ожидание поставки костюмов продолжалось более двух месяцев.
Министерство не ответило на запрос Центра журналистских расследований о качестве закупленных костюмов. Поэтому пришлось искать таинственные костюмы самостоятельно.
Государственное предприятие https://www.facebook.com/uamedpro/ «Медичні закупівлі України» заключило 14 апреля 2020 года договор с известным отечественным производителем - https://tk-group.ua/novini/tekstil-kontakt-zapustiv-u-virobnictvo-zaxisni-kostyumi/ компанией «Текстиль-контакт» на закупку 90 000 защитных костюмов стоимостью 245 гривен за единицу.
Вместо то, чтобы порадоваться и докупить комбинезонов на сэкономленные 14 млн гривен, МЗ заблокировало договор - якобы из-за несоответствующего качества отечественных костюмов, а через сутки сообщило о своей закупке - в Китае, через посредника и более дорогих - по 488 гривен за каждый. Центр журналистских расследований писал об этом в статье https://investigator.org.ua/ua/publication/225190/ «Костюмована корупція в МОЗ» .http://argumentua.com/stati/neprozrachnye-kostyumy-chto-pytaetsya-skryt-minzdrav
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29.07.2020 10:54 Ответить
Степанов ты урод и подонок как и вся зелёная шобла
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29.07.2020 12:44 Ответить
 
 