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Монобольшинство хоронят еженедельно, а оно как-то воскресает, - "слуга народа" Корниенко уверен, что оснований для досрочных выборов в Раду нет

Монобольшинство хоронят еженедельно, а оно как-то воскресает, -

Председатель партии "Слуга народа" нардеп Александр Корниенко убежден, что сейчас оснований для внеочередных парламентских выборов нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Украинской правде"

"Наверное, в жизни надо все предполагать. Но думаю, что сейчас оснований для досрочных выборов нет. В первую очередь нет политических оснований, потому что с точки зрения социологии, сейчас 50 на 50 украинцы выступают за досрочные выборы.

И такая ситуация всегда будет вызывать низкую легитимность избранного парламента".

Также он добавил, что сейчас "Слуга народа" работает в "довольно забавных условиях – монобольшинство каждую неделю хоронят, а оно как-то постоянно воскресает".

По словам Корниенко, сейчас "Слуга народа" остается лидирующей силой – согласно социологии партия до сих пор на первом месте.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Распускать Раду не буду, пока "Слуга народа" будет голосовать за все важные для Украины законопроекты, - Зеленский. ВИДЕО

Председатель партии "СН" отметил, что "можно, конечно, искать какие-то юридические основания, но это лишнее, потому что есть коалиция, правительство, Рада собирается".

Он уверяет, что так же думает и президент.

Напомним, 20 мая на пресс-конференции в Киеве президент Владимир Зеленский заявил, что распустит парламент, если народные депутаты от "Слуги народа" перестанут голосовать за важные законы или начнут лоббировать интересы какой-то коммерческой группы влияния на власть.

ВР (29284) роспуск (248) досрочные выборы (127) Слуга народа (2636) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+5
Хто проклинав? Поражєнци? Уставшиє ат вайни? Тобі не больна сматрєть на вмираючого 4 дні захисника? Ти знаєш скільки разів пів шостого провідував поранених бійців у госпіталях? Больна сматрєть єму... тьху
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29.07.2020 10:26 Ответить
+4
У вас нет монобольшинства - это просто факт.
Но вы можете продавливать конкретные законопроекты путем покупки голосов депутатов, ну или договорняков с другими фракциями.
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29.07.2020 10:19 Ответить
+4
Цікаво, у 2019 році теж був уряд, більшість приймала закони, Рада збиралася, а Зєлєнскій Раду розпустив через "політичну доцільність". Двійні стандарти? Зараз теж є політична доцільність хоча б тому, що теперішня кількість депутатів від СН не репрезентує народні симпатії' у тих пропорціях, як це було у липні 2019 року.
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29.07.2020 10:31 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Пока. С высокой степенью вероятности эти основания появятся после 25/10
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29.07.2020 10:15 Ответить
Цікаво, у 2019 році теж був уряд, більшість приймала закони, Рада збиралася, а Зєлєнскій Раду розпустив через "політичну доцільність". Двійні стандарти? Зараз теж є політична доцільність хоча б тому, що теперішня кількість депутатів від СН не репрезентує народні симпатії' у тих пропорціях, як це було у липні 2019 року.
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29.07.2020 10:31 Ответить
Как сказал бы Виктор Фёдорович - шлеперы
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29.07.2020 10:38 Ответить
Ну если и сам ********** так же типа думает..то да...********** это голова...ослиная правда но голова...
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29.07.2020 10:16 Ответить
Віслюк да, віслюк да.
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29.07.2020 10:27 Ответить
У вас нет монобольшинства - это просто факт.
Но вы можете продавливать конкретные законопроекты путем покупки голосов депутатов, ну или договорняков с другими фракциями.
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29.07.2020 10:19 Ответить
У вас не моно, а гомо гей гей більшість..
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29.07.2020 10:19 Ответить
Монобольшинство хоронят еженедельно, а оно как-то воскресает, - "слуга народа" Корниенко уверен, что оснований для досрочных выборов в Раду нет - Цензор.НЕТ 9756
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29.07.2020 10:19 Ответить
Батько загиблого бійця на якого забив уклоніст гідрант вас всіх прокляв скопом! Я б на вашому місці боявся. Але добре що я не на вашому місці і взагалі не за вас
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29.07.2020 10:20 Ответить
Да. Это серьезно. Если что - это кодло до Ростова не добежит.
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29.07.2020 10:20 Ответить
Твою петрушару больше проклинали... И да, подействовало, смотреть больно на этого деда!
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29.07.2020 10:23 Ответить
Хто проклинав? Поражєнци? Уставшиє ат вайни? Тобі не больна сматрєть на вмираючого 4 дні захисника? Ти знаєш скільки разів пів шостого провідував поранених бійців у госпіталях? Больна сматрєть єму... тьху
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29.07.2020 10:26 Ответить
А скольких ОНО положило в Иловайске...?
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29.07.2020 10:56 Ответить
це в Хомчака спитай
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29.07.2020 11:04 Ответить
Главнокомандующим тогда был Хомчак?
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29.07.2020 11:07 Ответить
Хомчак руководил операцией по выводу войск из Иловайска
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29.07.2020 11:10 Ответить
грязное рузькэ, тут водки нет!
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29.07.2020 11:49 Ответить
По стилю вижу, что принадлежишь к умной и продвинутой четверти.....
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29.07.2020 10:53 Ответить
ты еще жив, сепар?
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29.07.2020 10:37 Ответить
Слово "сепар" в устах парахнявого звучит как комплимент! Спасибо.
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29.07.2020 10:55 Ответить
ты доволен, вонючка рузька??
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29.07.2020 11:48 Ответить
Корниенко убежден, что сейчас оснований для внеочередных парламентских выборов нет

Конечно нет - СН на этих выборах получит гарантированный разгром. Поэтому они будут цеплять за то, что у них есть сейчас в парламенте. Пусть и без реального монобольшинства.
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29.07.2020 10:22 Ответить
За щоденні конверти з доларами можна не тільки розганяти, а й закривати.
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29.07.2020 10:24 Ответить
Монобольшинство хоронят еженедельно, а оно как-то воскресает, - "слуга народа" Корниенко уверен, что оснований для досрочных выборов в Раду нет - Цензор.НЕТ 9237
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29.07.2020 10:33 Ответить
Монобольшинство хоронят еженедельно, но мы денег раздадим -и оно воскресаетю.Пока олигархи спонсируют все будет "услужливо", - "слуга олигархов" Корниенко
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29.07.2020 10:30 Ответить
Чахлики невмирущі??
🤔
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29.07.2020 10:30 Ответить
Та вы просто зомби. Вас хоронят, а вы из могилы все лезете и лезете на свет Божий... Как в анекдоте про мента
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29.07.2020 10:31 Ответить
Фотка алкаша.
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29.07.2020 10:38 Ответить
Впевнений він, ги-ги.
Овоч також був впевнений. Навіть більше і досі впевнений шо він легитимний.
І як допогло йому? Так і тобі з блаЗєнем допоможуть ваші переконання.
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29.07.2020 10:42 Ответить
Основания для досрочных выборов в Раду:
Во власти долбоёбы!!! Больше и не нужно оснований
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29.07.2020 10:44 Ответить
Не перевелись еще сосны корабельные...
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29.07.2020 11:00 Ответить
 
 