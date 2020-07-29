Монобольшинство хоронят еженедельно, а оно как-то воскресает, - "слуга народа" Корниенко уверен, что оснований для досрочных выборов в Раду нет
Председатель партии "Слуга народа" нардеп Александр Корниенко убежден, что сейчас оснований для внеочередных парламентских выборов нет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Украинской правде"
"Наверное, в жизни надо все предполагать. Но думаю, что сейчас оснований для досрочных выборов нет. В первую очередь нет политических оснований, потому что с точки зрения социологии, сейчас 50 на 50 украинцы выступают за досрочные выборы.
И такая ситуация всегда будет вызывать низкую легитимность избранного парламента".
Также он добавил, что сейчас "Слуга народа" работает в "довольно забавных условиях – монобольшинство каждую неделю хоронят, а оно как-то постоянно воскресает".
По словам Корниенко, сейчас "Слуга народа" остается лидирующей силой – согласно социологии партия до сих пор на первом месте.
Председатель партии "СН" отметил, что "можно, конечно, искать какие-то юридические основания, но это лишнее, потому что есть коалиция, правительство, Рада собирается".
Он уверяет, что так же думает и президент.
Напомним, 20 мая на пресс-конференции в Киеве президент Владимир Зеленский заявил, что распустит парламент, если народные депутаты от "Слуги народа" перестанут голосовать за важные законы или начнут лоббировать интересы какой-то коммерческой группы влияния на власть.
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Но вы можете продавливать конкретные законопроекты путем покупки голосов депутатов, ну или договорняков с другими фракциями.
Конечно нет - СН на этих выборах получит гарантированный разгром. Поэтому они будут цеплять за то, что у них есть сейчас в парламенте. Пусть и без реального монобольшинства.
🤔
Овоч також був впевнений. Навіть більше і досі впевнений шо він легитимний.
І як допогло йому? Так і тобі з блаЗєнем допоможуть ваші переконання.
Во власти долбоёбы!!! Больше и не нужно оснований