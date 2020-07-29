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Новости Коронавирус и карантин
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Безвиз никуда не исчезнет, но ездить в ЕС сможем не раньше осени, - вице-премьер Стефанишина

Безвиз никуда не исчезнет, но ездить в ЕС сможем не раньше осени, - вице-премьер Стефанишина

Украинцам не следует раньше осени ожидать ослабления ограничений при въезде в ЕС, введенных из-за пандемии нового коронавируса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина в интервью "Сегодня".

По ее словам, сейчас действует свобода передвижения внутри стран Шенгенской зоны. Однако "когда речь идет о въезде на территорию ЕС из третьих стран, рекомендации Еврокомиссии очень жесткие".

"Когда показатели заболеваемости снизятся, тогда будем говорить об открытии границ", - заявила Стефанишина, уточнив, что "на дипломатическом фронте ведется мощная работа", поскольку каждая страна-член ЕС отдельно может принимать решение по открытию границ.

"Безвиз никуда не исчезнет. Думаю, с сентября можно будет говорить о более активном диалоге, поскольку весь мир в ожидании потенциальной второй волны всплеска коронавируса. Поэтому облегчения ожидаются ориентировочно осенью", - резюмировала вице-премьер.

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карантин (16729) Евросоюз (17267) Стефанишина Ольга нардеп (79) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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С зебилами может и исчезнуть
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29.07.2020 10:24 Ответить
Европа сказала уже чтоб открыли для нас границы у нас должно стабильно две недели не более по 480 человек в сутки
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29.07.2020 10:26 Ответить
«Слугам»🤢🤡💩🎪👹дьявола нужны рабы !
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29.07.2020 10:30 Ответить
С каких делов, если показатели заболеваемости только растут?!
Уже обещали с лета всё будет, а осенью только и начнется шухер от "мастеров спорта по борбе с КОВИДом"!
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29.07.2020 12:04 Ответить
 
 