Безвиз никуда не исчезнет, но ездить в ЕС сможем не раньше осени, - вице-премьер Стефанишина

Украинцам не следует раньше осени ожидать ослабления ограничений при въезде в ЕС, введенных из-за пандемии нового коронавируса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина в интервью "Сегодня".

По ее словам, сейчас действует свобода передвижения внутри стран Шенгенской зоны. Однако "когда речь идет о въезде на территорию ЕС из третьих стран, рекомендации Еврокомиссии очень жесткие".

"Когда показатели заболеваемости снизятся, тогда будем говорить об открытии границ", - заявила Стефанишина, уточнив, что "на дипломатическом фронте ведется мощная работа", поскольку каждая страна-член ЕС отдельно может принимать решение по открытию границ.

"Безвиз никуда не исчезнет. Думаю, с сентября можно будет говорить о более активном диалоге, поскольку весь мир в ожидании потенциальной второй волны всплеска коронавируса. Поэтому облегчения ожидаются ориентировочно осенью", - резюмировала вице-премьер.

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