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Укрепление гривни в 2021 г. до 28-27 грн/$ обойдется экономике в 0,2-0,5% ВВП, - Минэкономики

Укрепление гривни в 2021 г. до 28-27 грн/$ обойдется экономике в 0,2-0,5% ВВП, - Минэкономики

По прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства укрепление гривни в 2021 году с заложенных 29,1 грн/$1до 28-27 грн/$1 обойдется экономике в 0,2-0,5% ВВП.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления с доработанным макропрогнозом на ближайшие три года.

Согласно документу, при среднегодовом курсе 27 грн/$1 прирост реального ВВП по сравнению с базовым сценарием в 2021 году сократится на 0,5 п.п., при курсе 28 грн/$1 - на 0,2 п.п.

"При среднегодовом курсе 28 грн/$1 прирост реального ВВП сократится на 0,2 п.п., при этом объем импорта товаров и услуг увеличится в реальном измерении на 0,24 п.п., тогда как экспорт товаров и услуг сократится на 0,21 п.п., конечные расходы домохозяйства - на 0,02 п.п. и валовое нагромождение основного капитала на 0,03 п.п.", - указало Минэкономики в пояснительной записке.

Проект соответствующего постановления Кабинет министров должен рассмотреть на заседании в среду.

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Как отметило Минэкономики, обеспокоенность по поводу возможного формирования в 2021 году более крепкой гривни, чем прогнозировалось, выразил Национальный банк. Таким образом, в доработанном макропрогнозе были уточнены прогнозные показатели курса гривни.

"Со своей стороны, в рамках оценки фискальных рисков для бюджета, Минэкономики на основе интегральной эконометрической модели сделало симуляцию влияния более крепкой гривни на прогнозные макропоказатели. При других неизменных допущениях в расчет был заложен курс в среднем 2021 году на уровне 27 грн/$1 и 28 грн/$1", - указано в пояснительной записке.

гривня (1851) доллар (1576) курс (2094) Минэкономразвития (652)


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Топ комментарии
+15
2014.
Напад на Україну Россіі.
Гаряча фаза війни.
20% промисловості, і 7% территорії, загарбані россієй.
Попроси, хай тобі розкаже хтось про 2014.
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29.07.2020 10:45 Ответить
+14
Врубите зелохам по 50грн., пусть почувствуют всю мощь экономики.
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29.07.2020 10:37 Ответить
+10
То шо? По 8 не буде?
І колбасьі по 2:20, тоже?
Зєля, но тьі обєщаль.....
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29.07.2020 10:39 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Врубите зелохам по 50грн., пусть почувствуют всю мощь экономики.
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29.07.2020 10:37 Ответить
Нє, нє ! Відразу по 100 !
Вони *******, када їх жостко.
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29.07.2020 10:41 Ответить
при Смолие 26.7, потом "укрепилась" талантливыми назначениями шмаркли до 28.2...
сейчас слегка откатилась до 27.8... что же будет, когда она "укрепиться до 28"?
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29.07.2020 10:52 Ответить
Закончится эпоха бедности
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29.07.2020 10:55 Ответить
ДОВБО**БИ - Не бачені...
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29.07.2020 19:45 Ответить
То шо? По 8 не буде?
І колбасьі по 2:20, тоже?
Зєля, но тьі обєщаль.....
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29.07.2020 10:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fLDQY7hZMPs Порошенко: після виборів курс не має бути більше 10 гривень за долар
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29.07.2020 10:41 Ответить
2014.
Напад на Україну Россіі.
Гаряча фаза війни.
20% промисловості, і 7% территорії, загарбані россієй.
Попроси, хай тобі розкаже хтось про 2014.
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29.07.2020 10:45 Ответить
+Приват
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29.07.2020 10:47 Ответить
+ фекаломойский, через приват, вымывает из Украины больше 4 млдр долларов, пылесосом вытягивая их с наличного рынка, обвалив гривну в несколько раз
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29.07.2020 10:49 Ответить
Знову і знову хтось заважав Святому Петрові проводити потужні реформи
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29.07.2020 11:04 Ответить
хтось? да ты и армия дебилов-манкуртов в составе 73% от 62% посетивших выборы
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29.07.2020 11:07 Ответить
Поганий нарід не оцінив рішучих реформ, ну коли вже святому Порошенку попадеться гарний нарід
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29.07.2020 11:12 Ответить
да, 73% дебилам от 62% посетивших выборы сложно сложить два+два, даже сейчас, когда все фейки зебанатов развенчаны... в этом особая тупость половины населения, видимо совок так повлиял на рефлекторную деятельность
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29.07.2020 11:17 Ответить
Це інтерв'ю саме за 2014 рік. Порошенка ніхто не тягнув за язика.
https://www.youtube.com/watch?v=I0T7kw3Ag88 А ось ще трохи . З офіційного каналу Порошенка, за 12 квітня 2014 року.
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29.07.2020 11:03 Ответить
Тыц😂🌷
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29.07.2020 11:05 Ответить
ну все, сгорел сарай - гори и хата. теперь порох еще лет 50 отдуваться будет, а потом его дети и внуки.
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29.07.2020 11:09 Ответить
1. 21 квітня 2014 Порошенко не був Президентрм.
2. 21 квітня 2014, Россія ще не почала масштабне збройне вторгнення в Україну на Сході, яке змусило кинути всі ресурси, на відновлення, знищеною Януковичем Армії України.
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29.07.2020 11:25 Ответить
Повторюю, Порошенко говорив і обіцяв це в рамках передвиборної кампанії у президенти України, за язика його тоді ніхто не тягнув.
І на той час вже відбулось військове вторгнення Росії в Крим і його анексія, вже були збройні захоплення російськими бойовиками адмінбудівель на Донбасі і введення антитерористичних заходів. Тому відмазки про "він не знав про війну" не мають жодного сенсу.
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29.07.2020 11:44 Ответить
Повторюю.Тыц😂🌷
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29.07.2020 11:47 Ответить
Завали гривню - врятуй економіку!
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29.07.2020 10:40 Ответить
Вот это *******, ЗЕ-лосева команда просто Боги экономики
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29.07.2020 10:41 Ответить
укрепление 28-27 ))) а сколько ж тогда "не укрепленная" ??????? )))) абалдеть
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29.07.2020 10:42 Ответить
Петька же обещал по 100грн/доллар сделает
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29.07.2020 10:53 Ответить
Петька уже полтора года не у власти но он все равно всему стаду зебанатов и тебе лично успевает в штаны срать. Шустрый Петя но у него ж опыт ,кацапам подъезды обыскать да вате пуканы разрывать.
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29.07.2020 10:59 Ответить
Читайте статью! Там все написано!
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29.07.2020 10:56 Ответить
Валите гривну нйх и снимите видосик, что это очень сильно прямо хорошо! Очередная радость для зебилов.
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29.07.2020 10:54 Ответить
Кому нужен ваш ввп если при этом уровень жизни простых людей будет падать!
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29.07.2020 10:56 Ответить
Как девальвация связана с уровнем жизни??? Экспортеры будут конкурентней, будут больше зарабатывать, больше платить налогов. Поднимут ЗП своим работникам, большие поступления в бюджет и пенсионный фонд позволят проиндексировать пенсии и выплаты бюджетникам...
А вот если укреплять гривню, то это означает увеличение отъемного сальдо торгового баланса и сосание лапы всеми.
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29.07.2020 11:00 Ответить
В теорії - так, в українській реальності - ніт. Олігархи зароблять більше, гроші виведуть, а індексації може й будуть, але до них доживуть не всі.
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29.07.2020 11:06 Ответить
Индексация пенсий прописана в законе, поэтому тут отложить сильно не получится. С зарплатами сложнее, но, очевидно, будут поднимать минималку (уже анонсировали значительное повышение). Минималка будет давить на зарплаты вынуждая работодателей к повышению зарплат, ну и цен
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29.07.2020 16:13 Ответить
Папірців стане більше в експортерів але кому вони потрібні якщо вони нічого не будуть варті. Інфляція вдарить по кишені кожного українця!
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29.07.2020 11:07 Ответить
Ну да, а экспортеры не платят налогов, зарплат, не покупают электричества, угля, руды, не оплачивают перевалку по ЖД, автотранспорт и тд и тп
Все себе в кубышку эти злые экспортеры кладут
Относительно инфляции - можете поинтересоваться у знакомых экономистов (хороших) как провести девальвацию без инфляции. Уверен они смогут предложить пару способов
Хотя лично я за контролируемую инфляцию... Если инфляция хорошо американцам, то нам сам бог велел пользоваться...
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29.07.2020 16:21 Ответить
Повертаємось в славні 90-ті
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29.07.2020 18:08 Ответить
Девальвація прямо залізе до моєї кишені на тіж самі гроші я зможу купити вже менше. Будь який хороший товар для українців це розкіш, у виграші тільки олігархи.
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29.07.2020 15:46 Ответить
Это не совсем правда Девальвация и инфляция не одно и то же. Наиболее ярко это ощущалось где-то в 14-16х годах. Когда гривня подешевела (значительно), а цены на продукты выросли не пропорционально девальвации гривни. И только когда подняли минималку и пенсии (увеличилась покупательная способность граждан) цены существенно отыграли...
Поэтому девальавция, причем такая незначительная, сильно в карман не залезет. Более того, может даже пополнить карман Надо смотреть на действия правительства и нацбанка комплексно...
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29.07.2020 16:11 Ответить
Давайте зробим народ бідним, щоб ніфіга не могли купити. Тоді і ціни не полізуть. ЗЕмакроекономіка
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29.07.2020 18:14 Ответить
Да вы охренели, зебильные экономисты.
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29.07.2020 11:00 Ответить
за доллар мы сможем получить больше гривен!! вы не понимаете просто.
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29.07.2020 11:04 Ответить
зеля хороший! зеля зэбилов ниабманит!
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29.07.2020 12:43 Ответить
Гіперінфляція зробить нас міліардерами! Ура!

Кому ще економіки від 95 Кварталу?
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29.07.2020 11:13 Ответить
А во сколько обойдется НЕ укрепление, посчитали? Прохвесоры.
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29.07.2020 11:32 Ответить
Не понимаю не понимаю. Так давайте вообще до 40 опустим курс гривны к доллару. Всё дело в том что от грамотной экономической политики курс должен укрепляться за счёт импортозамещения. К примеру нужно свой газ добывать а не закупать за границей. Нужно в Украине строить корабли и катера а не покупать за границей. Нужно научиться покупать украинское.
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29.07.2020 12:18 Ответить
1) всі ці мудруни - аналітики не відповідають за результат: коли модель розходиться з прогнозною - вони просто вигадують причини. Точний прогноз в ******** умовах майже неможлива річ. Не варто за таке братися.
2) за цією дивною логікою чим дешевша гривня - тим краще. Хм...Країнам, що у нас імпортують сировину - головне це ціна (меньша) та цікавить, щоб за 1 $ вони придбали максимум товарів.
Україні, як країні та народу ліпше коли за 1 $ = 1 грн (а то і меньше) - це буде значити, що наша валюта чогось варта та на неї можна багато чого придбати.
Українським експортерам таке не довподоби. ПДВ їм відшкодовує держава, тобто народ (аби продавали). Але їм цього мало! Треба, щоб різниця між отриманою валютою та сплаченою на теренах України була максимальною! Тоді на різниці в курсі вони платять по мінімуму до держбюджету та працівникам і постачальникам.
3) економіка - це не якась самодостатнья гра, а обслуговує потреби нашого народу. Зміцнюйте гривню за рахунок привабливо бізнес - середовища (податки, чесний суд та правоохоронці, розвиток науки та технологій виробництва, інвестиції в освіту, створюйте програми розвитку галузей, товару з більшою доданою вартістю).
4) не треба громадянину розповідати якою жертвою буде для нас утримання курса гривні (туди ідуть всі міжнародні транші!!!). Я мешкаю в Україні і платити чимдорожче не бажаю!
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29.07.2020 12:19 Ответить
Так давайте сделаем курс 300 грн!
Догоним по ВВП Германию.
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29.07.2020 12:51 Ответить
 
 