Укрепление гривни в 2021 г. до 28-27 грн/$ обойдется экономике в 0,2-0,5% ВВП, - Минэкономики
По прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства укрепление гривни в 2021 году с заложенных 29,1 грн/$1до 28-27 грн/$1 обойдется экономике в 0,2-0,5% ВВП.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления с доработанным макропрогнозом на ближайшие три года.
Согласно документу, при среднегодовом курсе 27 грн/$1 прирост реального ВВП по сравнению с базовым сценарием в 2021 году сократится на 0,5 п.п., при курсе 28 грн/$1 - на 0,2 п.п.
"При среднегодовом курсе 28 грн/$1 прирост реального ВВП сократится на 0,2 п.п., при этом объем импорта товаров и услуг увеличится в реальном измерении на 0,24 п.п., тогда как экспорт товаров и услуг сократится на 0,21 п.п., конечные расходы домохозяйства - на 0,02 п.п. и валовое нагромождение основного капитала на 0,03 п.п.", - указало Минэкономики в пояснительной записке.
Проект соответствующего постановления Кабинет министров должен рассмотреть на заседании в среду.
Как отметило Минэкономики, обеспокоенность по поводу возможного формирования в 2021 году более крепкой гривни, чем прогнозировалось, выразил Национальный банк. Таким образом, в доработанном макропрогнозе были уточнены прогнозные показатели курса гривни.
"Со своей стороны, в рамках оценки фискальных рисков для бюджета, Минэкономики на основе интегральной эконометрической модели сделало симуляцию влияния более крепкой гривни на прогнозные макропоказатели. При других неизменных допущениях в расчет был заложен курс в среднем 2021 году на уровне 27 грн/$1 и 28 грн/$1", - указано в пояснительной записке.
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Вони *******, када їх жостко.
сейчас слегка откатилась до 27.8... что же будет, когда она "укрепиться до 28"?
І колбасьі по 2:20, тоже?
Зєля, но тьі обєщаль.....
Напад на Україну Россіі.
Гаряча фаза війни.
20% промисловості, і 7% территорії, загарбані россієй.
Попроси, хай тобі розкаже хтось про 2014.
https://www.youtube.com/watch?v=I0T7kw3Ag88 А ось ще трохи . З офіційного каналу Порошенка, за 12 квітня 2014 року.
2. 21 квітня 2014, Россія ще не почала масштабне збройне вторгнення в Україну на Сході, яке змусило кинути всі ресурси, на відновлення, знищеною Януковичем Армії України.
І на той час вже відбулось військове вторгнення Росії в Крим і його анексія, вже були збройні захоплення російськими бойовиками адмінбудівель на Донбасі і введення антитерористичних заходів. Тому відмазки про "він не знав про війну" не мають жодного сенсу.
А вот если укреплять гривню, то это означает увеличение отъемного сальдо торгового баланса и сосание лапы всеми.
Все себе в кубышку эти злые экспортеры кладут
Относительно инфляции - можете поинтересоваться у знакомых экономистов (хороших) как провести девальвацию без инфляции. Уверен они смогут предложить пару способов
Хотя лично я за контролируемую инфляцию... Если инфляция хорошо американцам, то нам сам бог велел пользоваться...
Поэтому девальавция, причем такая незначительная, сильно в карман не залезет. Более того, может даже пополнить карман Надо смотреть на действия правительства и нацбанка комплексно...
Кому ще економіки від 95 Кварталу?
2) за цією дивною логікою чим дешевша гривня - тим краще. Хм...Країнам, що у нас імпортують сировину - головне це ціна (меньша) та цікавить, щоб за 1 $ вони придбали максимум товарів.
Україні, як країні та народу ліпше коли за 1 $ = 1 грн (а то і меньше) - це буде значити, що наша валюта чогось варта та на неї можна багато чого придбати.
Українським експортерам таке не довподоби. ПДВ їм відшкодовує держава, тобто народ (аби продавали). Але їм цього мало! Треба, щоб різниця між отриманою валютою та сплаченою на теренах України була максимальною! Тоді на різниці в курсі вони платять по мінімуму до держбюджету та працівникам і постачальникам.
3) економіка - це не якась самодостатнья гра, а обслуговує потреби нашого народу. Зміцнюйте гривню за рахунок привабливо бізнес - середовища (податки, чесний суд та правоохоронці, розвиток науки та технологій виробництва, інвестиції в освіту, створюйте програми розвитку галузей, товару з більшою доданою вартістю).
4) не треба громадянину розповідати якою жертвою буде для нас утримання курса гривні (туди ідуть всі міжнародні транші!!!). Я мешкаю в Україні і платити чимдорожче не бажаю!
Догоним по ВВП Германию.