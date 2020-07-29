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Обсуждение Зеленским и Путиным проекта закона о децентрализации свидетельствует о попытках кулуарно принять "альтернативные" законопроекты, - заявление "Пропозиции"

Обсуждение Зеленским и Путиным проекта закона о децентрализации свидетельствует о попытках кулуарно принять

Политическая партия "Пропозиция" требует от Верховной Рады и президента публично озвучить позицию относительно ключевых изменений в Конституцию Украины, касающуюся "особого статуса" отдельных территорий.

В политсиле подчеркивают, что согласованного законопроекта относительно децентрализации по состоянию на сегодня нет.

Об этом, как передает РБК Украинаговорится в тексте заявления политической силы.

"26 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Офис президента сообщил, что они обсудили Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который сейчас рассматривает политическая подгруппа ТКГ, и Закон о децентрализации, который предусматривает изменения в Конституцию Украины", - сказано в документе.

В политической партии подчеркивают, что согласованного законопроекта относительно децентрализации по состоянию на сегодня нет.

"Сейчас продолжаются консультации по этому документу... Украина ожидает профессиональные выводы экспертов Совета Европы и независимых экспертов Европейской комиссии за демократию через право, группы независимых экспертов Конгресса местных и региональных властей. Открытым остается вопрос: какой документ обсуждал президент с главой страны-агрессора, которая оккупировала часть территории Украины?" - говорят в партии.

"Пропозиция" требует от власти публично озвучить позицию относительно ключевых изменений в Конституцию Украины. Также в политсиле настаивают на продолжении широкого обсуждения Закона о децентрализации с учетом позиции всех заинтересованных сторон.

Политическая партия подчеркивает, что власть должна прекратить любые попытки кулуарно принять "альтернативные" законопроекты по децентрализации, которые существенно ограничивают права местного самоуправления и несут угрозу территориальной целостности и суверенитету Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным 26 июля. Лидеры государств обсудили выполнение договоренностей, достигнутых "нормандской четверкой" в Париже.

В полночь 27 июля на Донбассе началось перемирие в рамках договоренностей "нормандской четверки"; украинские военные готовы давать отпор в случае провокаций со стороны оккупантов.

Автор: 

Конституция (2236) Пропозиция (12)


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Топ комментарии
+4
Странно что ЗЕ по поводу украинской Конституции консультируется с ****** убившим десятки тысяч украинцев и окупировавшим украинские земли а не с украинцами. Зачем нам тогда етот президент если Украиной правят окупанты из кремля?
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29.07.2020 10:56 Ответить
+4
в раде КЛОУНЫ - которых привели к власти такие как ты
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29.07.2020 10:58 Ответить
+2
Пропозиция - это группа мэров не прогнувшихся ПОКА под зеленых клоунов
Филатов и Ко
Стыдно не знать
https://censor.net/user/136850

https://censor.net/user/410407
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29.07.2020 10:57 Ответить
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пропо хто? это потужную ассоциацию владельцев рельс и сборщиков металлолома так сейчас называют?
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29.07.2020 10:43 Ответить
***********. Чергові "новиємаладиєлітца".
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29.07.2020 10:48 Ответить
це партія мерів, хто не знає
- влада, озвуч позицію щодо змін у Конституцію
- ла-ла-ла-і-хі!
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29.07.2020 10:43 Ответить
Ясно, очередная партия жулиаов и воров
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29.07.2020 10:56 Ответить
тезис зеленого БОТА
"партия жуликов и воров" - это РОССИЙСКИЙ термин
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29.07.2020 11:00 Ответить
Это вообще кто? Сколько голосов в раде они имеет? Может рейтинг у них есть? Нет? Проходите мимо
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29.07.2020 10:55 Ответить
в раде КЛОУНЫ - которых привели к власти такие как ты
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29.07.2020 10:58 Ответить
Прокся ти лугандонська/ лахтинська, «Пропозиція», це партія проукраїнських мерів.
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29.07.2020 10:59 Ответить
Странно что ЗЕ по поводу украинской Конституции консультируется с ****** убившим десятки тысяч украинцев и окупировавшим украинские земли а не с украинцами. Зачем нам тогда етот президент если Украиной правят окупанты из кремля?
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29.07.2020 10:56 Ответить
ставьте вопрос ИНАЧЕ
КТО это ДЕРЬМО избрал ???
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29.07.2020 10:59 Ответить
Украинский народ избрал. Тот самый народ который в 2014 после революции делавшейся против преступников, олигархов и воров избрал олигарха и вора Парашенка и КО. Я всегда говорил что украинский народ тупой, неадекватный и продажный но меня почему то всегда банят. Видимо чтобы меня в очередной раз не забанили нужно сказать УКРАИНЦЫ- ВЫ МАЛАДЦИ. Так держать!!!
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29.07.2020 11:04 Ответить
а в 2019 году был выбор
- не очень хороший вариант - осторожный барыга,худо бедно вытаскивавший страну из пропасти
- вообще не вариант - дешевая обезьянка на подтанцовке у коломойского

кого надо было выбирать ?
Дешевую обезьянку ?
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29.07.2020 11:07 Ответить
Барыга вытаскивал Украину из пропасти? Правда? А растущие цены и тарифы с налогами не подням а по часам в десятки раз и распродажа по символической цене стратегических заводов олигархам ето разве не его рук дело? А те *зеленые тарифы* от которых еще наши внуки будут в рабстве сидеть тоже не его рук дело? Еще бы 5 лет его правления и Украины и украинцев бы не существовало.
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29.07.2020 11:13 Ответить
ты еще жив, сепар?
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29.07.2020 11:45 Ответить
Чому має боліти його душа за українців, коли він сам не є українець і не поважає Україну. Хіба не видно, що він на тій стороні.
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29.07.2020 14:31 Ответить
Пропозиция - это группа мэров не прогнувшихся ПОКА под зеленых клоунов
Филатов и Ко
Стыдно не знать
https://censor.net/user/136850

https://censor.net/user/410407
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29.07.2020 10:57 Ответить
ЭТО ХОТЯТ "ВПИХНУТЬ" ????!!!!
"- Провести выборы в местные органы власти по Конституции и законам Украины, а руководителей прокуратуры и судов назначить по особому порядку при участии новоизбранных органов власти.
- Не допускать криминального преследования участников событий на территории Луганской и Донецкой областей.
- Способствовать использованию русского и других языков во всех сферах жизни.
- Поддержать эти районы в социально-экономическом развитии: в восстановлении промышленности, транспортной и социальной инфраструктуры, жилья. Помочь переориентировать промышленный потенциал, создать новые рабочие места, привлечь инвестиции и кредиты. При этом поддержка отдельных районов Луганской и Донецкой областей должна отличаться от общего экономического режима хозяйственной и инвестиционной деятельности, а ее объемы нельзя сокращать.
- Помочь отдельным районам Луганской и Донецкой областей развивать трансграничное сотрудничество с Россией.
- В этих районах местные органы власти могут создавать отряды народной милиции для охраны общественного порядка."
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29.07.2020 11:03 Ответить
создавать отряды народной милиции для охраны общественного порядка." с танками и градами?
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29.07.2020 11:30 Ответить
А разве "они" не созданы... а как же "МГБ" ?! Вопрос только в том, чтобы " народное ополчение", "Народная милиця" "мгб" и ряд других недоотделов были на территории Украины такие же законные как МВД, СБУ, ВСУ и т.д....
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29.07.2020 11:35 Ответить
Очень хочется знать ,как у этих временных пацанов прописано в уставе, они навечно остаются в партии мэров, даже когда в тУрму сядут или как?
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29.07.2020 11:23 Ответить
Согласно Минских договоров, изменения в Конституцию независимой Украины, вносятся по согласованию с представителями ОРДЛО. Для того что бы было с кем согласовывать изменения, должны провести законные выборы согласно украинского законодательства. Когда будут выбраны законные представители, выбраны согласно украинского законодательства, вот только тогда и только с ними и можно согласовывать изменения в Конституцию Незалежной. Сколько времени будут согласовывать нигде не написано. Можно тянуть время до бесконечности, аж до следующих выборов. Но, согласно Минских договоров, после выборов, будет контроль Украины над границей. Без контроля над границей нельзя признавать выборы легитимными, так как будет нарушение Минских договоров. Без помощи России местные царьки никто и пройдет несколько выборов и с ними можно будет легко договорится.
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29.07.2020 11:29 Ответить
Це не пропозиція, це - вимога озвучити телефонну розмову.Але цього не буде, бо то не розмова, а одні вибачення.
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29.07.2020 11:51 Ответить
Собака лает - караван идет и, все ближе и ближе к киевским каштанам - Бессарабка 1944 - фото остались в истории!!!
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29.07.2020 12:47 Ответить
Собака лает - караван идет и, все ближе и ближе к киевским каштанам - Бессарабка 1944 - фото остались в истории!!!
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29.07.2020 12:48 Ответить
Тому Кучма й покинув їх.
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29.07.2020 14:37 Ответить
 
 