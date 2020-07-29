Обсуждение Зеленским и Путиным проекта закона о децентрализации свидетельствует о попытках кулуарно принять "альтернативные" законопроекты, - заявление "Пропозиции"
Политическая партия "Пропозиция" требует от Верховной Рады и президента публично озвучить позицию относительно ключевых изменений в Конституцию Украины, касающуюся "особого статуса" отдельных территорий.
В политсиле подчеркивают, что согласованного законопроекта относительно децентрализации по состоянию на сегодня нет.
Об этом, как передает РБК Украина, говорится в тексте заявления политической силы.
"26 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Офис президента сообщил, что они обсудили Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который сейчас рассматривает политическая подгруппа ТКГ, и Закон о децентрализации, который предусматривает изменения в Конституцию Украины", - сказано в документе.
В политической партии подчеркивают, что согласованного законопроекта относительно децентрализации по состоянию на сегодня нет.
"Сейчас продолжаются консультации по этому документу... Украина ожидает профессиональные выводы экспертов Совета Европы и независимых экспертов Европейской комиссии за демократию через право, группы независимых экспертов Конгресса местных и региональных властей. Открытым остается вопрос: какой документ обсуждал президент с главой страны-агрессора, которая оккупировала часть территории Украины?" - говорят в партии.
"Пропозиция" требует от власти публично озвучить позицию относительно ключевых изменений в Конституцию Украины. Также в политсиле настаивают на продолжении широкого обсуждения Закона о децентрализации с учетом позиции всех заинтересованных сторон.
Политическая партия подчеркивает, что власть должна прекратить любые попытки кулуарно принять "альтернативные" законопроекты по децентрализации, которые существенно ограничивают права местного самоуправления и несут угрозу территориальной целостности и суверенитету Украины.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным 26 июля. Лидеры государств обсудили выполнение договоренностей, достигнутых "нормандской четверкой" в Париже.
В полночь 27 июля на Донбассе началось перемирие в рамках договоренностей "нормандской четверки"; украинские военные готовы давать отпор в случае провокаций со стороны оккупантов.
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- влада, озвуч позицію щодо змін у Конституцію
- ла-ла-ла-і-хі!
"партия жуликов и воров" - это РОССИЙСКИЙ термин
КТО это ДЕРЬМО избрал ???
- не очень хороший вариант - осторожный барыга,худо бедно вытаскивавший страну из пропасти
- вообще не вариант - дешевая обезьянка на подтанцовке у коломойского
кого надо было выбирать ?
Дешевую обезьянку ?
Филатов и Ко
Стыдно не знать
https://censor.net/user/136850
https://censor.net/user/410407
"- Провести выборы в местные органы власти по Конституции и законам Украины, а руководителей прокуратуры и судов назначить по особому порядку при участии новоизбранных органов власти.
- Не допускать криминального преследования участников событий на территории Луганской и Донецкой областей.
- Способствовать использованию русского и других языков во всех сферах жизни.
- Поддержать эти районы в социально-экономическом развитии: в восстановлении промышленности, транспортной и социальной инфраструктуры, жилья. Помочь переориентировать промышленный потенциал, создать новые рабочие места, привлечь инвестиции и кредиты. При этом поддержка отдельных районов Луганской и Донецкой областей должна отличаться от общего экономического режима хозяйственной и инвестиционной деятельности, а ее объемы нельзя сокращать.
- Помочь отдельным районам Луганской и Донецкой областей развивать трансграничное сотрудничество с Россией.
- В этих районах местные органы власти могут создавать отряды народной милиции для охраны общественного порядка."