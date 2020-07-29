Обличитель взяточников Злочевского Шевченко может получить 525 тысяч из изъятых 6 млн долларов

Обличитель взяточников экс-министра Николая Злочевского, которые передали НАБУ и САП 5 миллионов долларов за закрытие его дела, Евгений Шевченко может получить в качестве вознаграждения меньше 10% от этой суммы.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал обличитель Евгений Шевченко.

По поводу своего статуса в спецоперации, он пояснил: "Если быть точным в определениях и терминологии, то согласно сегодняшнему законодательству я "Обличитель" ("Викривач" на укр. яз.), то есть человек, подававший заявления о коррупционных преступлениях и сотрудничавший с Бюро на конфиденциальной основе".

На вопрос, получит ли он 10% от изъятых при передаче взятки 6 миллионов доллавров, Шевченко подтвердил, что претендует на вознаграждение:

"По идее да, закон уже вступил в силу. Но когда это будет? Через год или два? К тому же, у меня вопрос к депутатам "Слуги народа", которые по абсолютно непонятной для меня причине ограничили максимум вознаграждения, поэтому я должен получить на порядок меньше реальных 10% - в районе 525 тысяч долларов".

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Полное интервью с Евгением Шевченко читайте здесь.

Напомним, 12 июня первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).

Оба дела касались "Бурисмы". Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. Еще 1 миллион долларов передаватели взятки намеревались поделить между собой.

1 января 2020 вступил в силу Закон "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" по поводу обличителей коррупции".



Согласно изменениям, право на вознаграждение имеет обличитель, который сообщил о коррупционном преступлении, активно способствовал его раскрытию, денежный размер предмета которого или нанесенный государству ущерб от которого в 5000 и более раз превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления.



Размер вознаграждения составляет 10 процентов от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба от преступления после вынесения обвинительного приговора суда. Размер вознаграждения не может превышать 3000 минимальных заработных плат, установленных в момент совершения преступления.