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Новости Борьба с коррупцией
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Обличитель взяточников Злочевского Шевченко может получить 525 тысяч из изъятых 6 млн долларов

Обличитель взяточников Злочевского Шевченко может получить 525 тысяч из изъятых 6 млн долларов

Обличитель взяточников экс-министра Николая Злочевского, которые передали НАБУ и САП 5 миллионов долларов за закрытие его дела, Евгений Шевченко может получить в качестве вознаграждения меньше 10% от этой суммы.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал обличитель Евгений Шевченко.

По поводу своего статуса в спецоперации, он пояснил: "Если быть точным в определениях и терминологии, то согласно сегодняшнему законодательству я "Обличитель" ("Викривач" на укр. яз.), то есть человек, подававший заявления о коррупционных преступлениях и сотрудничавший с Бюро на конфиденциальной основе".

На вопрос, получит ли он 10% от изъятых при передаче взятки 6 миллионов доллавров, Шевченко подтвердил, что претендует на вознаграждение:

"По идее да, закон уже вступил в силу. Но когда это будет? Через год или два? К тому же, у меня вопрос к депутатам "Слуги народа", которые по абсолютно непонятной для меня причине ограничили максимум вознаграждения, поэтому я должен получить на порядок меньше реальных 10% - в районе 525 тысяч долларов".

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Полное интервью с Евгением Шевченко читайте здесь.

Напомним, 12 июня первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).

Оба дела касались "Бурисмы". Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. Еще 1 миллион долларов передаватели взятки намеревались поделить между собой.

1 января 2020 вступил в силу Закон "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" по поводу обличителей коррупции".

Согласно изменениям, право на вознаграждение имеет обличитель, который сообщил о коррупционном преступлении, активно способствовал его раскрытию, денежный размер предмета которого или нанесенный государству ущерб от которого в 5000 и более раз превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления.

Размер вознаграждения составляет 10 процентов от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба от преступления после вынесения обвинительного приговора суда. Размер вознаграждения не может превышать 3000 минимальных заработных плат, установленных в момент совершения преступления.

НАБУ (4231) взятка (6182) САП (2078) Шевченко Евгений (143)


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Топ комментарии
+9
Шевченко наверно пока не знает, что прокурор и судья претендуют на все 6 лямов.
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29.07.2020 10:44 Ответить
+5
Вся Европа и США живут по закону потому что есть, как ты выразился, "стукачи". Все правильно чувак сделал.
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29.07.2020 11:10 Ответить
+4
Взагалі нічого не получиш. «Зуб дайу» (с)
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29.07.2020 10:47 Ответить
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Шевченко наверно пока не знает, что прокурор и судья претендуют на все 6 лямов.
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29.07.2020 10:44 Ответить
Взагалі нічого не получиш. «Зуб дайу» (с)
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29.07.2020 10:47 Ответить
Поинтересуйся сначала значением этого выражения и теми, кто это произносил.
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29.07.2020 16:08 Ответить
Поцікавилась вже дуже давно! Мамайклянусь!

ДовбоЗЕби обрали нам преЗЕдента, який цим блатним жаргоном розмовляє як в житті, так і в прямому ефірі Г+Г.

Ще якісь претензії чи побажання до мене є?
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29.07.2020 16:15 Ответить
обличители они все такие))))
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29.07.2020 10:48 Ответить
Цікавий механізм, але сирий.
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29.07.2020 10:48 Ответить
О, за Ермака гораздо больше дадут.
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29.07.2020 10:55 Ответить
525 это не 10% от 6 млн. зеленые и тут врут
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29.07.2020 10:57 Ответить
А налоги?
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29.07.2020 10:59 Ответить
Угу..Наверное комиссия за обнал.
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29.07.2020 11:03 Ответить
Прочитать что-то кроме заголовка не пробовали?
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29.07.2020 12:33 Ответить
Неприятное ощущение. Стукач он и есть стукач. Если, допустим, завтра "зеленые человечки" возьмут Киев, такие персонажи будут сдавать ФСБ проукраинских граждан, вопрос лишь в цене.
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29.07.2020 11:08 Ответить
Вся Европа и США живут по закону потому что есть, как ты выразился, "стукачи". Все правильно чувак сделал.
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29.07.2020 11:10 Ответить
"Стукач" - это совково-воровское понятие. В цивилизованном мире - каждый сознательный гражданин Государства - "стукач" и это отнюдь не негативное понятие. Негативное понятие - это коррупционер, а не тот, кто эту падаль на чистую воду выводит.
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29.07.2020 14:02 Ответить
записываемся всенародно в павлики морозовы
конец эпохи бедности!
(в 1917 были похожие лозунги про эксплуататоров )
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29.07.2020 11:15 Ответить
Чушь. У вас просто воровской менталитет, где государство - противник, а все ворье пытается у него что-то украсть.
У людей цивилизованных все наоборот, государство = я, я - часть государства и каждая падаль, которая ворует деньги налогоплательщиков - ворует у меня лично и моя святая обязанность при возможности поспособствовать тому, чтобы эту падаль, этого врага посадили, а украденные деньги - вернули.
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29.07.2020 14:10 Ответить
Обличитель взяточников Злочевского Шевченко может получить/ Мы изучим всю округу,Все тропинки обойдем,То ли камень, то ли уголь Обязательно найдем! Пионер, не теряй ни минуты,Никогда, никогда не скучай.С пионерским салютом Утром солнце встречай!/ Рада приняла во втором чтении законопроект про обличителей коррупции.-Вознаграждение обличителю 10% от денежного размера коррупционного преступления или ущерба государству от преступления. Здесь Знающий много раз утверждал что Порошенко «накрав десятки мільярдів баксів https://censor.net/comments/locate/3129836/0192158d-6889-70f0-9631-844f85917430 Мильярд баксов-себе! Читателям цензора-поляну!
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29.07.2020 11:17 Ответить
"на порядок меньше"- математику учи- 10%*10=100%
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29.07.2020 11:31 Ответить
На порядок меньше, чем 10% - то есть - 1%.
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29.07.2020 14:06 Ответить
заработают все, обличители, судьи, коррупционеры, прокуроры, кроме страны Украины.....
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29.07.2020 11:39 Ответить
Підтримую. Це чесно зароблені гроші, на відміну від крадених грошей Злочєвського.
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29.07.2020 11:42 Ответить
Хто тогда стучать будет, если вознаграждения не будет?
Вот вы тролли без денег "работать" будете?
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29.07.2020 11:55 Ответить
Не стучать, а выводить коррумпированную мразь и падаль на чистую воду.
В ЕС и Штатах и забесплатно преступника "сдадут" - причем каждый первый и правильно сделают, ибо там люди считают государство своим, а любой правонарушитель для нормальных людей - враг.
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29.07.2020 14:05 Ответить
А скільки зараз вам, тролям, в ольгіно платять?
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29.07.2020 16:16 Ответить
Тест на IQ не пройшла, з чим і поздоровляю тебе самиця.
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29.07.2020 20:05 Ответить
Вітати будеш своїх самиць, кнур виробник.
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29.07.2020 20:12 Ответить
Немає такого в Україні словосполучення кнур виробник, тільки кнур(зпалилась самиця).
Я таких, як ти кацапських самиць бачив, перебачив у свій час. Ти не українка, ти падло кацапське. Спам тобі довічний і то легка міра.
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29.07.2020 23:25 Ответить
Хворий.
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29.07.2020 23:39 Ответить
Проти ворогів України так.
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29.07.2020 23:46 Ответить
Орина, ти ворог України, довічний!!!
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29.07.2020 23:47 Ответить
Маніяк несексуальний. Хронічний. Ксенію переслідував та обзивав, зараз вирішив на мене перекинутись. Ще слово гавкнеш - пошкодуєш.
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29.07.2020 23:51 Ответить
гена з иренкою- яки вы смишни...)))
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30.07.2020 01:20 Ответить
 
 