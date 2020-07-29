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Новости Силовики
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Задержаны организаторы серии взрывов в Киеве, вымогавшие $500 тыс., - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины установила и задержала двух организаторов серии взрывов в Киеве. По предварительной версии следствия, участники группы, используя самодельные взрывные устройства, устроили взрыв у входа на станцию метро "Шулявская" и в жилом доме на столичном Подоле.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице в сети Facebook.

Кроме того, правоохранители обезвредили одно из устройств возле метро "Минская", а еще одно обнаружили на сортировочной станции после анонимного звонка.

После первого взрыва организаторы и исполнители терактов прислали на адрес СБУ, МВД, других государственных органов и СМИ требования финансового характера. В частности, злоумышленники требовали перечислить им 50 биткоинов ориентировочной стоимостью $500 тыс. на электронный кошелек с зашифрованным сообщением в виде QR-кода.

Читайте: Материалы по взрыву в доме на Подоле переданы в СБУ, - полиция Киева

Правоохранители идентифицировали владельцев и пользователей мобильных телефонов, места их пребывания, жительства и автотранспорт, который использовался для подготовки и совершения терактов. В результате оперативники установили двух основных исполнителей - именно они готовили, закладывали и приводили в действие взрывные устройства в разных районах столицы.

Для совершения терактов злоумышленники использовали разные телефоны и карточки операторов мобильной связи, wi-fi роутеры, платы и схемы передачи сигналов для приведения в действие взрывных устройств. В целях конспирации они скрытно передвигались по городу и пытались максимально избегать камер видеонаблюдения.

Также читайте: Угрозы для государственных ресурсов в результате утечки данных из сервиса Cloudflare нет, - СБУ

Проведены 15 обысков по адресам проживания и пребывания фигурантов, во время которых изъяты вещественные доказательства противоправной деятельности.

В частности, выявлен один мобильный телефон, в памяти которого сохранены QR-коды аналогичные тем, которые оставили на местах совершения взрывов. Также изъяли другой мобильный телефон, с которого осуществляли звонки в интернет-магазин для заказа wi-fi модулей, которыми оснащали взрывные устройства.

Во время обыска в автомобиле и по месту жительства одного из задержанных найдены устройства и средства, которые использовались в производстве взрывного устройства.

Двум задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Также следователями подготовлены ходатайства в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 17 июля у метро "Шулявская" в Киеве произошел взрыв неизвестного устройства, пострадали 4 человека.

21 июля у станции метро "Минская" обезвредили два самодельных взрывных устройства.

А утром 27 июля на столичном Подоле прогремел взрыв в жилом доме, обошлось без пострадавших.

Читайте также: Подконтрольные РФ хакеры пытались получить информацию о деятельности представительства президента Украины в Крыму, - пресс-служба

Задержаны организаторы серии взрывов в Киеве, вымогавшие $500 тыс., - СБУ 01
Задержаны организаторы серии взрывов в Киеве, вымогавшие $500 тыс., - СБУ 02
Задержаны организаторы серии взрывов в Киеве, вымогавшие $500 тыс., - СБУ 03
Задержаны организаторы серии взрывов в Киеве, вымогавшие $500 тыс., - СБУ 04
Задержаны организаторы серии взрывов в Киеве, вымогавшие $500 тыс., - СБУ 05
Задержаны организаторы серии взрывов в Киеве, вымогавшие $500 тыс., - СБУ 06

Автор: 

взрыв (6806) Киев (25670) правоохранительные органы (2970) СБУ (20033) силовики (2799)


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Топ комментарии
+19
Я часто вижу, как пацанчики бегают, монтируют, суетятся.
А потом приходят почтенные толстые дядьки и настраивают, что бы оно работало.
Аналогично - электроснабжение, аналогично - канализация, аналогично - авиастроение и люббая другая отрасль.
Так, что дурачина, необразованная, можешь смеяться.
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29.07.2020 11:19 Ответить
+17
Насмешил.
Как раз такие и разбираются в электронике и понимают как она работает.
Дабы дрочить монстров целыми днями никаких знаний не требуется.
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29.07.2020 11:08 Ответить
+15
он ищет полтавского террориста, пока занято.
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29.07.2020 11:06 Ответить
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))
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29.07.2020 10:56 Ответить
меня волнует такой вопрос - как им живётся с такими рожами в квадратик?
арестуйте уже всех, у кого рожа в квадратик и все преступления прекратятся
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29.07.2020 11:05 Ответить
Организаторы серии взрывов в Киеве, вымогавшие $500 тыс., задержаны, - СБУ - Цензор.НЕТ 9206
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29.07.2020 11:01 Ответить
старики разбойники? вспомнилось чета
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29.07.2020 11:42 Ответить
Затримано організаторів серії вибухів у Києві, вимагали $500 тис., - СБУ - Цензор.НЕТ 8668
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29.07.2020 11:43 Ответить
А БТР когда приедет?
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29.07.2020 11:02 Ответить
он ищет полтавского террориста, пока занято.
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29.07.2020 11:06 Ответить
Я так понимаю, что эти ослы все в одном интернет-магазине заказывали?
А проехать на Кардачи и скупиться ума не хватило?

Даунецкие, сразу видно.
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29.07.2020 11:05 Ответить
на фото два дядьки почтенного возраста.
С трудом верится, что они такие продвинутые в электронных гаджетах и взрывотехнике.
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29.07.2020 11:06 Ответить
Насмешил.
Как раз такие и разбираются в электронике и понимают как она работает.
Дабы дрочить монстров целыми днями никаких знаний не требуется.
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29.07.2020 11:08 Ответить
если ты такой же дядька почтенного возраста, разбирающийся в вай-фай модулях, реле и выключателях для приведения взрывных устройств в действие через интернет, тогда веселись.
А если нет, то, как известно, смех без причины-признак дурачины...
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29.07.2020 11:13 Ответить
Я часто вижу, как пацанчики бегают, монтируют, суетятся.
А потом приходят почтенные толстые дядьки и настраивают, что бы оно работало.
Аналогично - электроснабжение, аналогично - канализация, аналогично - авиастроение и люббая другая отрасль.
Так, что дурачина, необразованная, можешь смеяться.
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29.07.2020 11:19 Ответить
ты, после сантехника и интернет продвинутого взрывотехника, еще член с пальцем сравни, умник.
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29.07.2020 11:27 Ответить
Ну так оно и есть. Наступит пещерный век. Не будет ни интернета, ни канализации.
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29.07.2020 11:29 Ответить
А дрочеры только и знают - яж ничего не трогал, оно само, я только поменял адрес интерфейса...
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29.07.2020 11:28 Ответить
Ну и....
Я дядька, и не понимаю зачем идиоты из СБУ квадратиками маркировку реле на 5В заретушировали, шо, дебилы?
И чип, так тяжело догадаться - Expressif или ESP 8266, или ESP32. Понабирают мазанных в СБУ на 25-30 тысяч зарплаты и ретушируют фото для пущей важности.
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29.07.2020 19:17 Ответить
не бурчите, дедушка: наверное обязаны скрывать технические детали и рожи преступников пока их вина не будет доказана.
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29.07.2020 20:05 Ответить
Шикарно съюморил ув.Юрий Ан насчёт дядек, соображающих в электронике: очень убедительно. Если этим солидным дядькам по 48-50 лет, то в начале компьютерной эры на территории бывшего совка в 1991-92 году году они были совсем молодые: 18-20 лет возраста. То есть, у 50-летних 2/3 все жизни прошли в эпоху компов, интернета и гаджетов.

За 30 лет и совсем полный тупак сможет научиться...
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30.07.2020 00:10 Ответить
Засунути їм вибухівку в задницю і привести в дію, нехай трохи політають.
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29.07.2020 11:12 Ответить
И без окуенной красной кнопки - никак! Голливуд рулит.
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29.07.2020 11:16 Ответить
а захват власти и создание преступной организации судьями Окружного Админ суда, членами ВРП и ДСА когда будете?..
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29.07.2020 11:22 Ответить
Их на зоне убъют.
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29.07.2020 11:27 Ответить
з якого дива? Мурчащі зараз не мають ніяких "понятій", головне, щоби на хату регулярно заносив, а там, хоч підар...
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29.07.2020 11:36 Ответить
Після першого вибуху організатори та виконавці терактів надіслали на адреси СБУ, МВС, інших державних органів та ЗМІ вимоги фінансового характеру Джерело: https://censor.net/ua/n3210698
а ця недолуга писулька як було отримана зазначеними органами Укрпоштою з повідомленням? чи отримали на мило?
це вже 3 - й терорист з якоюсь дивною історію виникнення та затримання.
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29.07.2020 11:35 Ответить
Gsm розетка. Рабочий вариант.
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29.07.2020 11:44 Ответить
Это же тайна следствия. Не, не слышали?
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29.07.2020 11:47 Ответить
взять на службу, забросить к кацапам! пущай там "диверсионят"!
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29.07.2020 11:50 Ответить
удивляют не эти лица на фото. и даже не лица на должностях, которые за это всё заплатили.
удивляют недоучившиеся "политтехнологи", которые это всё придумывают.
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29.07.2020 11:52 Ответить
совершенно с вами согласен. и тут вспомнилось, ссср ловил последних бандеровцев до 1956. ДО 1956 ГОДА, КАРЛ. А Зеленского уже ненавидят 30 млн. человек.
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29.07.2020 18:45 Ответить
Тупо слепленые постановочные дела - минеры, теракты, заложники в автобусе... Что Арсенборисыч придумает в следующей серии - угон самолета, похищение президента (ну а вдруг?)? Было бы смешно, конечно, глядя на этот бльадский цирк в нашей жизни, но почему-то грустно
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29.07.2020 11:54 Ответить
Да до Пети им далеко, вот ПЯТЬ артскладов разлетелось во все стороны вот это самое то. И главное НИКОГО не нашли (или даже не искали)...
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29.07.2020 12:32 Ответить
Зе-амёбы хавают) Но любой мало-мальски разумный чел понимает - если бы захотели...
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29.07.2020 18:47 Ответить
кто задержал??? бенино муСорини саБаков, после "освобождения" заложников.......
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29.07.2020 12:09 Ответить
Не стертая история в браузере как на показ. Все компоненты гуглились в порядке монтажа устройств?
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29.07.2020 12:16 Ответить
Смастерить бомбы, управляемые через интернет ...
А замести следы ума не хватило?
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29.07.2020 12:32 Ответить
После тошнотворного спектакля с террористом в Луцке слабо верится , что поймали реальных преступников .Хотя бы им морды не замазывали для правдоподобности.
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29.07.2020 14:31 Ответить
Отведите хто-нибудь авакова в детский садик "Вишенка", там дети более правдоподобно смогут придумать...
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29.07.2020 14:34 Ответить
Кто поверит гнойным мусорам,
Телефоны ... ,
Мусор мрази, сами всё организовали
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29.07.2020 14:41 Ответить
А эти "минеры" не круче ли тех которых в тюрьме сей час держат по делу Шеремета?
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29.07.2020 14:51 Ответить
А ведь Аваков отдаст приказ стрелять в народ, не задумываясь
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29.07.2020 18:48 Ответить
конфеная методичка: "спиктакыль. вы всё врётииии"
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29.07.2020 17:03 Ответить
Сейчас порохоботня пережует шоколад и затянет: "Спектакль. Сами все организовали. Выборы приближаются. Вы все врете и т.д."
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29.07.2020 17:41 Ответить
мусорской гавнитофон в стиле геращенко
это всё поделки мусорских спецЫалистов
фсбу и мусора работают полагаясь на опыт кремлядей,
не зря Патрушев зеленского в омане принимал
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29.07.2020 18:01 Ответить
по стопам овоща! Помню в Днепре серия взрывов, потом учителей поймали, целых 5 тыщ вымогали
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29.07.2020 20:52 Ответить
Негатив против всем известного армянина резко будоражит шапито разных террористов и мафиози. Насколько богат штат цирка-Авакян...
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29.07.2020 21:35 Ответить
Баканов тоже клоун оказывается))
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29.07.2020 21:43 Ответить
у ГБістів бабло вимагали ...вони що самогубці ?
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29.07.2020 21:48 Ответить
Какие-то у них бомбы гламурные - управляются WiFi выключателями, прямо как у меня бойлер. Видимо бомба должна была сначала подключиться к ближайшему WiFi хотспоту, чтобы ей смогли подать команду на подрыв - только лохи используют для этого GSM модули. Да и такой вопрос - нахрена им коллоидная сера? Они собирались лечить псороптоз крупного рогатого скота или каких то иксодовых клещей?
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29.07.2020 22:50 Ответить
мутная контора
веры никакой
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29.07.2020 23:16 Ответить
 
 