Задержаны организаторы серии взрывов в Киеве, вымогавшие $500 тыс., - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины установила и задержала двух организаторов серии взрывов в Киеве. По предварительной версии следствия, участники группы, используя самодельные взрывные устройства, устроили взрыв у входа на станцию метро "Шулявская" и в жилом доме на столичном Подоле.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице в сети Facebook.
Кроме того, правоохранители обезвредили одно из устройств возле метро "Минская", а еще одно обнаружили на сортировочной станции после анонимного звонка.
После первого взрыва организаторы и исполнители терактов прислали на адрес СБУ, МВД, других государственных органов и СМИ требования финансового характера. В частности, злоумышленники требовали перечислить им 50 биткоинов ориентировочной стоимостью $500 тыс. на электронный кошелек с зашифрованным сообщением в виде QR-кода.
Правоохранители идентифицировали владельцев и пользователей мобильных телефонов, места их пребывания, жительства и автотранспорт, который использовался для подготовки и совершения терактов. В результате оперативники установили двух основных исполнителей - именно они готовили, закладывали и приводили в действие взрывные устройства в разных районах столицы.
Для совершения терактов злоумышленники использовали разные телефоны и карточки операторов мобильной связи, wi-fi роутеры, платы и схемы передачи сигналов для приведения в действие взрывных устройств. В целях конспирации они скрытно передвигались по городу и пытались максимально избегать камер видеонаблюдения.
Проведены 15 обысков по адресам проживания и пребывания фигурантов, во время которых изъяты вещественные доказательства противоправной деятельности.
В частности, выявлен один мобильный телефон, в памяти которого сохранены QR-коды аналогичные тем, которые оставили на местах совершения взрывов. Также изъяли другой мобильный телефон, с которого осуществляли звонки в интернет-магазин для заказа wi-fi модулей, которыми оснащали взрывные устройства.
Во время обыска в автомобиле и по месту жительства одного из задержанных найдены устройства и средства, которые использовались в производстве взрывного устройства.
Двум задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Также следователями подготовлены ходатайства в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, 17 июля у метро "Шулявская" в Киеве произошел взрыв неизвестного устройства, пострадали 4 человека.
21 июля у станции метро "Минская" обезвредили два самодельных взрывных устройства.
А утром 27 июля на столичном Подоле прогремел взрыв в жилом доме, обошлось без пострадавших.
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арестуйте уже всех, у кого рожа в квадратик и все преступления прекратятся
А проехать на Кардачи и скупиться ума не хватило?
Даунецкие, сразу видно.
С трудом верится, что они такие продвинутые в электронных гаджетах и взрывотехнике.
Как раз такие и разбираются в электронике и понимают как она работает.
Дабы дрочить монстров целыми днями никаких знаний не требуется.
А если нет, то, как известно, смех без причины-признак дурачины...
А потом приходят почтенные толстые дядьки и настраивают, что бы оно работало.
Аналогично - электроснабжение, аналогично - канализация, аналогично - авиастроение и люббая другая отрасль.
Так, что дурачина, необразованная, можешь смеяться.
Я дядька, и не понимаю зачем идиоты из СБУ квадратиками маркировку реле на 5В заретушировали, шо, дебилы?
И чип, так тяжело догадаться - Expressif или ESP 8266, или ESP32. Понабирают мазанных в СБУ на 25-30 тысяч зарплаты и ретушируют фото для пущей важности.
За 30 лет и совсем полный тупак сможет научиться...
а ця недолуга писулька як було отримана зазначеними органами Укрпоштою з повідомленням? чи отримали на мило?
це вже 3 - й терорист з якоюсь дивною історію виникнення та затримання.
удивляют недоучившиеся "политтехнологи", которые это всё придумывают.
А замести следы ума не хватило?
Телефоны ... ,
Мусор мрази, сами всё организовали
это всё поделки мусорских спецЫалистов
фсбу и мусора работают полагаясь на опыт кремлядей,
не зря Патрушев зеленского в омане принимал
веры никакой