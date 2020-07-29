Канада следит за соблюдением перемирия на Донбассе и призывает РФ обеспечить, чтобы вооруженные формирования придерживались обязательств, - МИД

Канада внимательно следит за соблюдением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня в зоне боевых действий на востоке Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Канады в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Канада внимательно следит за выполнением режима прекращения огня в восточной Украине и поддерживает Украину за ее постоянные усилия в продвижении мирного процесса", - сообщают в министерстве.

Также в ведомстве призвали Россию "удостовериться в том, что вооруженные формирования придерживаются взятых обязательств" и подчеркнули решающее значение всеобъемлющего прекращения огня.

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Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

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Однако в течение минувших суток на участках ответственности наших подразделений было зафиксировано три факта нарушения режима прекращения огня.