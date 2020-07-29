РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10822 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
761 9

Канада следит за соблюдением перемирия на Донбассе и призывает РФ обеспечить, чтобы вооруженные формирования придерживались обязательств, - МИД

Канада следит за соблюдением перемирия на Донбассе и призывает РФ обеспечить, чтобы вооруженные формирования придерживались обязательств, - МИД

Канада внимательно следит за соблюдением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня в зоне боевых действий на востоке Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Канады в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Канада внимательно следит за выполнением режима прекращения огня в восточной Украине и поддерживает Украину за ее постоянные усилия в продвижении мирного процесса", - сообщают в министерстве.

Также в ведомстве призвали Россию "удостовериться в том, что вооруженные формирования придерживаются взятых обязательств" и подчеркнули решающее значение всеобъемлющего прекращения огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В первый день "тишины" спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в Донецкой области 111 нарушений режима прекращения огня

Канада следит за соблюдением перемирия на Донбассе и призывает РФ обеспечить, чтобы вооруженные формирования придерживались обязательств, - МИД 01

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате обстрела наемников РФ на Донбассе ранен мирный житель, - директор "Восток-SOS" Реуцкий. ФОТО

Однако в течение минувших суток на участках ответственности наших подразделений было зафиксировано три факта нарушения режима прекращения огня.

Автор: 

Канада (2099) россия (96157) Донбасс (26957) перемирие (1687)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Порошки, а почему ни один союзник Украины не осуждает это "продажное" перемирие?????
показать весь комментарий
29.07.2020 11:05 Ответить
Може "жму руку" більше не хочуть-короновіРусу бояться?
показать весь комментарий
29.07.2020 11:11 Ответить
Потому что им нас рать,если б сосед например США начала на канадской стороне какую то заворушку то они бы не молчали бы точно а отвоевывали своё а не тупо наблюдать чтоб не стреляли,и надолго?или орки рассосутся или сами уйдут с донбаса?им и европе главное больше не разжигать пламя пусть будет хоть на этом уровне,поэтому приветствуют такое перемирие
показать весь комментарий
29.07.2020 11:12 Ответить
О каком перемирии речь? ***** заявил что не подписывал нискем никакого перемирия и ответственности не несет. А ето уже любой суд скажет что договор не дейцствителен. С кем ЗЕ подписал перемирие? Сам с собой?
показать весь комментарий
29.07.2020 11:07 Ответить
Ну,ти кацап зовсім так тупо палишся-всіляким ****** моржовим довіряєш.https://www.youtube.com/watch?v=mWF39hK6Lts Їх вже й москаляки самі травлять.
показать весь комментарий
29.07.2020 11:17 Ответить
Песков - пургомет , действительно , что-то заявил. Цена такому заявлению -0.0% , єто просто банальньій зондаж , не более. Путин ничего сейчас не "заявляет" , т.к. его заставили взять определенньіе обязательства в Париже. Приятно , что заставили Франция с Германией , по ИНИЦИАТИВЕ Украиньі. Процесс политико-дипломатического урегулирования вооруженного конфликта на Востоке Украиньі наконец-то сдвинулся с мертвой точки.
показать весь комментарий
29.07.2020 11:21 Ответить
Песков вообще то ето не х***й с горы а официальное лицо президента РФ. Так что можете самообманываться дальше что вы там что то подписали и договорились с окупантами
показать весь комментарий
29.07.2020 11:39 Ответить
Сам понял , что написал? Песков - пресс-секретарь для общения с прессой , как Мендель у Зеленского. Не более...
показать весь комментарий
29.07.2020 11:43 Ответить
Ну если Канада внимательно следит, то конечно........
показать весь комментарий
29.07.2020 11:40 Ответить
 
 