ГБР рассказало о результатах работы за 6 месяцев: Арест имущества как минимум в пять раз больше, чем за весь 2019. ИНФОГРАФИКА
Государственное бюро расследований отчиталось о своей работе за первую половину 2020 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
В Госбюро рассказали о результатах работы по четырем направлениям.
Неправомерная выгода. На треть больше сообщений о подозрении и вдвое больше обвинительных актов направлены в суд.
Давление на бизнес. На четверть больше сообщений о подозрении и вдвое больше обвинительных актов направлены в суд в отношении сотрудников правоохранительных органов.
Пытки. Сообщено втрое больше подозрений и почти в 4 раза больше обвинительных актов направлены в суд относительно противозаконных действий силовиков.
Арестованное имущество. С целью возмещения нанесенных убытков следователи ГБР арестовали имущества как минимум в 5 раз больше, чем за весь 2019 год.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
оце й усе, остальное от лукавого
Любая цифра умноженная на 0 дает 0