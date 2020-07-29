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Новости Силовики
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ГБР рассказало о результатах работы за 6 месяцев: Арест имущества как минимум в пять раз больше, чем за весь 2019. ИНФОГРАФИКА

ГБР рассказало о результатах работы за 6 месяцев: Арест имущества как минимум в пять раз больше, чем за весь 2019. ИНФОГРАФИКА

Государственное бюро расследований отчиталось о своей работе за первую половину 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В Госбюро рассказали о результатах работы по четырем направлениям.

Неправомерная выгода. На треть больше сообщений о подозрении и вдвое больше обвинительных актов направлены в суд.

ГБР рассказало о результатах работы за 6 месяцев: Арест имущества как минимум в пять раз больше, чем за весь 2019 01

Давление на бизнес. На четверть больше сообщений о подозрении и вдвое больше обвинительных актов направлены в суд в отношении сотрудников правоохранительных органов.

ГБР рассказало о результатах работы за 6 месяцев: Арест имущества как минимум в пять раз больше, чем за весь 2019 02

Пытки. Сообщено втрое больше подозрений и почти в 4 раза больше обвинительных актов направлены в суд относительно противозаконных действий силовиков.

ГБР рассказало о результатах работы за 6 месяцев: Арест имущества как минимум в пять раз больше, чем за весь 2019 03

Арестованное имущество. С целью возмещения нанесенных убытков следователи ГБР арестовали имущества как минимум в 5 раз больше, чем за весь 2019 год.

ГБР рассказало о результатах работы за 6 месяцев: Арест имущества как минимум в пять раз больше, чем за весь 2019 04

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отчет (412) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) ГБР (3043)


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Арест имущества - это еще не конфискация. Нашли чем хвастаться. Соберите доказательную базу, доведите до срока и конфискации, вот тогда и хвастайтесь.
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29.07.2020 11:07 Ответить
весна закончилась, посадок нет
оце й усе, остальное от лукавого
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29.07.2020 11:12 Ответить
И это значит только одно - ровно в 5 раз больше снятых арестов в будущем))
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29.07.2020 11:15 Ответить
На дурнів разраховано)). Арешт тільки може знизити надходження податків до соціяальних фондів країни. Це ж не конфіскація, а звичайна дурня.
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29.07.2020 11:22 Ответить
А можно, как то по проще, в 19 том в казну поступило 30000 тыс. в этом в пять раз больше, хотя бы так.
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29.07.2020 11:25 Ответить
А коли ДБР почало працювати? Кого ви дурите?
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29.07.2020 11:43 Ответить
Арестовали картины Порошенко?
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29.07.2020 11:57 Ответить
По законам математики
Любая цифра умноженная на 0 дает 0
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29.07.2020 12:09 Ответить
 
 