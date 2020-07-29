ГБР рассказало о результатах работы за 6 месяцев: Арест имущества как минимум в пять раз больше, чем за весь 2019. ИНФОГРАФИКА

Государственное бюро расследований отчиталось о своей работе за первую половину 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В Госбюро рассказали о результатах работы по четырем направлениям.

Неправомерная выгода. На треть больше сообщений о подозрении и вдвое больше обвинительных актов направлены в суд.

Давление на бизнес. На четверть больше сообщений о подозрении и вдвое больше обвинительных актов направлены в суд в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Пытки. Сообщено втрое больше подозрений и почти в 4 раза больше обвинительных актов направлены в суд относительно противозаконных действий силовиков.

Арестованное имущество. С целью возмещения нанесенных убытков следователи ГБР арестовали имущества как минимум в 5 раз больше, чем за весь 2019 год.