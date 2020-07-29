РФ вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за парада в оккупированном Крыму
Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста, переданную накануне из-за "морского парада" в оккупированном Севастополе.
Об этом заявили журналистам в МИД РФ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Мы видели это заявление МИД Украины. Упомянутая нота официально поступила в наш адрес, мы в соответствии со сложившейся практикой вернули ее украинской стороне без рассмотрения в связи с тем, что Российская Федерация, являясь суверенным государством, вправе организовывать на своей территории парады, празднования и иные мероприятия по своему усмотрению, без согласования с иностранными государствами", - отметили в дипведомстве.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с проведением так называемого военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе 26 июля 2020 года.
Кроме того, Украина обратилась к генеральному секретарю ООН относительно противоправных действий России и очередного нарушения ею международного права в связи с проведением "морского парада" в оккупированном Крыму.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
????
https://twitter.com/natohawks Львівський метрополітен
Видео для Гааги. Июль 2014, Луганск. Российские террористы ведут миномётный огонь прямо из под окон многоэтажек. В этом вся суть "русского мира"
https://www.youtube.com/watch?v=HAwSFhIVVbw&feature=youtu.be
А тут ще цікавіше.
https://twitter.com/highlander_free Highlander Freeman
Знайомтесь, голова громадської ради Міністерства з питань реінтеграції Донбасу
Проведи експерс-опитування серед загальної маси хабаровців: "Чий крим" і "яка війна в Україні".