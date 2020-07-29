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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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РФ вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за парада в оккупированном Крыму

РФ вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за парада в оккупированном Крыму

Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста, переданную накануне из-за "морского парада" в оккупированном Севастополе.

Об этом заявили журналистам в МИД РФ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Мы видели это заявление МИД Украины. Упомянутая нота официально поступила в наш адрес, мы в соответствии со сложившейся практикой вернули ее украинской стороне без рассмотрения в связи с тем, что Российская Федерация, являясь суверенным государством, вправе организовывать на своей территории парады, празднования и иные мероприятия по своему усмотрению, без согласования с иностранными государствами", - отметили в дипведомстве.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с проведением так называемого военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе 26 июля 2020 года.

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Кроме того, Украина обратилась к генеральному секретарю ООН относительно противоправных действий России и очередного нарушения ею международного права в связи с проведением "морского парада" в оккупированном Крыму.

Автор: 

Крым (26425) МИД РФ (1672) парад (653) россия (96157)


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Топ комментарии
+12
Зеля видит мир в глазах путина. Зебилы верят в эту дичь. Господи штож такое то...
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29.07.2020 11:32 Ответить
+8
https://twitter.com/natohawks

https://twitter.com/natohawks Львівський метрополітен



Видео для Гааги. Июль 2014, Луганск. Российские террористы ведут миномётный огонь прямо из под окон многоэтажек. В этом вся суть "русского мира"



https://www.youtube.com/watch?v=HAwSFhIVVbw&feature=youtu.be
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29.07.2020 11:34 Ответить
+5
Потрібно постійно сіпати запаребрік за Крим. Шоб не забували що вкрали.
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29.07.2020 11:34 Ответить
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Зеля видит мир в глазах путина. Зебилы верят в эту дичь. Господи штож такое то...
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29.07.2020 11:32 Ответить
они просто безбожники
????
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29.07.2020 11:45 Ответить
Коли вже ту нечисть камнями засипе.
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29.07.2020 11:33 Ответить
https://twitter.com/natohawks

https://twitter.com/natohawks Львівський метрополітен



Видео для Гааги. Июль 2014, Луганск. Российские террористы ведут миномётный огонь прямо из под окон многоэтажек. В этом вся суть "русского мира"



https://www.youtube.com/watch?v=HAwSFhIVVbw&feature=youtu.be
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29.07.2020 11:34 Ответить
РФ вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за парада в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6690
А тут ще цікавіше.
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29.07.2020 11:38 Ответить
літом 14-го витягнули міномет ліфтом на дах 9-ти етажки!! (Паркова-99) і звідти пробували дістати по краматорському аеродрому.
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29.07.2020 11:44 Ответить
Бачив це відео, але гіфки не робив з нього.
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29.07.2020 11:55 Ответить
Потрібно постійно сіпати запаребрік за Крим. Шоб не забували що вкрали.
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29.07.2020 11:34 Ответить
Мавзолейное Братское быдло типа одиннарод всегда поступает одинаково в ЛЮБОЙ ситуации... это дерьмо ВИЗЖИТ...нас там нет и не было....,шакал он и Африке ШАКАЛ....
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29.07.2020 11:35 Ответить
РФ вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за парада в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 1509
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29.07.2020 11:35 Ответить
https://twitter.com/highlander_free

https://twitter.com/highlander_free Highlander Freeman



Знайомтесь, голова громадської ради Міністерства з питань реінтеграції Донбасу

РФ вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за парада в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6010
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29.07.2020 11:36 Ответить
И что он сказал не так? Особенно последний абзатц.
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29.07.2020 12:59 Ответить
Конечно не рассматривали - у власти, в Украине, Клоуны и все на них хрен ложили.
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29.07.2020 11:40 Ответить
Обьічная тактика Москвьі , не стоит обращать внимание. Главное , наш МИД не должен оставлять без официальной реакции ни одно подобное действие РФ в Крьіму. Иначе они сразу начнут кричать , что , мол "Крьім Украине уже стал не нужен!".
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29.07.2020 11:41 Ответить
Жернова Господа мелют медленно но верно. россия заплатит за каждый день оккупации украинского Крыма.
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29.07.2020 11:41 Ответить
Хабаровская Народная Республика для РАБссии потеряна Фургала в президенты Мавзолея...
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29.07.2020 11:41 Ответить
Усім українцям, кого не спитаєш - глибоко до дупи ті заварушки у Хабаровську. Танці навколо локального бета-самця і не більше.
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29.07.2020 11:50 Ответить
Знаешь сколько живет украинцевв Хабаровском крае?и сколько их там похоронено начиная с 1940 года?Дупа ты тупа
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29.07.2020 11:53 Ответить
>50% (нехай разом з лиовцями та поляками?) Чи все ж на порядок менше?
Проведи експерс-опитування серед загальної маси хабаровців: "Чий крим" і "яка війна в Україні".
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29.07.2020 13:15 Ответить
воры в законе
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29.07.2020 11:43 Ответить
Пару дней назад уже говорил,каким способом Сралин и сраный ссср спасли нацистскую Германию от плного краха начиная с 1924 года и по 1941 год до 22 июня......спасал...,почему напал Гитлер на брата...вот главный ВОПРОС 20 столетия... брат замесил брата...РФ повернула Україні без розгляду ноту протесту через парад в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8849
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29.07.2020 11:51 Ответить
Одним словом, послали на йух.
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29.07.2020 11:58 Ответить
Когда начнется заседание Гаагаского Трибунала по Боингу....вам будет не до Крыма и Донбасса...с вас снимут последние штаны...Крысы Мавзолейные.....
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29.07.2020 12:05 Ответить
Україна нагадує дошкільнятко, у якого гопник РФ віджав мобілу, а на слова мовляв то моє отримав щигля в лоба. Зелені колаборанти вимінюють Донбас на Крим. Тому і не розглядають там в Ерефії заяви остолопів.
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29.07.2020 13:32 Ответить
В уголовном законодательстве, такое присоединение "своей территории" называется разбой.
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29.07.2020 13:36 Ответить
типа послала нах, а все облизнулись, халуи позорные.
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29.07.2020 16:13 Ответить
 
 