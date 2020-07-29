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Ожидаем, что митрополит Шептицкий в ближайшее время получит звание "Праведника народов мира", - Офис Президента

Ожидаем, что митрополит Шептицкий в ближайшее время получит звание

В Офисе Президента ожидают, что предстоятель Украинской греко-католической церкви (1900-1944), митрополит Андрей Шептицкий в ближайшее время получит почетное звание "Праведника народов мира".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ОП в Facebook.

"Митрополит Шептицкий является образцом любви к ближнему. Спасая жизни людей во время Второй мировой войны, он получил особое уважение еврейской общины. Справедливо ожидаем, что в ближайшее время имя Андрея Шептицкого займет свое место среди Праведников народов мира", - говорится в сообщении ОП по случаю 155-й годовщины со дня рождения митрополита Шептицкого.

В ОП указали, что трудно найти сферу жизни украинцев, где не было бы вклада Шептицкого – развитие украинской церкви, сохранение культурного наследия и меценатство, благотворительность, помощь сиротам, забота о молодежи, поддержка образования и развитие финансово-экономической деятельности.

"Задолго до независимости Украины Андрей Шептицкий уже видел ее равной среди равных в кругу европейских государств. Поэтому так важно, чтобы те, кто еще не имел возможности познакомиться с фигурой Андрея Шептицкого, узнали его, а те, кто уже уважает, стали его настоящими последователями. Дело митрополита Андрея на благо церкви, Украины и нашего народа должно продолжаться и в дальнейшем!", - подчеркивается в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава УГКЦ Святослав поблагодарил главного раввина Украины Асмана за инициативу присвоения Шептицкому звания "Праведник народов мира"

Автор: 

УГКЦ (244) церковь (1325) Шептицкий (13)


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Топ комментарии
+4
праведника? та в ізраїлі вдавляться, бо це доведеться визнати факт брехливої радянської пропаганди про активну колпаборацію шептицького з німцями. шептицький лишиться праведником в очах спасених і їх дітей,ждати милость від фонду не варто, бо він давно іде в фарватері державної політики ізраїлю, і геть далеких від пам*яті
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29.07.2020 12:08 Ответить
+3
Ви хоч до Греко-католиків не лізьте. Ваше місце у МП, як там Онуфрій? Трофімов вже був? Руку цілував? А коли за термос буде вибачення?
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29.07.2020 12:22 Ответить
+2
Ну те що ти з долбо....йо...бів і так зрозуміло і нікому не "інтєрєсно".
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29.07.2020 11:56 Ответить
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Праведников народов мира
интересно, Андрей Шептицкий из выкрестов
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29.07.2020 11:49 Ответить
Ну те що ти з долбо....йо...бів і так зрозуміло і нікому не "інтєрєсно".
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29.07.2020 11:56 Ответить
Та да, как-то узнав что он спасал наших нынешних панов, сразу отношение к нему ухудшилось. Лучше бы и вправду с немцами сотрудничал(((
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29.07.2020 12:55 Ответить
От я з вас козл..мордих фуєю, сидить лайно над диркою в землі, клаву марає, а ніки які пафосні бере, а як запитаєш то далі свого вєрхнєсалупінська не їздило.
Йди нещастя бояри накати, може манька на зава лінкє дасть, заодно їй вис..ри будеш впарювати, тут тобі за них ніхто не подасть.
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29.07.2020 17:29 Ответить
праведника? та в ізраїлі вдавляться, бо це доведеться визнати факт брехливої радянської пропаганди про активну колпаборацію шептицького з німцями. шептицький лишиться праведником в очах спасених і їх дітей,ждати милость від фонду не варто, бо він давно іде в фарватері державної політики ізраїлю, і геть далеких від пам*яті
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29.07.2020 12:08 Ответить
Дядьку вже 155 років. Йому вже все одно, а хтось ще його кістками піариться.
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29.07.2020 12:11 Ответить
Ви хоч до Греко-католиків не лізьте. Ваше місце у МП, як там Онуфрій? Трофімов вже був? Руку цілував? А коли за термос буде вибачення?
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29.07.2020 12:22 Ответить
Щось слабо віриться. Але якби таке дійсно сталося, то було б добре. Бо це поставить хрест на кацапських спекуляціях щодо цієї постаті.
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29.07.2020 12:32 Ответить
да что млять за манечка, по кладбищам и церквям шариться, у всех президентов, да займитесь вы страной, народом , социалкой
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29.07.2020 12:48 Ответить
Кому потрібні ці блюзнірські, вигадані жидами "звання"? Шептицький неоднозначна постать, яка все життя тинялась поміж захистом людини як такої і інтересами власної нації. Його хитало і гнуло, як вербу у буревій. Так, часи були важкі, але чого він досяг захистом вбивць і нащадків вбивць власного народу? Оцієї нікчемної жидівської "відзнаки"? А декілька мільйонів українців, вбитих жидами, вже ніколи не повернеш. Краще б він закликав українців до спротиву загарбникам і вбивцям.
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29.07.2020 14:29 Ответить
От уроди, як перед виборами почали крутитись, як в'юни на сковороді. Ну мені це нагадує Януковича початку 2013 року.
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29.07.2020 15:25 Ответить
 
 