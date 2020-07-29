Ожидаем, что митрополит Шептицкий в ближайшее время получит звание "Праведника народов мира", - Офис Президента

В Офисе Президента ожидают, что предстоятель Украинской греко-католической церкви (1900-1944), митрополит Андрей Шептицкий в ближайшее время получит почетное звание "Праведника народов мира".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ОП в Facebook.

"Митрополит Шептицкий является образцом любви к ближнему. Спасая жизни людей во время Второй мировой войны, он получил особое уважение еврейской общины. Справедливо ожидаем, что в ближайшее время имя Андрея Шептицкого займет свое место среди Праведников народов мира", - говорится в сообщении ОП по случаю 155-й годовщины со дня рождения митрополита Шептицкого.

В ОП указали, что трудно найти сферу жизни украинцев, где не было бы вклада Шептицкого – развитие украинской церкви, сохранение культурного наследия и меценатство, благотворительность, помощь сиротам, забота о молодежи, поддержка образования и развитие финансово-экономической деятельности.

"Задолго до независимости Украины Андрей Шептицкий уже видел ее равной среди равных в кругу европейских государств. Поэтому так важно, чтобы те, кто еще не имел возможности познакомиться с фигурой Андрея Шептицкого, узнали его, а те, кто уже уважает, стали его настоящими последователями. Дело митрополита Андрея на благо церкви, Украины и нашего народа должно продолжаться и в дальнейшем!", - подчеркивается в сообщении.

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