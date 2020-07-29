Украина делает все для соблюдения перемирия, что касается той стороны - все зависит от РФ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на Донбассе, в частности, нарушение режима прекращения огня наемниками РФ несмотря на перемирие.

Об этом глава государства заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы будем делать все, чтобы сохранить перемирие. Сегодня мы это выполняем стопроцентно. Что касается той стороны - все зависит от РФ, сможет ли она так же все контролировать, и смогут ли они соблюдать те договоренности, которые у нас были. Мы увидим, если та сторона действительно хочет прекращения войны, о чем они постоянно говорят", - отметил Зеленский.

Также президент отметил, что без прекращения огня - война будет продолжаться.

"Мы договорились о прекращении огня? Да. Можем ли мы сказать, что нет каких-либо выстрелов? Нет, они есть. ... Если будет осуществляться какая-то серьезная атака и выстрелы, которые выходят из рамок, о которых мы договорились, они (украинские воины. - Ред.) будут очень мощно отвечать", - добавил Зеленский.

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