Зеленский: На место Кучмы в ТКГ рассматривается несколько кандидатур, включая Резникова и Кравчука
Президент Владимир Зеленский назвал вероятных кандидатов на должность главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.
Об этом он рассказал он на брифинге в среду после посещения больницы "Охматдет", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"У нас есть несколько претендентов. Один из претендентов, вы знаете, наш вице-премьер-министр Резников. Мы также говорим с первым президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком. И есть еще пара кандидатур. В ближайшие дни будет официальная информация", - отметил глава государства.
По его словам, все рассматриваемые кандидатуры будут в той или иной мере участвовать в работе по достижению мира на Донбассе или в роли советника, или в других ролях.
Второй президент Украины Леонид Кучма представлял страну в ТКГ в 2014-2018 годах, затем по просьбе Зеленского с июня 2019 вновь возглавил украинскую делегацию ТКГ на переговорах в Минске.
В мае Зеленский сообщил, что Кучма обращался к нему с предложением передать его полномочия в ТКГ вице-премьеру Алексею Резникову. Президент отметил, что убедил Кучму дождаться обновления состава делегаций с обеих сторон и затем уже принимать решение.
5 мая Зеленский обновил состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Вместе с тем ее и в дальнейшем возглавил Леонид Кучма.
28 июля стало известно, что Кучма прекращает работу в ТКГ по Донбассу.
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