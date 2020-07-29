РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13416 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 214 104

Зеленский: На место Кучмы в ТКГ рассматривается несколько кандидатур, включая Резникова и Кравчука

Зеленский: На место Кучмы в ТКГ рассматривается несколько кандидатур, включая Резникова и Кравчука

Президент Владимир Зеленский назвал вероятных кандидатов на должность главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Об этом он рассказал он на брифинге в среду после посещения больницы "Охматдет", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас есть несколько претендентов. Один из претендентов, вы знаете, наш вице-премьер-министр Резников. Мы также говорим с первым президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком. И есть еще пара кандидатур. В ближайшие дни будет официальная информация", - отметил глава государства.

По его словам, все рассматриваемые кандидатуры будут в той или иной мере участвовать в работе по достижению мира на Донбассе или в роли советника, или в других ролях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кучма прекращает работу в ТКГ по Донбассу

Второй президент Украины Леонид Кучма представлял страну в ТКГ в 2014-2018 годах, затем по просьбе Зеленского с июня 2019 вновь возглавил украинскую делегацию ТКГ на переговорах в Минске.

В мае Зеленский сообщил, что Кучма обращался к нему с предложением передать его полномочия в ТКГ вице-премьеру Алексею Резникову. Президент отметил, что убедил Кучму дождаться обновления состава делегаций с обеих сторон и затем уже принимать решение.

5 мая Зеленский обновил состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Вместе с тем ее и в дальнейшем возглавил Леонид Кучма.

28 июля стало известно, что Кучма прекращает работу в ТКГ по Донбассу.

Зеленский Владимир (20849) Донбасс (26957) Трехсторонняя контактная группа (842)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+24
Кравчука назначит. Как-раз для зелени "достойный" кандидат. Дед уже давно кукухой поехал

Зеленский: На место Кучмы в ТКГ рассматривается несколько кандидатур, включая Резникова и Кравчука - Цензор.НЕТ 8719
показать весь комментарий
29.07.2020 11:48 Ответить
+24
якщо хтось забув)
Зеленский: На место Кучмы в ТКГ рассматривается несколько кандидатур, включая Резникова и Кравчука - Цензор.НЕТ 7198
показать весь комментарий
29.07.2020 11:56 Ответить
+21
Кучма решил не мараться до конца в зеленые фекалии и сбежать пока еще есть возможность. А то бить потом за предательство будут больно.
показать весь комментарий
29.07.2020 11:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Зерно миші з*Їли.
показать весь комментарий
29.07.2020 16:18 Ответить
https://censor.net/news/315884/nalichie_yadernogo_orujiya_v_ukraine_usugubilo_by_agressiyu_rossii_kravchuk

Наличие ядерного оружия в Украине усугубило бы агрессию России,
- Кравчук
Кравчук - партійнономенклатурний працівник, член КПРС. Масол -
партноменклатурний працівник, член КПРС. Фокін - партноменклатурний працівник,
член КПРС. Кучма - партноменклатурний працівник, член КПРС. Звягільский -
партійногосподарчій працівник, член КПРС. Лазоренко - партійнономенклатурний
працівник, член КПРС. Пустовойтенко - партійногосподарчій працівник, член КПРС.
Марчук - чекистський працівник, номенклатура ЦК КПРС. Кінах -
партійнономенклатурний працівник, член КПРС. Ющенко - партійногосподарчій
працівник, член КПРС. ЯНУКОВИЧ - партійногосподарчій працівник, член КПРС.
СИМОНЕНКО - партійнономенклатурний
працівник, член КПРС. Литвин - партійнономенклатурний працівник, член КПРС.
ТИГИПКО - партійно-комсомольський номенклатурний працівник, член КПРС.

Как видим бывших коммунистов не бывает!

97 лет пудрят народам мира мозги о счастливом будущем ИХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ !И это их будущее настало. Обманули всех..Разграбили у народов .. В С Е !
показать весь комментарий
29.07.2020 14:46 Ответить
Німці не дурні, стріляли цю червону чуму, не вступаючи в переговори.
показать весь комментарий
29.07.2020 15:26 Ответить
Опыт у него "богатый" Переобуться может на ходу.. Проскочит , пролавирует между капельками дождя и не намочится.. Партийная школа. Он об одном и том же через пять минут может говорить прямо противоположное. Он и Януковича хвалил и Порошенко и Зеленского.. А потом говорил прямо противоположное. и обратно. В ближайших друзяках браты Суркисы из ОПЗЖопса и т.д со всеми "вась- вась" и за "белых и за красных и за зеленых и за жовто- блакитних". Он может призывать к борьбе за Украину и может так же спокойно потом рассказать, про вечную дружбу с Россией, великом деятеле ВВП.. Что нам с западом не по пути..И Крым можно оставить за скобками, и федерализация не так уж страшна.. Как там в фильме " Белое солнце пустыни" -" Хороший дом, хорошая жена, ( хорошие бабки) что еще нужно что бы спокойно встретить старость" Если честно хотя и Кучма еще тот фрукт но Кравчуку веры еще меньше.
показать весь комментарий
30.07.2020 13:18 Ответить
Страница 2 из 2
 
 