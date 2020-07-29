Подозрение Злочевскому о даче взятки НАБУ и САП за закрытие дела против него было вручено по месту прописки - расписалась за получение его мать, - обличитель Шевченко

Дело о даче НАБУ и САП рекордной в истории Европы взятки наличными за закрытие призводства против экс-министра Николая Злочевского планируют передать в суд через несколько месяцев.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал обличитель Евгений Шевченко.

"Следствие движется успешно - на протяжении ближайших 2-3 месяцев детективы планируют передать дело в суд. Подозрение Злочевскому было вручено по месту прописки - расписалась за получение его мать.

Двое подозреваемых вышли под залог: Кича внес 40 млн грн., Мазурова - 120 млн грн, в СИЗО остался только один подозреваемый - Ильяшенко, который пока не смог собрать 80 млн грн", - отметил он.

Изъятая сумма взятки в 6 миллионов долларов на данный момент арестована.

"Имущества арестовано много и разного: порядка двадцати квартир, машины, дома. Да, у Ильяшенко действительно пятиэтажная квартира - две двухуровневые квартиры, соединенные между собой, и достроенный мансардный этаж - как у одиозного прокурора Кулика. Также известно, что у Ильяшенко есть недвижимость в Крыму, но арестовать ее, по понятным, причинам пока не получается", - добавил он.

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Полное интервью с Евгением Шевченко читайте здесь.

Напомним, 12 июня первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).

Оба дела касались "Бурисмы". Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. Еще 1 миллион долларов передаватели взятки намеревались поделить между собой.