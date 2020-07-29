Камеры видеонаблюдения в Киеве нужны везде, но все упирается в финансирование, - Крищенко

На прошлой неделе полиция Киева отработала более 50 сообщений об обнаружении подозрительных предметов, которые не оказались взрывоопасными.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом во время брифинга заявил начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

"Только на минувшей неделе более 50 фактов было, когда граждане нам сообщали о неизвестных подозрительных предметах, полиция, взрывотехники и другие службы выезжали проверять, ничего взрывоопасного там не было найдено", - отметил глава Нацполиция Киева.

Крищенко призвал киевлян и жителей столицы сообщать об обнаружении подозрительных предметов и подчеркнул, что алгоритм отработки информации и при реальной угрозе, и при неподтвердившейся, одинаков.

Отвечая на вопрос о том, сколько камер видеонаблюдения необходимо установить в столице, чтобы иметь возможность оперативно устанавливать правонарушителей, в том числе со взрывными устройствами, Крищенко сказал: "Камеры нужны везде. В Киеве по программе "безопасный город их установлено немного меньше чем 10 тысяч, а хотелось бы, чтобы их было 100 тысяч или как в Сеуле - 2 миллиона. Но все это упирается в деньги, в возможности".

Что касается усиленных мер безопасности в столице, то, по словам начальника полиции столицы, увеличено количество полицейских патрулей на улицах Киева, дополнительно привлечены силы Нацгвардии, усиленно отрабатываются места скопления людей.

При этом он подчеркнул, что полицейский при проверке конкретного человека принимает решение самостоятельно.

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