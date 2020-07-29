РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13416 посетителей онлайн
Новости
1 161 16

Камеры видеонаблюдения в Киеве нужны везде, но все упирается в финансирование, - Крищенко

Камеры видеонаблюдения в Киеве нужны везде, но все упирается в финансирование, - Крищенко

На прошлой неделе полиция Киева отработала более 50 сообщений об обнаружении подозрительных предметов, которые не оказались взрывоопасными.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом во время брифинга заявил начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

"Только на минувшей неделе более 50 фактов было, когда граждане нам сообщали о неизвестных подозрительных предметах, полиция, взрывотехники и другие службы выезжали проверять, ничего взрывоопасного там не было найдено", - отметил глава Нацполиция Киева.

Крищенко призвал киевлян и жителей столицы сообщать об обнаружении подозрительных предметов и подчеркнул, что алгоритм отработки информации и при реальной угрозе, и при неподтвердившейся, одинаков.

Отвечая на вопрос о том, сколько камер видеонаблюдения необходимо установить в столице, чтобы иметь возможность оперативно устанавливать правонарушителей, в том числе со взрывными устройствами, Крищенко сказал: "Камеры нужны везде. В Киеве по программе "безопасный город их установлено немного меньше чем 10 тысяч, а хотелось бы, чтобы их было 100 тысяч или как в Сеуле - 2 миллиона. Но все это упирается в деньги, в возможности".

Что касается усиленных мер безопасности в столице, то, по словам начальника полиции столицы, увеличено количество полицейских патрулей на улицах Киева, дополнительно привлечены силы Нацгвардии, усиленно отрабатываются места скопления людей.

При этом он подчеркнул, что полицейский при проверке конкретного человека принимает решение самостоятельно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция Киева задержала группу лиц, грабившую частные дома в Киеве и области, - Крищенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполиция (16559) видеонаблюдение (176) камера (73) Крищенко Андрей (372)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
Можно сократить число полицейских - и купить камер. Камеры нужнее - они хоть пользу приносят.
показать весь комментарий
29.07.2020 12:07 Ответить
+2
самые первые камеры должны быть установлены в кабинетах авакава, крищенка, геращенка....
показать весь комментарий
29.07.2020 12:28 Ответить
+1
Назвіть ще хоть одне міністерство з таким бюджетом,як МВС! Грошей їм не вистачає.
показать весь комментарий
29.07.2020 12:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Можно сократить число полицейских - и купить камер. Камеры нужнее - они хоть пользу приносят.
показать весь комментарий
29.07.2020 12:07 Ответить
хорошо бы так же дороги..
ну,как в Сеуле..
показать весь комментарий
29.07.2020 14:08 Ответить
Государство должно вообще реализовать программу Безопасное государство через насаждение улиц камерами и тогда меньше будут преступлений
показать весь комментарий
29.07.2020 12:20 Ответить
Наразі безкарність породжує вседозволеність...
Тож саме відсутність адекватних дій з боку правоохоронних органів є причиною того, що твориться на вулицях міст.
показать весь комментарий
29.07.2020 12:22 Ответить
Меньше воровать надо, финансирование нормальное.
показать весь комментарий
29.07.2020 12:23 Ответить
А гроші зі штрафів за порушення ПДР розкрадають до отримання?!
показать весь комментарий
29.07.2020 12:27 Ответить
самые первые камеры должны быть установлены в кабинетах авакава, крищенка, геращенка....
показать весь комментарий
29.07.2020 12:28 Ответить
В итальянском кабинете имелось в виду?
показать весь комментарий
29.07.2020 12:56 Ответить
Назвіть ще хоть одне міністерство з таким бюджетом,як МВС! Грошей їм не вистачає.
показать весь комментарий
29.07.2020 12:38 Ответить
Мистер Очевидность, а Я то думал что камеры с хорошим разрешением найти трудно, а оказывается грошей не хватает.
показать весь комментарий
29.07.2020 12:55 Ответить
О нова тема ..Зачем вам камер ещё больше ?как в Москве хотят
показать весь комментарий
29.07.2020 13:17 Ответить
Так не покупайте катера во Франции и будут деньги. Камеры видеонаблюдения в Киеве важнее, чем мутные катера где-то. Что, свои катера не можем построить? Мы же космическая держава, а не комическая.
показать весь комментарий
29.07.2020 13:17 Ответить
Камери це добре, але якби ще у нас нормально розпізнавали по камерах? А то у справі Шеремета нібито опізнали Дугар, хоча жінка на камері товстіша і без тату на руках, які Дугар зробила давно вже...
показать весь комментарий
29.07.2020 13:30 Ответить
Первую камеру надо установить в кабинете Крищенко. Вторую - подвесить ему на грудь без возможности снять или выключить.Чтобы фиксировала все встречи, базары, взятки. Эти две камеры уже решат в разы больше, чем сотня камер по Киеву. На эти две камеры народ скинется баблом. Даже с удовольствием.
показать весь комментарий
29.07.2020 13:59 Ответить
показать весь комментарий
29.07.2020 14:09 Ответить
 
 