Геращенко рассказал подробности задержания организаторов серии взрывов в Киеве, вымогавших $500 тыс. за прекращение минирований

500 тысяч долларов биткоинами требовали террористы за то, чтоб прекратить взрывать бомбы в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал замглавы МВД Антон Геращенко.

Замминистра напомнил, что 17 июля на ст. метро Шулявская в 20:10 в мусорной урне произошёл взрыв самодельного взрывного устройства. В результате чего случайный прохожий получил ранения обеих ног.

21 июля на номер "102" поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что на ст. метро Минская между двумя автомобилями желтого цвета заложено взрывное устройство. И что этот взрыв непосредственно связан с взрывом на ст. метро Шулявская.

На место немедленно выехали оперативники, кинологи и взрывотехники. Информация подтвердилась в полной мере. На месте было найдено самодельное взрывное устройство, которое было обезврежено путем контролируемого взрыва.

Также Геращенко соообщил, что в тот же день в 11:40 на электронную почту СБУ поступило заявление о том, что в арке на ул. Леси Украинки, 24 заложено взрывное устройство. Однако эта информация не подтвердилась.

"Террористы играли на нервах киевлян и правоохранителей. А правоохранители не спали ночами и рыли землю для того, чтоб вычислить террористов. Ведь их мишенью мог стать любой киевлянин или гость города - ребенок, женщина, пенсионер", - написал он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Возле станции метро "Минская" в Киеве произошел взрыв. ВИДЕО

По словам Геращенко, были проанализированы сотни видеозаписей с камер наблюдения, проведен мониторинг тысяч телефонов, и сегодня в ходе совместной операции полиции и СБУ были задержаны два гражданина Украины, киевлянина, 1960 и 1961 г.р.

"Эти граждане, из корыстных побуждений, желая получить около 500 тысяч долларов США, совершали террористические акты, надеясь остаться неизвестными и безнаказанными. Несмотря на свой почтенный возраст, они изучили опыт использования криптовалют преступниками всех мастей и надеялись остаться безнаказанными, получив деньги на электронный кошелек. С момента взрыва первой бомбы правоохранителям понадобилось всего лишь 10 дней на установление личностей и задержания негодяев", - сообщил замминистра.

"Благодарю всех сотрудников полиции и СБУ, которые не покладая рук искали и нашли опасных террористов. Спасибо вам за работу, ребята!" - добавил Геращенко.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины установила и задержала двух организаторов серии взрывов в Киеве. По предварительной версии следствия, участники группы, используя самодельные взрывные устройства, устроили взрыв у входа на станцию метро "Шулявская" и в жилом доме на столичном Подоле.