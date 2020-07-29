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Новости Силовики
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Геращенко рассказал подробности задержания организаторов серии взрывов в Киеве, вымогавших $500 тыс. за прекращение минирований

Геращенко рассказал подробности задержания организаторов серии взрывов в Киеве, вымогавших $500 тыс. за прекращение минирований

500 тысяч долларов биткоинами требовали террористы за то, чтоб прекратить взрывать бомбы в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал замглавы МВД Антон Геращенко.

Замминистра напомнил, что 17 июля на ст. метро Шулявская в 20:10 в мусорной урне произошёл взрыв самодельного взрывного устройства. В результате чего случайный прохожий получил ранения обеих ног. 

21 июля на номер "102" поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что на ст. метро Минская между двумя автомобилями желтого цвета заложено взрывное устройство. И что этот взрыв непосредственно связан с взрывом на ст. метро Шулявская.

На место немедленно выехали оперативники, кинологи и взрывотехники. Информация подтвердилась в полной мере. На месте было найдено самодельное взрывное устройство, которое было обезврежено путем контролируемого взрыва.

Также Геращенко соообщил, что в тот же день в 11:40 на электронную почту СБУ поступило заявление о том, что в арке на ул. Леси Украинки, 24 заложено взрывное устройство. Однако эта информация не подтвердилась.

Геращенко рассказал подробности задержания организаторов серии взрывов в Киеве, вымогавших $500 тыс. за прекращение минирований 01

"Террористы играли на нервах киевлян и правоохранителей. А правоохранители не спали ночами и рыли землю для того, чтоб вычислить террористов. Ведь их мишенью мог стать любой киевлянин или гость города - ребенок, женщина, пенсионер", - написал он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Возле станции метро "Минская" в Киеве произошел взрыв. ВИДЕО

По словам Геращенко, были проанализированы сотни видеозаписей с камер наблюдения, проведен мониторинг тысяч телефонов, и сегодня в ходе совместной операции полиции и СБУ были задержаны два гражданина Украины, киевлянина, 1960 и 1961 г.р.

"Эти граждане, из корыстных побуждений, желая получить около 500 тысяч долларов США, совершали террористические акты, надеясь остаться неизвестными и безнаказанными. Несмотря на свой почтенный возраст, они изучили опыт использования криптовалют преступниками всех мастей и надеялись остаться безнаказанными, получив деньги на электронный кошелек. С момента взрыва первой бомбы правоохранителям понадобилось всего лишь 10 дней на установление личностей и задержания негодяев", - сообщил замминистра.

"Благодарю всех сотрудников полиции и СБУ, которые не покладая рук искали и нашли опасных террористов. Спасибо вам за работу, ребята!" - добавил Геращенко.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины установила и задержала двух организаторов серии взрывов в Киеве. По предварительной версии следствия, участники группы, используя самодельные взрывные устройства, устроили взрыв у входа на станцию метро "Шулявская" и в жилом доме на столичном Подоле.

Геращенко рассказал подробности задержания организаторов серии взрывов в Киеве, вымогавших $500 тыс. за прекращение минирований 02

взрыв (6806) Киев (25670) МВД (9326) Метрополитен (1016) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+8
Підривачі бімб зловлені. Вилизувач тарілок на коні.
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29.07.2020 12:13 Ответить
+8
Геращенко рассказал подробности задержания организаторов серии взрывов в Киеве, вымогавших $500 тыс. за прекращение минирований - Цензор.НЕТ 5862
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29.07.2020 12:20 Ответить
+6
шото ваша версия, гаспадин Геращенко, оч. похожа на луцкий "терракт". И в кино было что-то похожее)
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29.07.2020 12:17 Ответить
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И хорошо.
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29.07.2020 12:13 Ответить
Підривачі бімб зловлені. Вилизувач тарілок на коні.
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29.07.2020 12:13 Ответить
Зачем они рыли землю вместо того, чтобы вычислить террориста?
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29.07.2020 12:13 Ответить
Свежо предание да верится с трудом.
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29.07.2020 12:15 Ответить
Два дебила - это сила...
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29.07.2020 12:15 Ответить
Одному мне кажется странным, как два 60-летних мужика смогли организовать такой шухер?
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29.07.2020 12:16 Ответить
А почему подрывникам не дали то что они хотели, деньги, автономию и рузкий язык, как ето вы хотите сделать для террористов ОРДЛО? ети подрывники в отличии от росийских террористов никого не убили и не взорвали. Наверное поетому их и задержали.
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29.07.2020 12:17 Ответить
шото ваша версия, гаспадин Геращенко, оч. похожа на луцкий "терракт". И в кино было что-то похожее)
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29.07.2020 12:17 Ответить
А полтавський терорист - то постанова від Авакова чи вже ні? Геращенко рассказал подробности задержания организаторов серии взрывов в Киеве, вымогавших $500 тыс. за прекращение минирований - Цензор.НЕТ 6323
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29.07.2020 12:21 Ответить
Згадав фільму - "Старики-разбойники"
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29.07.2020 12:31 Ответить
Геращенко рассказал подробности задержания организаторов серии взрывов в Киеве, вымогавших $500 тыс. за прекращение минирований - Цензор.НЕТ 360
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29.07.2020 12:21 Ответить
Геращенко рассказал подробности задержания организаторов серии взрывов в Киеве, вымогавших $500 тыс. за прекращение минирований - Цензор.НЕТ 5862
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29.07.2020 12:20 Ответить
Що за нах? Тут за сценарієм має бути БТР!
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29.07.2020 12:49 Ответить
кодло зеленое, в Украине не работают ********** сценарии с "террористами" для поднятия вашего убитого рейтинга.... дебилы тупые
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29.07.2020 12:25 Ответить
ні дня без казок про казкові перемоги
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29.07.2020 12:34 Ответить
два пенсионера с кнопочными мобилами требуют выкуп в биткоинах...... сценарист нюхнул кокса перед написанием?
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29.07.2020 12:38 Ответить
Геращенко розповів подробиці затримання організаторів серії вибухів у Києві, які вимагали $500 тис. за припинення мінувань - Цензор.НЕТ 4194
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29.07.2020 12:41 Ответить
ни дня без словленных артистов-террористов ...!!!
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29.07.2020 12:45 Ответить
""Терористи грали на нервах киян і правоохоронців. А правоохоронці не спали ночами і рили землю для того, щоб вирахувати терористів. Адже їхньою мішенню міг стати будь-який киянин або гість міста - дитина, жінка, пенсіонер" Джерело: https://censor.net/ua/n3210721"
А що були оголошені АТО в Києві? Хто про це знав крім правоохоронців? Кому грали на нервах?
може нам зараз?
Не вірю.
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29.07.2020 12:45 Ответить
Да, да!
Пачиму скрывали правду и не кричали из каждого утюга "спасайся кто может!" ?
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29.07.2020 12:50 Ответить
а шо там с полтавским терорристом и бодибилдером с киевского пляжа?
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29.07.2020 13:00 Ответить
Чергова "качка" Авакова яку виблював блюдолиз Геращенко. Брехня на брехні. Добре одне що самі поліцаї це все раді піару та показухи щоб Арсенчик втримався в кріслі міністра МВД. А якщо реальні почнуть діяти диверсанти ФСБ чи ГРУ Московії то стає страшно бо розумієш що вся правоохоронна система гнила і воняє як протухла риба.
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29.07.2020 13:42 Ответить
а для мудрунів, що наводять аргумент по створенню паніки
маю зазначити саму форму та зміст маніпуляції в тексті Геращенка
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29.07.2020 13:43 Ответить
Кто верит полицаям ? Верить им-себя не уважать. Нет у нас полиции а бандиты в погонах .
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29.07.2020 13:44 Ответить
"Ведь их мишенью мог стать любой киевлянин или гость города - ребенок, женщина, пенсионер", - написал он
А мог и не стать...
А мог и ребенок-женщина-пенсионер в одном лице...
Все могло бы быть... Или не могло... Но это не точно...
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29.07.2020 14:30 Ответить
Чесно вам скажу, таку інформацію від Геращенка я вже навідь не чітаю. Після "Лудського терориста" подібні затримання я сприймаю через ВЕЛИЧЕЗНУ лупу. Люди, які готували таку аферу, виявляється !!! зберігали телефони якими користувались. Ви зовсім О*УЇЛИ щоб ми повірили в цю маячню. Слава богу, що хочь президент пока не замішаний в "операції". Це ПОКА.!!!
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29.07.2020 14:55 Ответить
 
 