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Новости Коронавирус и карантин
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Лечение COVID-19 в среднем длится около месяца, быстрее всего идут на поправку дети и молодежь, - Кличко

Лечение COVID-19 в среднем длится около месяца, быстрее всего идут на поправку дети и молодежь, - Кличко

Большинство инфицированных коронавирусом лечатся дома, на самоизоляции под контролем медиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Коронавирус, по словам специалистов, коварен еще и тем, что после него долго выздоравливают. В среднем лечение длится около месяца. Большинство больных лечатся дома, на самоизоляции и под контролем медиков", - отметил мэр.

Кличко отметил, что в медучреждения столицы за весь период пандемии были госпитализированы более 2 080 больных COVID-19. Дольше всего коронавирус в стационаре лечили 41 день. Быстрее всего выздоравливают дети и молодые люди.

"Но у нас есть и приятные рекорды. Недавно коронавирус поборола женщина, которой 93 года. Ее на днях выписали из больницы. А ранее вылечилась киевлянка, которой 95 лет", - добавил Кличко.

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Автор: 

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Судьба ласкает молодых и рьяных,
Весь мир для них,
Весь мир для них,
Весь мир для них!
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29.07.2020 12:32 Ответить
Все пишут всевремя о смертности, а заболеть всей семье на месяц, учитывая стоимость лечения и непонятные последствия для здоровья всей семьи много хорошего? Почему никто не говорит об этом? Неговоря о том, что лечение могут себе позволить не все молодые.
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29.07.2020 13:18 Ответить
 
 