Лечение COVID-19 в среднем длится около месяца, быстрее всего идут на поправку дети и молодежь, - Кличко

Большинство инфицированных коронавирусом лечатся дома, на самоизоляции под контролем медиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Коронавирус, по словам специалистов, коварен еще и тем, что после него долго выздоравливают. В среднем лечение длится около месяца. Большинство больных лечатся дома, на самоизоляции и под контролем медиков", - отметил мэр.

Кличко отметил, что в медучреждения столицы за весь период пандемии были госпитализированы более 2 080 больных COVID-19. Дольше всего коронавирус в стационаре лечили 41 день. Быстрее всего выздоравливают дети и молодые люди.

"Но у нас есть и приятные рекорды. Недавно коронавирус поборола женщина, которой 93 года. Ее на днях выписали из больницы. А ранее вылечилась киевлянка, которой 95 лет", - добавил Кличко.

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