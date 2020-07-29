Решение ВАКС относительно меры пресечения проходящему по делу ОАСК главе ГСА Холоднюку будет говорить об обоснованности подозрений против судей, - Бутусов

Высший антикоррупционный суд начал избрание меры пресечения главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку, который проходит по делу вместе со скандальным Павлом Вовком. Если ВАКС признает доказательства достаточными, значит, подозрения против судей ОАСК также обоснованы.

Об этом пишет в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня один из переломных моментов в деле преступной группы судей Окружного админсуда во главе с Павлом Вовком. Сегодня Высший антикоррупционный суд рассматривает дело Зеновия Холоднюка - главы Государственной судебной администрации. Холоднюк проходит по делу вместе с Вовком, но при этом не является спецсубъектом и для его привлечения к ответственности не нужна подпись генерального прокурора или его заместителя. Если Антикорсуд признает достаточными доказательства против Холоднюка и признает обоснованность подозрения, значит, подозрения против судей ОАСК также обоснованны, и позиция Высшего совета правосудия, который встал на защиту Вовка, будет дискредитирована", - отмечает журналист.

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Он уверен, что это тяжелое испытание для Антикоррупционного суда, и напоминает: "Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила от дела заместителя генпрокурора Андрея Любовича, который согласовал подозрения по Вовку на следующий день после обысков в ОАСК. Окружной админсуд остается ручным судом власти для принятия нужных кадровых и административных решений. Президент Зеленский молчит по делу Вовка, и, очевидно, отстранение Любовича - это его позиция, и президент в данном скандале решил спасать полезного для себя Вовка".

"ВАКС начал заседание по избранию меры пресечения председателю Государственной судебной администрации, подозреваемого в совершении преступлений по ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 369-2, ст. 351-2 УК Украины. НАБУ и САП ходатайствуют о залоге в 1,5 млн грн", - сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

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Напомним, 17 июля заместитель генерального прокурора сообщил о подозрении 12 лицам, в том числе главам ГСА и ОАСК. По версии следствия, подозреваемые планировали захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП), создание искусственных препятствий в их работе, а также вмешивались в деятельность государственных деятелей.