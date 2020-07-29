Суд отменил залог и отправил в СИЗО подозреваемого в нанесении смертельных травм бойцу "Азова" Черевко
Запорожский суд поддержал ходатайство полиции и прокуратуры и изменил меру пресечения подозреваемому в нанесении смертельных телесных повреждений бойцу полка Национальной гвардии "Азов" Олегу Черевко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Запорожской области.
Так, по данным ведомства, Апелляционным судом Запорожской области избранная ранее мера пресечения в виде залога изменена на содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.
В ведомстве напомнили, что 21 июля около 23:55 в Коммунарское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение из 5-й городской больницы о том, что возле одного из торговых центров города с травмами головы доставили местного жителя, 1991 года рождения.
Работники полиции установили подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Впоследствии ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Районным судом Запорожской области фигуранту была избрана мера пресечения в виде залога 40 тыс. гривен.
27 июля следственным управлением ГУНП в Запорожской области в связи со смертью потерпевшего подозреваемому была изменено подозрение на ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.
В тот же день следователи по согласованию с прокуратурой обратились в суд с ходатайством об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.
Сегодня, 29 июля, Апелляционный суд Запорожской области удовлетворил ходатайство и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток без права внесения залога.
Напомним, что боец батальона "Азов" Олег Черевко приехал домой в Запорожье во время кратковременного отпуска из зоны ООС. 21 июля возле продуктового супермаркета он сделал замечание мужчине, который приставал к девушкам. В ответ мужчина ударил военного по голове, что привело к перелому основания черепа. Нападающий с места происшествия скрылся, позже его задержали полицейские. Задержанный - 29-летний ранее судимый житель Запорожья. Ему сообщили о подозрении по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 8 лет.
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https://juristoff.com/resyrsi/kz/ugolovnyj-kodeks-ukrainy/5908-statya-121-umyshlennoe-tyazhkoe-telesnoe-povrezhdenie Статья 121. Умышленное тяжкое телесное повреждение
1. Умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, или повлекшее потерю какого-либо органа или его функций, психическую болезнь или иное расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой трудоспособности не менее чем на одну треть, или прерывание беременности или непоправимое обезображение лица, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
2. Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего, -
наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.