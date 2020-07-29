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Суд отменил залог и отправил в СИЗО подозреваемого в нанесении смертельных травм бойцу "Азова" Черевко

Суд отменил залог и отправил в СИЗО подозреваемого в нанесении смертельных травм бойцу

Запорожский суд поддержал ходатайство полиции и прокуратуры и изменил меру пресечения подозреваемому в нанесении смертельных телесных повреждений бойцу полка Национальной гвардии "Азов" Олегу Черевко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Запорожской области.

Так, по данным ведомства, Апелляционным судом Запорожской области избранная ранее мера пресечения в виде залога изменена на содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.

В ведомстве напомнили, что 21 июля около 23:55 в Коммунарское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение из 5-й городской больницы о том, что возле одного из торговых центров города с травмами головы доставили местного жителя, 1991 года рождения.

Работники полиции установили подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Впоследствии ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Районным судом Запорожской области фигуранту была избрана мера пресечения в виде залога 40 тыс. гривен.

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27 июля следственным управлением ГУНП в Запорожской области в связи со смертью потерпевшего подозреваемому была изменено подозрение на ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

В тот же день следователи по согласованию с прокуратурой обратились в суд с ходатайством об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Сегодня, 29 июля, Апелляционный суд Запорожской области удовлетворил ходатайство и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток без права внесения залога.

Напомним, что боец ​​батальона "Азов" Олег Черевко приехал домой в Запорожье во время кратковременного отпуска из зоны ООС. 21 июля возле продуктового супермаркета он сделал замечание мужчине, который приставал к девушкам. В ответ мужчина ударил военного по голове, что привело к перелому основания черепа. Нападающий с места происшествия скрылся, позже его задержали полицейские. Задержанный - 29-летний ранее судимый житель Запорожья. Ему сообщили о подозрении по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 8 лет.

избиение (9818) Нацполиция (16559) смерть (9250) Запорожская область (3202) волонтеры (2640) Азов (801)


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Топ комментарии
+5
Артурчику Тарану (вбивці) треба самому проситься щоб його посадили. Інакше дуже швидко здохне
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29.07.2020 12:47 Ответить
+4
5 лет за убийство человека?????? Бинго! Хотя этому уроду целее будет в камере...пока.
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29.07.2020 12:32 Ответить
+3
У него что на лбу написано патриот-герой-азовц. Какая разница кто он? Дошло уже до того, что людей делят на неприкосаемых и лохов. Не долго осталось и до каст дойдёт.
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29.07.2020 12:54 Ответить
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5 лет за убийство человека?????? Бинго! Хотя этому уроду целее будет в камере...пока.
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29.07.2020 12:32 Ответить
не убийство, а ч. 2 ст. 121 УК
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29.07.2020 12:35 Ответить
Читайте внимательно, изначально ему вменялось нанесение тяжких телесных, вот там 5-8 лет.
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29.07.2020 12:38 Ответить
Получается, если человека убил мгновенно, то от 8 до 15, а если он умер в больнице, после драки, то от 5 до 8?
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29.07.2020 12:50 Ответить
Это только у тебя так получается.
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29.07.2020 13:09 Ответить
А у тебя как?
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29.07.2020 13:13 Ответить
оставь это юристам. Умысел определяет квалификацию
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29.07.2020 13:19 Ответить
У нас полстраны юристов, а толку от них, как от козла молока, везде правовой нигилизм. Странная ситуация, когда "нечаянно" убил 6-х в ДТП и загораешь на Зоне, ожидая УДО и убийство одного от 8 до 15. Чудесное право в стране чудес
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29.07.2020 13:23 Ответить
болтунов и всезнаек еще больше
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29.07.2020 13:26 Ответить
ну от ти теж косиш під йуризда, а само поняття не маєш, про що пишеш.
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29.07.2020 20:34 Ответить
Просвещайся:
https://juristoff.com/resyrsi/kz/ugolovnyj-kodeks-ukrainy/5908-statya-121-umyshlennoe-tyazhkoe-telesnoe-povrezhdenie Статья 121. Умышленное тяжкое телесное повреждение

1. Умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, или повлекшее потерю какого-либо органа или его функций, психическую болезнь или иное расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой трудоспособности не менее чем на одну треть, или прерывание беременности или непоправимое обезображение лица, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
2. Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего, -
наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.
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29.07.2020 13:23 Ответить
Уже давно просветился без сопливых гавноюристов, не копипасти . А по существу конкретной ситуации
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29.07.2020 13:25 Ответить
Если нужно объяснять, то не надо объяснять (с)
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29.07.2020 13:30 Ответить
Вот именно, обращаешься к реальной судебной практике и сразу трезвеешь и отходишь от тупого чтения талмудов нашей юрлитературы, о том "как надо"
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29.07.2020 13:32 Ответить
Ты такой "практик-практик", что вместо 7-10 лет, предусмотренных по статье, написал 8-15.
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29.07.2020 13:41 Ответить
Если ты не понял, о чём я пишу, это ведь не моя проблема? Не влазь в споры до всирачки, если не осознаёшь написанное с первого раза и находишься на своей волне. Спасибо за внимание
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29.07.2020 13:44 Ответить
Можно сказать что этого люмпена суд спас! Пока в камере ,а он там как у себя дома,и в безопасности!
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29.07.2020 12:39 Ответить
Неужели за убийство патриота - героя накажут виновного? Это невероятно для украинского правосудия....
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29.07.2020 12:43 Ответить
У него что на лбу написано патриот-герой-азовц. Какая разница кто он? Дошло уже до того, что людей делят на неприкосаемых и лохов. Не долго осталось и до каст дойдёт.
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29.07.2020 12:54 Ответить
ублюдка взяли под охрану
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29.07.2020 12:46 Ответить
Артурчику Тарану (вбивці) треба самому проситься щоб його посадили. Інакше дуже швидко здохне
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29.07.2020 12:47 Ответить
Ну так хоть нашли его дома?
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29.07.2020 12:55 Ответить
Присоединяюсь к вопросу. Не факт, что нашли и закріли.
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29.07.2020 13:08 Ответить
он был на суде, его взяли под стражу
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29.07.2020 13:20 Ответить
Так эта особь реально в СИЗО или уже за поребриком?
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29.07.2020 13:04 Ответить
Шоб ты сыбалсо.
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29.07.2020 13:26 Ответить
судя по видосу, организм с друганом были откуда-то с казказа...
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29.07.2020 13:26 Ответить
нет, местный болван. Артур Таран. Три судимости, одна снята
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29.07.2020 13:28 Ответить
Суд скасував заставу і відправив у СІЗО підозрюваного в заподіянні смертельних травм бійцю "Азова" Черевку - Цензор.НЕТ 4061
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29.07.2020 13:30 Ответить
Настоящие бандеровцы уже бы давно приновор привели в исподнение.
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29.07.2020 13:41 Ответить
Надо было как то уклониться от этого удара. Доли сек. дост. чтобы понять что тебя будут бить. Сидел на поручнях с открытым еплом и дал себя так ударить. И упал с этих поручней. Видеотв ютубе. А все из-за баб. Конфликт его кажеться вообще не касался. Товарищи не пропускайте первыми такие удары!
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29.07.2020 13:51 Ответить
І відразу повино розпочатись розслідування чому двічі судимому, впевненний, що судимості не погашені, було обрано такий м'який запобіжний захід.
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29.07.2020 15:05 Ответить
Зеленому шутовскому гидранту (злостному уклонисту от призыва в военное время!) ближе и роднее такие ГОПНИКИ, чем реальные ГЕРОИ - добровольцы, АТОшники, волонтеры... Ему до них никогда не допрыгнуть, поэтому будет опускать их любыми способами до своего нулевого уровня...
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29.07.2020 16:16 Ответить
арестовали таки. где зрада?
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29.07.2020 21:26 Ответить
 
 