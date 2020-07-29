РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13389 посетителей онлайн
Новости Силовики
6 474 34

Полиция задержала двух членов банды, которая взрывала банкоматы по всей Украине. ФОТОрепортаж

Полицейские задержали членов преступной группировки, которые совершали подрывы банкоматов по всей Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"29 июля около 4 утра при попытке совершения кражи из банкомата путем подрыва были задержаны двое жителей Донецкой области. По имеющейся информации, указанные лица причастны к совершению ряда аналогичных преступлений на территории государства.

Злоумышленников задержали при силовой поддержке Департамента "Корпуса оперативно-внезапного действия" Национальной полиции Украины", - сказано в сообщении.

Полиция задержала двух членов банды, которая взрывала банкоматы по всей Украине 01

Сейчас по месту жительства фигурантов проводятся неотложные обыски.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью трое неизвестных подорвали на Подоле банкомат и украли кассеты с деньгами, - полиция. ФОТОрепортаж

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 15 ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Полиция задержала двух членов банды, которая взрывала банкоматы по всей Украине 02
Полиция задержала двух членов банды, которая взрывала банкоматы по всей Украине 03
Полиция задержала двух членов банды, которая взрывала банкоматы по всей Украине 04
Фото: сайт Нацполиции

Полиция задержала двух членов банды, которая взрывала банкоматы по всей Украине 05

задержание (6690) Нацполиция (16559) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) банкомат (119)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Лугандон, кто бы сомневался
показать весь комментарий
29.07.2020 12:52 Ответить
+7
Рядовые украинцы - это типа таие пролы-коммуняки вроде тебя?
показать весь комментарий
29.07.2020 12:55 Ответить
+2
Посадовити їх на ті бімби і нехай політають.
показать весь комментарий
29.07.2020 12:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рядовым украинцам неинтересно, что какие-то бедолаги взрывали банкоматы олигархов.
показать весь комментарий
29.07.2020 12:52 Ответить
Рядовые украинцы - это типа таие пролы-коммуняки вроде тебя?
показать весь комментарий
29.07.2020 12:55 Ответить
это типо попы-комуняки, как ты, дебил
показать весь комментарий
29.07.2020 12:56 Ответить
Голы босы, горлохваты и как старший брат скрепны и высокодуховны. Подходишь под этот портрет?
показать весь комментарий
29.07.2020 13:37 Ответить
пеньок дурнуватий - відчепись
показать весь комментарий
29.07.2020 13:40 Ответить
Да, нах вы , дауны, кому нужны! )))
показать весь комментарий
29.07.2020 13:50 Ответить
даун, не равняй всех по себе. Не завидуй другим людям - сиди у мамы в ящике, кушай кашу, дебил.
показать весь комментарий
29.07.2020 13:51 Ответить
Ну, вот! Без методички никаких собственных мыслей у дауна туповатого, Тодько повторять!
Данбассянин?
показать весь комментарий
29.07.2020 14:02 Ответить
з таким дебілом-недорослем як ти говорити - себе не поважати. Мені навіть все одно, який даун тебе породив, бо вродився ти ідіотом. Відвали, сказав же.
показать весь комментарий
29.07.2020 14:17 Ответить
Ого, как заколотило болезного. Пена сейчас попрет!
Да, не напрягайся ты так, дятлом был, дятлом и помрешь!
показать весь комментарий
29.07.2020 15:03 Ответить
іди поодрочи на порносайті, даун, ти не туди потрапив
показать весь комментарий
29.07.2020 15:44 Ответить
Ти, дурашка чі вирішив ним притворитись? А можливо ти взагалі із-за порєбрика. Підривались не банкомати олігархів, придурок, а ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК І СПРОМОЖНІСТЬ ДЕРЖАВИ КОНТРОЛЮВАТИ ЛАД. Тільки в кацапні на уму олігархи. Раніше був Порох тепер олігархи.
показать весь комментарий
29.07.2020 15:13 Ответить
Таковы суровые законы жизни. Или, короче выражаясь, жизнь диктует нам свои суровые законы.
показать весь комментарий
29.07.2020 12:52 Ответить
Лугандон, кто бы сомневался
показать весь комментарий
29.07.2020 12:52 Ответить
Может это и не банда, а борцы за демократию.
показать весь комментарий
29.07.2020 12:53 Ответить
зкспропраторы
показать весь комментарий
29.07.2020 15:24 Ответить
Посадовити їх на ті бімби і нехай політають.
показать весь комментарий
29.07.2020 12:55 Ответить
А где ушлёпок Сытник? Ещё не сидит?
показать весь комментарий
29.07.2020 12:57 Ответить
Як тільки посадять вашого ушльопка Соловйова поговоримо пронаших.
показать весь комментарий
29.07.2020 15:19 Ответить
кацапе, ти обісрався?
показать весь комментарий
29.07.2020 15:45 Ответить
те, що ти урод із-за порєбрика тут і до ворожки ходити не потрібно. Так що закрий свій щіхлєбатєль, не хочу на таке чмо час витрачати.
показать весь комментарий
29.07.2020 19:37 Ответить
сереш ти знатно, сери далі, ліліпуте
показать весь комментарий
29.07.2020 19:41 Ответить
показать весь комментарий
29.07.2020 22:14 Ответить
жадность фраера погубит)))
или таки на этих недотеп-косоруких-неудачников... все "удачные" повесят ? )))
показать весь комментарий
29.07.2020 12:59 Ответить
https://lenta.ru/news/2020/07/29/belchvk/ В Белоруссии задержали 32 боевика иностранной ЧВК
показать весь комментарий
29.07.2020 13:10 Ответить
это дамбас. и дамбасяне всю галактику кормящие.
показать весь комментарий
29.07.2020 13:17 Ответить
"Кормильцы" донецкие приехали получить обратно свои кровные...
показать весь комментарий
29.07.2020 13:19 Ответить
То есть безработное, бухое донецкое быдло приехало в Винницу и вместо того, чтобы устроиться на работу, донецкое быдло занялось привычным для себя делом.
показать весь комментарий
29.07.2020 14:12 Ответить
Як тільки якась дрянь - так лугандон і крим. Одні будують, працюють і наповнюють бюджет, а ті скоти тільки руйнують, крадуть і жирують, та ще стали "повстанцами", щоб під їх "прапори" москалі тут вбивали.
показать весь комментарий
29.07.2020 14:28 Ответить
Это сознательные бойцы "народных республик". Когда-то будущий вождь и лучший друг физкультурников тоже промышлял грабежом почтовых фургонов...Всё для революции ! А революция для лучшей жизни ! Скорее бы начиналось строительство комуниза!
показать весь комментарий
29.07.2020 15:19 Ответить
 
 