Полиция задержала двух членов банды, которая взрывала банкоматы по всей Украине. ФОТОрепортаж
Полицейские задержали членов преступной группировки, которые совершали подрывы банкоматов по всей Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.
"29 июля около 4 утра при попытке совершения кражи из банкомата путем подрыва были задержаны двое жителей Донецкой области. По имеющейся информации, указанные лица причастны к совершению ряда аналогичных преступлений на территории государства.
Злоумышленников задержали при силовой поддержке Департамента "Корпуса оперативно-внезапного действия" Национальной полиции Украины", - сказано в сообщении.
Сейчас по месту жительства фигурантов проводятся неотложные обыски.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 15 ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
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Данбассянин?
Да, не напрягайся ты так, дятлом был, дятлом и помрешь!
или таки на этих недотеп-косоруких-неудачников... все "удачные" повесят ? )))